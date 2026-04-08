Гол и передача Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Бостон»

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил 30-ю шайбу в этом сезоне, а также поучаствовал в победной шайбе своей команды, записав на свой счет результативную передачу. Всего на счету 26-летнего россиянина после 78 сыгранных матчей 69 (30+39) набранных очков. Свечников стал седьмым игроком в истории франшизы, который сумел забросить не менее 30 шайб в нескольких сезонах.