Пять россиян отметились результативными действиями в матче НХЛ

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич забросил 18-ю шайбу в этом сезоне и прервал пятиматчевую безголевую серию. Эта шайба стала для 30-летнего россиянина юбилейной 200-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего на счету Бучневич в этом сезоне после 79 сыгранных матчей 46 (18+28) набранных очков.