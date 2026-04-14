Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.47
X
3.83
П2
2.02
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.00
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
6
:
Виннипег
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Эдмонтон
1
:
Колорадо
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Лос-Анджелес
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
6
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
5
:
Даллас
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
4
:
Детройт
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Филадельфия
3
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2

Пять россиян отметились результативными действиями в матче НХЛ

«Сент-Луис» дома обыграл «Миннесоту» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Колтон Парэйко (2'), Отто Стенберг (25'), Павел Бучневич (25'), Тео Линдштейн (37'), Джейк Нейборс (44') и Джимми Снаггеруд (57'). У гостей забивали Ник Фолиньо (15'), Данила Юров (20') и Майкл Маккэррон (22').

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич забросил 18-ю шайбу в этом сезоне и прервал пятиматчевую безголевую серию. Эта шайба стала для 30-летнего россиянина юбилейной 200-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего на счету Бучневич в этом сезоне после 79 сыгранных матчей 46 (18+28) набранных очков.

Нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 26-летнего россиянина после 63 сыгранных матчей 10 (4+6) набранных очков.

Нападающий «Миннесоты» Данила Юров забросил 11-ю шайбу в этом сезоне, реализовав большинство. Всего на счету 22-летнего россиянина после 72 сыгранных матчей 26 (11+15) набранных очков.

Нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко поучаствовал в шайбе Юрова и отметился результативной передачей. Всего на счету 34-летнего россиянина после 74 сыгранных матчей 46 (23+23) набранных очков.

Нападающий «Миннесоты» Яков Тренин поучаствовал в первой шайбе своей команды и записал на свой счет результативную передачу. Всего на счету 29-летнего россиянина после 81 сыгранного матча 23 (6+17) набранных очка.

«Сент-Луис» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В среду, 15 апреля, «блюзмены» дома сыграют против «Питтсбурга».

«Миннесота» проиграла третий матч кряду и идет на третьем месте на Западе. В тот же день «дикари» дома сыграют против «Анахайма».

Сент-Луис
6:3
1:2, 3:1, 2:0
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 26
14.04.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Enterprise Center, 18096 зрителей
Главные тренеры
Джим Монтгомери
Джон Хайнс
Вратари
Жоэль Хофер
Филип Густавссон
(00:00-50:34)
Филип Густавссон
(51:06-56:17)
Филип Густавссон
(c 56:56)
1-й период
01:22
Колтон Парэйко
(Роберт Томас, Джимми Снаггерад)
05:51
Робби Фаббри
12:37
Командный штраф
14:46
Ник Фолиньо
(Яков Тренин, Дэмон Хант)
18:00
Колтон Парэйко
18:00
Колтон Парэйко
18:00
Яков Тренин
19:13
Данила Юров
(Маркус Юханссон, Владимир Тарасенко)
2-й период
21:30
Хантер Хайт
21:59
Майк Маккэррон
(Ник Фолиньо)
24:04
Отто Стенберг
(Алексей Торопченко, Тайлер Такер)
24:31
Павел Бучневич
(Джордан Кайру, Кэм Фаулер)
25:45
Нико Штурм
32:54
Джимми Снаггерад
36:41
Тео Линдстейн
(Далибор Дворски, Джонатан Друэн)
3-й период
40:54
Джейк Нейберс
43:05
Джейк Нейберс
44:17
Данила Юров
51:06
Дилан Холлоуэй
56:56
Джимми Снаггерад
Статистика
Сент-Луис
Миннесота
Штрафное время
15
13
Игра в большинстве
4
5
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит