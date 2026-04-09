Тренер «Вашингтона»: Выпью с Овечкиным, когда он уйдет из хоккея

Срок действующего контракта 40-летнего игрока «Вашингтона» Александра Овечкина истекает 30 июня 2026 года. Ранее рекордсмен НХЛ заявил, что примет решение о продолжении карьеры лишь летом. Спенсер Карбери заявил, что команда поддержит капитана в его решении.
«Овечкин заслужил выбрать тот вариант ухода, который считает правильным. Пусть не спешит и примет оптимальное решение для своей семьи. Я на 100% поддерживаю его желание все обдумать. Если он захочет вернуться, то мы примем его с распростертыми объятиям. Он же наш капитан! А если он все же решит уйти из хоккея, то я обниму ему, и мы выпьем с ним холодного пива», — сказал главный тренер столичной команды после игры с «Торонто».
«Что я узнал про Овечкина за последние годы? Я понял, что нет ничего такого, на что он неспособен. В прошлом году у него была голевая засуха, а потом он забросил 9 шайб в 12 играх. Теперь вот ему 40 лет, а он снова забивает 30 голов за сезон. Остается только покачать головой. В НХЛ-то и 10 голов за сезон сложно забить, а Ови забивает 30 в 40 лет. Его игра не поддается никакой логике», — добавил Спенсер Карбери.
В сезоне-2025/26 на счету Овечкина 61 (31+30) набранное очко в 79 матчах. Он является лучшим бомбардиром и снайпером «Вашингтона» в этом сезоне. На данный момент на счету Овечкина 1005 заброшенных шайб в матчах регулярного чемпионата НХЛ и плей-офф. От рекорда Уэйна Гретцки (1016) он отстает на 11 шайб. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести еще три матча.
«Вашингтон» выиграл пять из семи последних матчей и идет на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на три очка. В субботу, 11 апреля, «столичные» на выезде сыграют против «Питтсбурга». В случае поражения «Вашингтон» лишится шансов на выход в плей-офф.
Крэйг Беруби
Спенсер Карбери
Энтони Столарц
(00:00-02:34)
Логан Томпсон
(00:00-34:24)
Джозеф Уолл
(02:34-55:49)
Логан Томпсон
(c 35:02)
Джозеф Уолл
(c 56:10)
07:53
Макс Доми
13:22
Дилан Строум
(Энтони Бовилье, Мартин Фехервари)
18:32
Райан Леонард
20:40
Райан Леонард
(Том Уилсон)
22:53
Мартин Фехервари
(Дилан Строум, Джастин Сурдиф)
25:56
Илья Протас
35:02
Макс Доми
56:10
Коул Хатсон
(Алексей Протас, Илья Протас)
58:17
Райан Леонард
