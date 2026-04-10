Грицюк объяснил ключевые различия между НХЛ и КХЛ

«Здесь 82 игры — я вообще офигел, насколько это много. В КХЛ тоже бывают плотные отрезки — по 15 матчей за месяц, но здесь так каждый месяц. Это вообще несравнимо. Плюс постоянные бэк-ту-бэки. С одной стороны, устаешь быстрее. С другой — быстрее забываешь игры. Нет такого давления, что боишься ошибиться. Здесь нет 13-го нападающего или 7-го защитника — ты просто выходишь и играешь.



И сама игра отличается. В КХЛ от тебя часто ждут, что ты будешь создавать момент в каждой смене. Здесь можешь несколько смен подряд просто отработать без моментов, но потом обязательно будет эпизод “три в два” или “два в один” — и там уже нужно решать. Игра более прямая: вбросил, побежал, навязал борьбу, отобрал, поднял шайбу, бросок — и ждешь свой шанс.



В НХЛ примитивный хоккей? Нет, дело не в этом. Просто если здесь ошибаться так же, как иногда позволяют себе в КХЛ, счета были бы под десять шайб в каждой игре. Уровень технического брака ниже. При этом у нападающих больше свободы для креатива. А защитники здесь — это вообще отдельная история. Я к ним с большим уважением отношусь: уровень очень высокий», — сказал Грицюк.