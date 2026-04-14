17:00
Салават Юлаев
:
Локомотив
19:30
ЦСКА
:
Авангард
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
6
:
Виннипег
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Эдмонтон
1
:
Колорадо
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Лос-Анджелес
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Баффало
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Сан-Хосе
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
6
:
Миннесота
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
5
:
Даллас
6
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
4
:
Детройт
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Филадельфия
3
:
Каролина
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Рейнджерс
2
«Филадельфия» оставила «Вашингтон» Овечкина без плей-офф НХЛ

«Филадельфия» дома обыграла «Каролину» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев в основное время заброшенными шайбами отметились Матвей Мичков (28') и Тревор Зеграс (31'). У гостей забивали Брэдли Надо (9') и Николай Элерс (16'). Победу «Филадельфии» в послематчевой серии буллитов принес точный бросок Тайсона Форстера.

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков забросил 19-ю шайбу в этом сезоне, а также отметился нереализованным буллитом в послематчевой серии. Всего на счету 21-летнего россиянина после 80 сыгранных матчей 47 (19+28) набранных очков.

Благодаря этой победе «Филадельфия» за один матч до конца регулярного чемпионата увеличила отрыв от «Вашингтона» до трех очков и гарантировала себе восьмую строчку на Востоке, оставив за собой последнюю путевку в плей-офф НХЛ.

Таким образом, «Вашингтон» лишился шансов побороться за Кубок Стэнли. В эпоху Александра Овечкина «столичные» не попали в плей-офф в пятый раз — ранее это происходило в 2006, 2007, 2014 и 2023 годах.

«Каролина», в свою очередь, обеспечила себе первое место на Востоке и гарантировала себе преимущество домашнего льда в первых трех раундах плей-офф. В первом раунде плей-офф «ураганы» сыграют против «Бостона».

В заключительном матче регулярного чемпионата «Филадельфия» дома сыграет с «Монреалем», а «Каролина» на выезде встретится с «Айлендерс». Матчи пройдут в среду, 15 апреля.

Филадельфия
3:2
0:2, 2:0, 0:0, 0:0
Б
Каролина
Хоккей, НХЛ, Неделя 26
14.04.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Xfinity Mobile Arena, 19795 зрителей
Главные тренеры
Рик Токкет
Род Бриндамор
Вратари
Даниэл Владарж
Брэндон Бусси
1-й период
08:41
Брэдли Надо
(Николай Элерс, Шон Уокер)
15:05
Кристиан Дворак
15:30
Николай Элерс
(Логан Стэнковен, Джексон Блэйк)
2-й период
27:57
Матвей Мичков
(Денвер Барки, Ноа Кэйтс)
28:43
Шон Уокер
30:30
Тревор Зеграс
(Портер Мартон, Тайсон Форстер)
3-й период
51:38
Николай Элерс
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Тайсон Форстер
(Филадельфия)
Статистика
Филадельфия
Каролина
Штрафное время
2
4
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше