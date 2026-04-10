Грицюк объяснил ключевые различия между НХЛ и КХЛ

25-летний нападающий провел дебютный сезон в НХЛ, набрав 33 (14+19) очка в 69 матчах. До этого он на протяжении пяти лет выступал в КХЛ — за «Авангард» и СКА.
«Здесь 82 игры — я вообще офигел, насколько это много. В КХЛ тоже бывают плотные отрезки — по 15 матчей за месяц, но здесь так каждый месяц. Это вообще несравнимо. Плюс постоянные бэк-ту-бэки. С одной стороны, устаешь быстрее. С другой — быстрее забываешь игры. Нет такого давления, что боишься ошибиться. Здесь нет 13-го нападающего или 7-го защитника — ты просто выходишь и играешь.
И сама игра отличается. В КХЛ от тебя часто ждут, что ты будешь создавать момент в каждой смене. Здесь можешь несколько смен подряд просто отработать без моментов, но потом обязательно будет эпизод “три в два” или “два в один” — и там уже нужно решать. Игра более прямая: вбросил, побежал, навязал борьбу, отобрал, поднял шайбу, бросок — и ждешь свой шанс.
В НХЛ примитивный хоккей? Нет, дело не в этом. Просто если здесь ошибаться так же, как иногда позволяют себе в КХЛ, счета были бы под десять шайб в каждой игре. Уровень технического брака ниже. При этом у нападающих больше свободы для креатива. А защитники здесь — это вообще отдельная история. Я к ним с большим уважением отношусь: уровень очень высокий», — сказал Грицюк.
Арсений Грицюк досрочно завершил сезон из-за травмы верхней части тела, полученной 24 марта после матча «Далласом». На этой неделе он перенес операцию. Ожидается, что Грицюк будет полностью готов к следующему сезону.
«Нью-Джерси» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции и уже выбыл из гонки за плей-офф. В субботу, 11 апреля, «дьяволы» на выезде сыграют против «Детройта».
Шелдон Киф
Дэн Мьюз
Джейк Аллен
(00:00-56:15)
Стюарт Скиннер
Джейк Аллен
(c 57:00)
04:53
Брайан Раст
(Егор Чинахов, Крис Летанг)
05:55
Энтони Манта
29:51
Пол Коттер
(Брайан Хэлонен, Дуги Хэмилтон)
31:43
Томас Новак
(Эрик Карлссон, Евгений Малкин)
31:52
Егор Чинахов
(Сидни Кросби, Райан Ши)
35:07
Джек Хьюз
(Коннор Браун, Йонас Зигенталер)
46:50
Евгений Малкин
(Сидни Кросби, Егор Чинахов)
49:02
Шимон Немец
57:00
Эрик Карлссон
(Паркер Уотерспун, Ноэль Аччиари)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит