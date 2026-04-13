Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Металлург Мг
П1
3.45
X
4.05
П2
2.03
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
:
Динамо Мн
П1
2.38
X
3.80
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Юта
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
3
:
Ванкувер
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Нью-Джерси
4
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
2
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Питтсбург
0
П1
X
П2

Шайба Демидова принесла «Монреалю» победу над «Айлендерс»

«Монреаль» на выезде обыграл «Айлендерс» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей заброшенными шайбами отметились Ник Сузуки (36'), Иван Демидов (37'), Алекс Ньюхук (37') и Закари Болдук (60'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Кейси Сизикаса (49').

Нападающий «Монреаля» Иван Демидов забросил 19-ю шайбу в сезоне, которая стала для его команды победной. Всего на счету 20-летнего россиянина после 81 сыгранного матча 62 (19+43) набранных очка.

Перед заключительным матчем регулярного чемпионата Демидов возглавляет бомбардирскую гонку новичков, на два очка опережая нападающего «Анахайма» Беккетта Сеннеке. При этом канадец имеет одну игру в запасе.

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 18 из 22 бросков по своим воротам.

«Монреаль» выиграл 11 из 13 последних матчей и идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 15 апреля, «хабы» на выезде сыграют против «Филадельфии».

«Айлендерс» проиграли шесть из семи последних игр и лишились шансов на выход в плей-офф. Клуб из Нью-Йорка идет на 12-м месте на Востоке. В тот же день «островитяне» дома сыграют против «Каролины».

Другие результаты игрового дня:

«Нью-Джерси» дома обыграл «Оттаву» (4:3 ОТ). Защитник «Оттавы» Артем Зуб поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей.

«Ванкувер» на выезде обыграл «Анахайм» (4:3 ОТ). Защитник «Ванкувера» Кирилл Кудрявцев поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей, набрав свое первое очко в НХЛ.

«Калгари» обыграл «Юту» (4:1). Нападающий «Калгари» Айдар Суниев принял участие в четвертой шайбе своей команды и записал на свой счет результативную передачу, набрав свое первое очко в НХЛ.

Айлендерс
1:4
0:0, 0:3, 1:1
Монреаль
Хоккей, НХЛ, Неделя 26
13.04.2026, 01:00 (МСК UTC+3)
UBS Arena, 16918 зрителей
Главные тренеры
Мартен Сан-Луи
Вратари
Илья Сорокин
(00:00-56:32)
Джейкоб Фаулер
(00:00-12:54)
Илья Сорокин
(c 59:35)
Джейкоб Фаулер
(c 13:01)
1-й период
04:07
Джош Андерсон
13:01
Эмиль Хейнеман
2-й период
23:10
Брэйден Шенн
23:10
Арбер Джекай
35:56
Ник Сузуки
(Лэйн Хатсон, Юрай Слафковски)
35:56
Мэттью Шефер
36:24
Иван Демидов
(Лэйн Хатсон, Ник Сузуки)
36:51
Алекс Ньюхук
(Захари Болдюк, Давид Райнбагер)
38:44
Арбер Джекай
3-й период
48:45
Кейси Сизикас
(Райан Пулок, Скотт Мэйфилд)
59:45
Захари Болдюк
(Кирби Дак, Алекс Ньюхук)
Статистика
Айлендерс
Монреаль
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит