Сорокин впервые в матче НХЛ пропустил семь шайб

У гостей дублями отметились Рикард Раккель (32', 48') и Энтони Манта (35', 38'), еще по одной шайбе забросили Эльмер Седерблом (27'), Райан Ши (34'), Эйвери Хэйз (47') и Брайан Раст (57'). У хозяев заброшенными шайбами отметились Андерс Ли (22'), Мэттью Барзал (23') и Брэйден Шенн (30').
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 21 из 28 бросков по своим воротам и на 48-й минуте был заменен. 30-летний вратарь впервые за 302 матча в НХЛ пропустил семь шайб — до этого он шесть раз пропускал по шесть шайб.
В этом сезоне Сорокин провел 49 матчей, в которых одержал 28 побед (7 — всухую), отражая 90,9% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,58. Россиянин входит в число фаворитов на «Везину Трофи» — приз лучшему вратарю сезона в НХЛ.
«Питтсбург» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 1 апреля, «пингвины» дома сыграют против «Детройта».
«Айлендерс» идут на седьмом месте на Востоке. В тот же день «островитяне» на выезде сыграют против «Баффало».
Патрик Руа
Дэн Мьюз
Илья Сорокин
(00:00-47:54)
Артур Шилов
Давид Риттих
(c 47:54)
16:45
Мэтью Барзал
16:45
Самуэль Жирар
19:03
Жан-Габриэль Пажо
20:45
Рикард Ракелль
21:27
Андерс Ли
(Жан-Габриэль Пажо, Адам Боквист)
22:56
Мэтью Барзал
(Адам Боквист, Калум Ритчи)
26:41
Элмер Содерблум
(Коннор Девар, Ноэль Аччиари)
29:17
Брэйден Шенн
(Калум Ритчи, Мэтью Барзал)
29:41
Ноэль Аччиари
31:01
Рикард Ракелль
(Брайан Раст, Паркер Уотерспун)
33:29
Райан Ши
(Энтони Манта, Сидни Кросби)
34:35
Энтони Манта
(Джастин Бразо, Паркер Уотерспун)
37:18
Энтони Манта
(Джастин Бразо, Крис Летанг)
44:35
Скотт Мэйфилд
44:35
Элмер Содерблум
46:06
Эйвери Хейз
(Бенджамин Киндел, Томас Новак)
47:54
Рикард Ракелль
(Джастин Бразо, Самуэль Жирар)
56:16
Брайан Раст
(Сидни Кросби, Крис Летанг)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит