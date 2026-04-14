Гол Кучерова в овертайме принес «Тампе» победу над «Детройтом»

У хозяев в основное время отличились Конор Гики (18'), Эрик Чернак (36') и Джейк Генцел (39'). У гостей забивали Давид Перрон (6'), Марко Каспер (43') и Алекс Дебринкэт (46'). Победу «Тампе» на 27-й секунде овертайма принес точный бросок Никиты Кучерова.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров был признан первой звездой встречи. 32-летний россиянин забросил 44-ю шайбу в этом сезоне, а также поучаствовал в третьем голе своей команды, записав на свой счет результативную передачу.
Всего на счету Кучерова после 75 сыгранных матчей 130 (44+86) набранных очков. Он во второй раз в карьере добрался до этой отметки. Перед заключительным матчем регулярного чемпионата Кучеров занимает второе место в списке лучших бомбардиров, уступая только нападающему «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду (134).
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 из 30 бросков по своим воротам и одержал 39-ю победу в этом сезоне. 31-летний россиянин стал самым побеждающим вратарем регулярного чемпионата — у его ближайшего преследователя Карела Веймелки из «Юты» 37 побед.
«Тампа» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В четверг, 16 апреля, «молнии» дома сыграют против «Рейнджерс».
«Детройт» располагается на десятой строчке на Востоке. В тот же день «красные крылья» на выезде сыграют против «Флориды».
Джон Купер
Тодд Маклеллан
Андрей Василевский
Кэм Тэлбот
05:31
Дэвид Перрон
(Бен Чиаро, Джей Ти Комфер)
08:22
Шарль-Эдуард Д'Астус
17:05
Конор Джики
(Оливер Бьоркстранд)
24:36
Янис Мозер
29:19
Алекс Дебринкэт
35:53
Эрик Чернак
(Земгус Гиргенсонс, Райан Макдона)
38:03
Джейк Гюнцель
(Янис Мозер, Никита Кучеров)
42:56
Марко Каспер
(Джастин Фолк, Джеймс ван Римсдайк)
50:28
Шарль-Эдуард Д'Астус
55:16
Алекс Дебринкэт
(Патрик Кейн)
60:27
Никита Кучеров
(Брэйден Пойнт)
