Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.96
П2
3.20
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.52
П2
5.00
П1
X
П2
П1
X
П2
П1
X
П2
П1
X
П2
П1
X
П2
П1
X
П2
П1
X
П2
П1
X
П2
П1
X
П2
П1
X
П2
П1
X
П2
П1
X
П2
П1
X
П2
П1
X
П2

Пять очков Малкина и Чинахова вывели «Питтсбург» в плей-офф НХЛ

«Питтсбург» на выезде обыграл «Нью-Джерси» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей заброшенными шайбами отметились Брайан Раст (5'), Томас Новак (32'), Егор Чинахов (32'), Евгений Малкин (47') и Эрик Карлссон (58'). У хозяев отличились Пол Коттер (30') и Джек Хьюз (36').

Нападающий «Питтсбурга» Егор Чинахов был признан первой звездой матча. 25-летний россиянин забросил 21-ю шайбу в сезоне, а также оформил ассистентский дубль. Всего на счету Чинахова после 70 сыгранных матчей 42 (21+21) набранных очка. Он проводит свой самый результативный сезон в НХЛ.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин был признан второй звездой матча. 39-летний россиянин забросил 19-ю шайбу в сезоне, а также поучаствовал во второй шайбе своей команды, записав на свой счет результативную передачу. Всего на счету Малкина после 55 сыгранных матчей 61 (19+42) набранное очко.

«Питтсбург» выиграл шесть из восьми последних матчей и идет на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. За три матча до конца регулярного чемпионата «пингвины» гарантировали себе место в плей-офф НХЛ. В субботу, 11 апреля, «Питтсбург» дома сыграют против «Вашингтона».

«Нью-Джерси» идет на 13-м месте на Востоке и уже выбыл из гонки за плей-офф. В тот же день «дьяволы» на выезде сыграют против «Детройта».

Нью-Джерси
2:5
0:1, 2:2, 0:2
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 25
10.04.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Prudential Center, 16514 зрителей
Главные тренеры
Шелдон Киф
Дэн Мьюз
Вратари
Джейк Аллен
(00:00-56:15)
Стюарт Скиннер
Джейк Аллен
(c 57:00)
1-й период
04:53
Брайан Раст
(Егор Чинахов, Крис Летанг)
05:55
Энтони Манта
2-й период
29:51
Пол Коттер
(Брайан Хэлонен, Дуги Хэмилтон)
31:43
Томас Новак
(Эрик Карлссон, Евгений Малкин)
31:52
Егор Чинахов
(Сидни Кросби, Райан Ши)
35:07
Джек Хьюз
(Коннор Браун, Йонас Зигенталер)
3-й период
46:50
Евгений Малкин
(Сидни Кросби, Егор Чинахов)
49:02
Шимон Немец
57:00
Эрик Карлссон
(Паркер Уотерспун, Ноэль Аччиари)
Статистика
Нью-Джерси
Питтсбург
Штрафное время
2
2
Игра в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
