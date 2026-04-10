«Колорадо» с Ничушкиным выиграл регулярный чемпионат НХЛ

У хозяев заброшенными шайбами отметились Габриэль Ландескуг (19'), Мартин Нечас (36') и Натан Маккиннон (60'). У гостей единственный результативный бросок на счету Тайсона Гросса (58').
Нападающий «Калгари» Матвей Гридин поучаствовал в единственной шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 20-летнего россиянина после 34 сыгранных матчей 19 (6+13) набранных очков.
После этого матча «Колорадо» досрочно гарантировал себе победу в регулярном чемпионате и в четвертый раз в своей истории завоевал Президентский кубок. По этому показателю «лавины» сравнялись с «Бостоном» и «Рейнджерс» и теперь уступают только «Детройту» (6).
В этом сезоне «Колорадо» выиграл 52 из 78 матчей, набрав в общей сложности 114 очков. У ближайшего преследователя в лице «Каролины» 108 очков.
За «Колорадо» выступает российский нападающий Валерий Ничушкин, который в этой встрече не сумел отметиться результативными действиями.
В воскресенье, 12 апреля, «Колорадо» дома сыграет против «Вегаса». «Калгари» в тот же день на выезде сыграет против «Сиэтла».
Джаред Беднар
Райан Гуска
Маккензи Блэквуд
Дастин Вольф
(00:00-24:21)
Дастин Вольф
(24:33-56:14)
Дастин Вольф
(57:08-57:37)
Дастин Вольф
(58:12-58:24)
Дастин Вольф
(c 59:05)
18:37
Джон Бишер
18:44
Габриэль Ландескуг
(Нэйтан Маккиннон, Мартин Нечас)
24:33
Нэйтан Маккиннон
24:47
Мэтт Коронато
35:01
Мартин Нечас
(Нэйтан Маккиннон, Брент Бернс)
45:56
Мэтт Коронато
54:13
Йоэль Кивиранта
57:08
Тайсон Гросс
(Матвей Гридин, Мэтт Коронато)
59:05
Нэйтан Маккиннон
(Мартин Нечас)
