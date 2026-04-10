Пять очков Малкина и Чинахова вывели «Питтсбург» в плей-офф НХЛ

У гостей заброшенными шайбами отметились Брайан Раст (5'), Томас Новак (32'), Егор Чинахов (32'), Евгений Малкин (47') и Эрик Карлссон (58'). У хозяев отличились Пол Коттер (30') и Джек Хьюз (36').
Нападающий «Питтсбурга» Егор Чинахов был признан первой звездой матча. 25-летний россиянин забросил 21-ю шайбу в сезоне, а также оформил ассистентский дубль. Всего на счету Чинахова после 70 сыгранных матчей 42 (21+21) набранных очка. Он проводит свой самый результативный сезон в НХЛ.
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин был признан второй звездой матча. 39-летний россиянин забросил 19-ю шайбу в сезоне, а также поучаствовал во второй шайбе своей команды, записав на свой счет результативную передачу. Всего на счету Малкина после 55 сыгранных матчей 61 (19+42) набранное очко.
«Питтсбург» выиграл шесть из восьми последних матчей и идет на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. За три матча до конца регулярного чемпионата «пингвины» гарантировали себе место в плей-офф НХЛ. В субботу, 11 апреля, «Питтсбург» дома сыграют против «Вашингтона».
«Нью-Джерси» идет на 13-м месте на Востоке и уже выбыл из гонки за плей-офф. В тот же день «дьяволы» на выезде сыграют против «Детройта».
Шелдон Киф
Дэн Мьюз
Джейк Аллен
(00:00-56:15)
Стюарт Скиннер
Джейк Аллен
(c 57:00)
04:53
Брайан Раст
(Егор Чинахов, Крис Летанг)
05:55
Энтони Манта
29:51
Пол Коттер
(Брайан Хэлонен, Дуги Хэмилтон)
31:43
Томас Новак
(Эрик Карлссон, Евгений Малкин)
31:52
Егор Чинахов
(Сидни Кросби, Райан Ши)
35:07
Джек Хьюз
(Коннор Браун, Йонас Зигенталер)
46:50
Евгений Малкин
(Сидни Кросби, Егор Чинахов)
49:02
Шимон Немец
57:00
Эрик Карлссон
(Паркер Уотерспун, Ноэль Аччиари)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит