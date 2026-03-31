Сорокин впервые в матче НХЛ пропустил семь шайб

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 21 из 28 бросков по своим воротам и на 48-й минуте был заменен. 30-летний вратарь впервые за 302 матча в НХЛ пропустил семь шайб — до этого он шесть раз пропускал по шесть шайб.