Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.96
П2
3.20
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.52
П2
5.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
4
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
6
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сиэтл
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
4
:
Нэшвилл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Каролина
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Виннипег
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Коламбус
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
6
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Тампа-Бэй
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
2
:
Питтсбург
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
5
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
5
:
Торонто
3
П1
X
П2

«Колорадо» с Ничушкиным выиграл регулярный чемпионат НХЛ

«Колорадо» дома обыграл «Калгари» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Габриэль Ландескуг (19'), Мартин Нечас (36') и Натан Маккиннон (60'). У гостей единственный результативный бросок на счету Тайсона Гросса (58').

Нападающий «Калгари» Матвей Гридин поучаствовал в единственной шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 20-летнего россиянина после 34 сыгранных матчей 19 (6+13) набранных очков.

После этого матча «Колорадо» досрочно гарантировал себе победу в регулярном чемпионате и в четвертый раз в своей истории завоевал Президентский кубок. По этому показателю «лавины» сравнялись с «Бостоном» и «Рейнджерс» и теперь уступают только «Детройту» (6).

В этом сезоне «Колорадо» выиграл 52 из 78 матчей, набрав в общей сложности 114 очков. У ближайшего преследователя в лице «Каролины» 108 очков.

За «Колорадо» выступает российский нападающий Валерий Ничушкин, который в этой встрече не сумел отметиться результативными действиями.

В воскресенье, 12 апреля, «Колорадо» дома сыграет против «Вегаса». «Калгари» в тот же день на выезде сыграет против «Сиэтла».

Колорадо
3:1
1:0, 1:0, 1:1
Калгари
Хоккей, НХЛ, Неделя 25
10.04.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Ball Arena, 18146 зрителей
Главные тренеры
Джаред Беднар
Райан Гуска
Вратари
Маккензи Блэквуд
Дастин Вольф
(00:00-24:21)
Дастин Вольф
(24:33-56:14)
Дастин Вольф
(57:08-57:37)
Дастин Вольф
(58:12-58:24)
Дастин Вольф
(c 59:05)
1-й период
18:37
Джон Бишер
18:44
Габриэль Ландескуг
(Нэйтан Маккиннон, Мартин Нечас)
2-й период
24:33
Нэйтан Маккиннон
24:47
Мэтт Коронато
35:01
Мартин Нечас
(Нэйтан Маккиннон, Брент Бернс)
3-й период
45:56
Мэтт Коронато
54:13
Йоэль Кивиранта
57:08
Тайсон Гросс
(Матвей Гридин, Мэтт Коронато)
59:05
Нэйтан Маккиннон
(Мартин Нечас)
Статистика
Колорадо
Калгари
Штрафное время
4
6
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит