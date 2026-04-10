«Колорадо» с Ничушкиным выиграл регулярный чемпионат НХЛ

После этого матча «Колорадо» досрочно гарантировал себе победу в регулярном чемпионате и в четвертый раз в своей истории завоевал Президентский кубок. По этому показателю «лавины» сравнялись с «Бостоном» и «Рейнджерс» и теперь уступают только «Детройту» (6).