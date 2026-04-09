Тренер «Вашингтона»: Выпью с Овечкиным, когда он уйдет из хоккея

«Что я узнал про Овечкина за последние годы? Я понял, что нет ничего такого, на что он неспособен. В прошлом году у него была голевая засуха, а потом он забросил 9 шайб в 12 играх. Теперь вот ему 40 лет, а он снова забивает 30 голов за сезон. Остается только покачать головой. В НХЛ-то и 10 голов за сезон сложно забить, а Ови забивает 30 в 40 лет. Его игра не поддается никакой логике», — добавил Спенсер Карбери.