«Вашингтон» всухую обыграл «Торонто». Овечкин снова не забил

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Дилан Строум (14'), Райан Леонард (21'), Мартин Фехервари (23') и Коул Хатсон (57').
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сумел отметиться результативными действиями, продлив свою безголевую серию до четырех игр. 40-летний россиянин провел на льду 16 минут и 36 секунд игрового времени, нанес три броска в створ и допустил одну потерю, завершив матч с нейтральным показателем полезности.
Всего на счету Овечкина после 79 сыгранных матчей 61 (31+30) набранное очко. Он является лучшим бомбардиром и снайпером «Вашингтона» в этом сезоне.
На данный момент на счету Овечкина 1005 заброшенных шайб в матчах регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф. От рекорда Уэйна Гретцки (1016) он отстает на 11 шайб. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще три матча.
За «Вашингтон» в этом матче дебютировал 19-летний Илья Протас — младший брат белоруса Алексея Протаса. Оба брата поучаствовали в последней шайбе и записали на свой счет по результативной передаче. На счету Протаса-старшего после 73 сыгранных матчей 50 (24+26) набранных очков.
«Вашингтон» выиграл пять из семи последних матчей и идет на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на три очка. В субботу, 11 апреля, «столичные» на выезде сыграют против «Питтсбурга». В случае поражения «Вашингтон» лишится шансов на выход в плей-офф.
«Торонто» занимает предпоследнее, 15-е место на Востоке. В пятницу, 10 апреля, «кленовые листья» на выезде сыграют против «Рейнджерс».
Крэйг Беруби
Спенсер Карбери
Энтони Столарц
(00:00-02:34)
Логан Томпсон
(00:00-34:24)
Джозеф Уолл
(02:34-55:49)
Логан Томпсон
(c 35:02)
Джозеф Уолл
(c 56:10)
07:53
Макс Доми
13:22
Дилан Строум
(Энтони Бовилье, Мартин Фехервари)
18:32
Райан Леонард
20:40
Райан Леонард
(Том Уилсон)
22:53
Мартин Фехервари
(Дилан Строум, Джастин Сурдиф)
25:56
Илья Протас
35:02
Макс Доми
56:10
Коул Хатсон
(Алексей Протас, Илья Протас)
58:17
Райан Леонард
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит