«Филадельфия» оставила «Вашингтон» Овечкина без плей-офф НХЛ

У хозяев в основное время заброшенными шайбами отметились Матвей Мичков (28') и Тревор Зеграс (31'). У гостей забивали Брэдли Надо (9') и Николай Элерс (16'). Победу «Филадельфии» в послематчевой серии буллитов принес точный бросок Тайсона Форстера.
Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков забросил 19-ю шайбу в этом сезоне, а также отметился нереализованным буллитом в послематчевой серии. Всего на счету 21-летнего россиянина после 80 сыгранных матчей 47 (19+28) набранных очков.
Благодаря этой победе «Филадельфия» за один матч до конца регулярного чемпионата увеличила отрыв от «Вашингтона» до трех очков и гарантировала себе восьмую строчку на Востоке, оставив за собой последнюю путевку в плей-офф НХЛ.
Таким образом, «Вашингтон» лишился шансов побороться за Кубок Стэнли. В эпоху Александра Овечкина «столичные» не попали в плей-офф в пятый раз — ранее это происходило в 2006, 2007, 2014 и 2023 годах.
«Каролина», в свою очередь, обеспечила себе первое место на Востоке и гарантировала себе преимущество домашнего льда в первых трех раундах плей-офф. В первом раунде плей-офф «ураганы» сыграют против «Бостона».
В заключительном матче регулярного чемпионата «Филадельфия» дома сыграет с «Монреалем», а «Каролина» на выезде встретится с «Айлендерс». Матчи пройдут в среду, 15 апреля.
Рик Токкет
Род Бриндамор
Даниэл Владарж
Брэндон Бусси
08:41
Брэдли Надо
(Николай Элерс, Шон Уокер)
15:05
Кристиан Дворак
15:30
Николай Элерс
(Логан Стэнковен, Джексон Блэйк)
27:57
Матвей Мичков
(Денвер Барки, Ноа Кэйтс)
28:43
Шон Уокер
30:30
Тревор Зеграс
(Портер Мартон, Тайсон Форстер)
51:38
Николай Элерс
победный бросок: Тайсон Форстер
(Филадельфия)
