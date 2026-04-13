Шайба Демидова принесла «Монреалю» победу над «Айлендерс»

У гостей заброшенными шайбами отметились Ник Сузуки (36'), Иван Демидов (37'), Алекс Ньюхук (37') и Закари Болдук (60'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Кейси Сизикаса (49').
Нападающий «Монреаля» Иван Демидов забросил 19-ю шайбу в сезоне, которая стала для его команды победной. Всего на счету 20-летнего россиянина после 81 сыгранного матча 62 (19+43) набранных очка.
Перед заключительным матчем регулярного чемпионата Демидов возглавляет бомбардирскую гонку новичков, на два очка опережая нападающего «Анахайма» Беккетта Сеннеке. При этом канадец имеет одну игру в запасе.
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 18 из 22 бросков по своим воротам.
«Монреаль» выиграл 11 из 13 последних матчей и идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 15 апреля, «хабы» на выезде сыграют против «Филадельфии».
«Айлендерс» проиграли шесть из семи последних игр и лишились шансов на выход в плей-офф. Клуб из Нью-Йорка идет на 12-м месте на Востоке. В тот же день «островитяне» дома сыграют против «Каролины».
Другие результаты игрового дня:
«Нью-Джерси» дома обыграл «Оттаву» (4:3 ОТ). Защитник «Оттавы» Артем Зуб поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей.
«Ванкувер» на выезде обыграл «Анахайм» (4:3 ОТ). Защитник «Ванкувера» Кирилл Кудрявцев поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей, набрав свое первое очко в НХЛ.
«Калгари» обыграл «Юту» (4:1). Нападающий «Калгари» Айдар Суниев принял участие в четвертой шайбе своей команды и записал на свой счет результативную передачу, набрав свое первое очко в НХЛ.
Мартен Сан-Луи
Илья Сорокин
(00:00-56:32)
Джейкоб Фаулер
(00:00-12:54)
Илья Сорокин
(c 59:35)
Джейкоб Фаулер
(c 13:01)
04:07
Джош Андерсон
13:01
Эмиль Хейнеман
23:10
Брэйден Шенн
23:10
Арбер Джекай
35:56
Ник Сузуки
(Лэйн Хатсон, Юрай Слафковски)
35:56
Мэттью Шефер
36:24
Иван Демидов
(Лэйн Хатсон, Ник Сузуки)
36:51
Алекс Ньюхук
(Захари Болдюк, Давид Райнбагер)
38:44
Арбер Джекай
48:45
Кейси Сизикас
(Райан Пулок, Скотт Мэйфилд)
59:45
Захари Болдюк
(Кирби Дак, Алекс Ньюхук)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит