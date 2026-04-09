«Вашингтон» всухую обыграл «Торонто». Овечкин снова не забил

«Вашингтон» на выезде обыграл «Торонто» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Дилан Строум (14'), Райан Леонард (21'), Мартин Фехервари (23') и Коул Хатсон (57').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сумел отметиться результативными действиями, продлив свою безголевую серию до четырех игр. 40-летний россиянин провел на льду 16 минут и 36 секунд игрового времени, нанес три броска в створ и допустил одну потерю, завершив матч с нейтральным показателем полезности.

Всего на счету Овечкина после 79 сыгранных матчей 61 (31+30) набранное очко. Он является лучшим бомбардиром и снайпером «Вашингтона» в этом сезоне.

На данный момент на счету Овечкина 1005 заброшенных шайб в матчах регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф. От рекорда Уэйна Гретцки (1016) он отстает на 11 шайб. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще три матча.

За «Вашингтон» в этом матче дебютировал 19-летний Илья Протас — младший брат белоруса Алексея Протаса. Оба брата поучаствовали в последней шайбе и записали на свой счет по результативной передаче. На счету Протаса-старшего после 73 сыгранных матчей 50 (24+26) набранных очков.

«Вашингтон» выиграл пять из семи последних матчей и идет на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на три очка. В субботу, 11 апреля, «столичные» на выезде сыграют против «Питтсбурга». В случае поражения «Вашингтон» лишится шансов на выход в плей-офф.

«Торонто» занимает предпоследнее, 15-е место на Востоке. В пятницу, 10 апреля, «кленовые листья» на выезде сыграют против «Рейнджерс».

Торонто
0:4
0:1, 0:2, 0:1
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 25
9.04.2026, 02:30 (МСК UTC+3)
Scotiabank Arena, 18640 зрителей
Главные тренеры
Крэйг Беруби
Спенсер Карбери
Вратари
Энтони Столарц
(00:00-02:34)
Логан Томпсон
(00:00-34:24)
Джозеф Уолл
(02:34-55:49)
Логан Томпсон
(c 35:02)
Джозеф Уолл
(c 56:10)
1-й период
07:53
Макс Доми
13:22
Дилан Строум
(Энтони Бовилье, Мартин Фехервари)
18:32
Райан Леонард
2-й период
20:40
Райан Леонард
(Том Уилсон)
22:53
Мартин Фехервари
(Дилан Строум, Джастин Сурдиф)
25:56
Илья Протас
35:02
Макс Доми
3-й период
56:10
Коул Хатсон
(Алексей Протас, Илья Протас)
58:17
Райан Леонард
Статистика
Торонто
Вашингтон
Штрафное время
4
6
Игра в большинстве
3
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше