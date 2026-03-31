Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.85
П2
3.32
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.00
П2
3.36
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.09
П2
3.50
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.06
П2
3.60
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
4
:
Торонто
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
5
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
9
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
3
:
Питтсбург
8
П1
X
П2

Сорокин впервые в матче НХЛ пропустил семь шайб

«Питтсбург» на выезде обыграл «Айлендерс» (8:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей дублями отметились Рикард Раккель (32', 48') и Энтони Манта (35', 38'), еще по одной шайбе забросили Эльмер Седерблом (27'), Райан Ши (34'), Эйвери Хэйз (47') и Брайан Раст (57'). У хозяев заброшенными шайбами отметились Андерс Ли (22'), Мэттью Барзал (23') и Брэйден Шенн (30').

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 21 из 28 бросков по своим воротам и на 48-й минуте был заменен. 30-летний вратарь впервые за 302 матча в НХЛ пропустил семь шайб — до этого он шесть раз пропускал по шесть шайб.

В этом сезоне Сорокин провел 49 матчей, в которых одержал 28 побед (7 — всухую), отражая 90,9% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,58. Россиянин входит в число фаворитов на «Везину Трофи» — приз лучшему вратарю сезона в НХЛ.

«Питтсбург» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 1 апреля, «пингвины» дома сыграют против «Детройта».

«Айлендерс» идут на седьмом месте на Востоке. В тот же день «островитяне» на выезде сыграют против «Баффало».

Айлендерс
3:8
0:0, 3:5, 0:3
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 24
31.03.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
UBS Arena, 17255 зрителей
Главные тренеры
Патрик Руа
Дэн Мьюз
Вратари
Илья Сорокин
(00:00-47:54)
Артур Шилов
Давид Риттих
(c 47:54)
1-й период
16:45
Мэтью Барзал
16:45
Самуэль Жирар
19:03
Жан-Габриэль Пажо
2-й период
20:45
Рикард Ракелль
21:27
Андерс Ли
(Жан-Габриэль Пажо, Адам Боквист)
22:56
Мэтью Барзал
(Адам Боквист, Калум Ритчи)
26:41
Элмер Содерблум
(Коннор Девар, Ноэль Аччиари)
29:17
Брэйден Шенн
(Калум Ритчи, Мэтью Барзал)
29:41
Ноэль Аччиари
31:01
Рикард Ракелль
(Брайан Раст, Паркер Уотерспун)
33:29
Райан Ши
(Энтони Манта, Сидни Кросби)
34:35
Энтони Манта
(Джастин Бразо, Паркер Уотерспун)
37:18
Энтони Манта
(Джастин Бразо, Крис Летанг)
3-й период
44:35
Скотт Мэйфилд
44:35
Элмер Содерблум
46:06
Эйвери Хейз
(Бенджамин Киндел, Томас Новак)
47:54
Рикард Ракелль
(Джастин Бразо, Самуэль Жирар)
56:16
Брайан Раст
(Сидни Кросби, Крис Летанг)
Статистика
Айлендерс
Питтсбург
Штрафное время
9
11
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит