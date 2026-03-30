Шайба Михеева не спасла «Чикаго» от проигрыша «Нью-Джерси»

В составе победителей дубль оформил Джек Хьюз (55-я и 60-я минуты). Еще по голу забили Коннор Браун (12), Шимон Немец (36) и Даги Хэмилтон (55). Россияне Евгений Дадонов и Максим Цыплаков остались без очков.
У «Чикаго» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Илья Михеев (5), также два гола на счету американского форварда Фрэнка Назара (14, 51).
31-летний Михеев поразил ворота соперника 15-й раз в сезоне. Всего на счету россиянина 69 матчей за «Чикаго», в которых он набрал 29 (15+14) очков.
В нынешнем сезоне НХЛ «Чикаго» с 67 очками занимает, предпоследнее 15-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Нью-Джерси» идет на 13-м месте в таблице Востосной конференции с 78 баллами.
В следующем матче «Чикаго» на своей арене примут «Виннипег». «Нью-Джерси» на выезде сыграют с «Рейнджерс».
Шелдон Киф
Джефф Блэшилл
Джейк Аллен
Спенсер Найт
(00:00-58:31)
Спенсер Найт
(c 59:29)
04:19
Илья Михеев
(Луи Кревье, Антон Фронделл)
10:55
Вьятт Кайсер
11:15
Коннор Браун
(Люк Хьюз, Джек Хьюз)
13:11
Фрэнк Назар
(Райан Донато, Андре Бураковски)
21:35
Кевин Корчински
35:48
Шимон Немец
(Доусон Мерсер, Нико Хишир)
39:57
Ленни Хямеэнахо
48:54
Ник Бьюгстад
49:58
Коди Гласс
50:51
Фрэнк Назар
(Коннор Бедард, Антон Фронделл)
54:32
Дуги Хэмилтон
(Джек Хьюз, Тимо Майер)
54:51
Джек Хьюз
(Йеспер Братт, Йонас Зигенталер)
59:29
Джек Хьюз
(Джонатан Ковачевич, Нико Хишир)
