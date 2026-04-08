Гол и передача Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Бостон»

«Каролина» дома обыграла «Бостон» (6:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

У хозяев в основное время голами отметились Андрей Свечников (11'), К'Андре Миллер (12'), Логан Станковен (26'), Уильям Каррье (28') и Тейлор Холл (29'). У гостей хет-трик оформил Морган Гики (14', 18', 39'), еще по одной шайбе забросили Хампус Линдхольм (5') и Павел Заха (53'). Победу «Каролине» на 73-й секунде овертайма принес точный бросок Джейкоб Слэвина.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил 30-ю шайбу в этом сезоне, а также поучаствовал в победной шайбе своей команды, записав на свой счет результативную передачу. Всего на счету 26-летнего россиянина после 78 сыгранных матчей 69 (30+39) набранных очков. Свечников стал седьмым игроком в истории франшизы, который сумел забросить не менее 30 шайб в нескольких сезонах.

Защитник «Каролины» Александр Никишин поучаствовал в шайбе Свечникова и отметился результативной передачей. Всего на счету 24-летнего россиянина после 77 сыгранных матчей 31 (11+20) набранное очко.

Защитник «Бостона» Никита Задоров принял участие в третьей и четвертой шайбах своей команды, записав на свой счет ассистентский дубль. Всего на счету 30-летнего россиянина после 78 сыгранных матчей 23 (2+21) набранных очка.

«Каролина» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции и уже обеспечила себе место в плей-офф НХЛ. В пятницу, 10 апреля, «ураганы» на выезде сыграют против «Чикаго».

«Бостон» потерпел четвертое поражение подряд и идет на шестом месте на Востоке. В субботу, 11 апреля, «мишки» дома сыграют против «Тампы».

Каролина
6:5
2:3, 3:1, 0:1
ОТ
Бостон
Хоккей, НХЛ, Неделя 25
8.04.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Lenovo Center, 18571 зритель
Главные тренеры
Род Бриндамор
Марко Штурм
Вратари
Брэндон Бусси
Джереми Суэймен
(00:00-28:33)
Йоонас Корписало
(c 28:33)
1-й период
04:40
Хампус Линдхольм
(Павел Заха, Виктор Арвидссон)
10:04
Андрей Свечников
(Александр Никишин, Шон Уокер)
11:38
К`Андре Миллер
(Джордан Стаал)
13:36
Морган Гики
(Элиас Линдхольм, Давид Пастрняк)
17:25
Морган Гики
(Никита Задоров, Давид Пастрняк)
17:25
Командный штраф
2-й период
20:00
Марк Кастелич
24:23
Никита Задоров
25:17
Логан Стэнковен
(Тэйлор Холл, Джексон Блэйк)
27:20
Вильям Каррье
(Джордан Мартинук)
28:33
Тэйлор Холл
(Шон Уокер, Джексон Блэйк)
38:50
Морган Гики
(Никита Задоров, Чарли Макэвой)
39:22
Чарли Макэвой
3-й период
44:57
Давид Пастрняк
52:33
Павел Заха
(Виктор Арвидссон, Чарли Макэвой)
56:44
Джордан Мартинук
Овертайм
61:13
Джейкоб Слэвин
(Андрей Свечников, Себастьян Ахо)
Статистика
Каролина
Бостон
Штрафное время
4
8
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит