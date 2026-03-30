Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.23
П2
1.75
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.10
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.89
П2
2.19
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.04
X
3.95
П2
1.85
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
5
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Коламбус
3
:
Бостон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2

Шайба Михеева не спасла «Чикаго» от проигрыша «Нью-Джерси»

«Чикаго» на выезде уступили «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:5).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В составе победителей дубль оформил Джек Хьюз (55-я и 60-я минуты). Еще по голу забили Коннор Браун (12), Шимон Немец (36) и Даги Хэмилтон (55). Россияне Евгений Дадонов и Максим Цыплаков остались без очков.

У «Чикаго» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Илья Михеев (5), также два гола на счету американского форварда Фрэнка Назара (14, 51).

31-летний Михеев поразил ворота соперника 15-й раз в сезоне. Всего на счету россиянина 69 матчей за «Чикаго», в которых он набрал 29 (15+14) очков.

В нынешнем сезоне НХЛ «Чикаго» с 67 очками занимает, предпоследнее 15-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Нью-Джерси» идет на 13-м месте в таблице Востосной конференции с 78 баллами.

В следующем матче «Чикаго» на своей арене примут «Виннипег». «Нью-Джерси» на выезде сыграют с «Рейнджерс».


Нью-Джерси
5:3
1:2, 1:0, 3:1
Чикаго
Хоккей, НХЛ, Неделя 24
30.03.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Prudential Center, 16514 зрителей
Главные тренеры
Шелдон Киф
Джефф Блэшилл
Вратари
Джейк Аллен
Спенсер Найт
(00:00-58:31)
Спенсер Найт
(c 59:29)
1-й период
04:19
Илья Михеев
(Луи Кревье, Антон Фронделл)
10:55
Вьятт Кайсер
11:15
Коннор Браун
(Люк Хьюз, Джек Хьюз)
13:11
Фрэнк Назар
(Райан Донато, Андре Бураковски)
2-й период
21:35
Кевин Корчински
35:48
Шимон Немец
(Доусон Мерсер, Нико Хишир)
39:57
Ленни Хямеэнахо
3-й период
48:54
Ник Бьюгстад
49:58
Коди Гласс
50:51
Фрэнк Назар
(Коннор Бедард, Антон Фронделл)
54:32
Дуги Хэмилтон
(Джек Хьюз, Тимо Майер)
54:51
Джек Хьюз
(Йеспер Братт, Йонас Зигенталер)
59:29
Джек Хьюз
(Джонатан Ковачевич, Нико Хишир)
Статистика
Нью-Джерси
Чикаго
Штрафное время
6
4
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит