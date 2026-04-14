Пять россиян отметились результативными действиями в матче НХЛ

У хозяев заброшенными шайбами отметились Колтон Парэйко (2'), Отто Стенберг (25'), Павел Бучневич (25'), Тео Линдштейн (37'), Джейк Нейборс (44') и Джимми Снаггеруд (57'). У гостей забивали Ник Фолиньо (15'), Данила Юров (20') и Майкл Маккэррон (22').
Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич забросил 18-ю шайбу в этом сезоне и прервал пятиматчевую безголевую серию. Эта шайба стала для 30-летнего россиянина юбилейной 200-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего на счету Бучневич в этом сезоне после 79 сыгранных матчей 46 (18+28) набранных очков.
Нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 26-летнего россиянина после 63 сыгранных матчей 10 (4+6) набранных очков.
Нападающий «Миннесоты» Данила Юров забросил 11-ю шайбу в этом сезоне, реализовав большинство. Всего на счету 22-летнего россиянина после 72 сыгранных матчей 26 (11+15) набранных очков.
Нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко поучаствовал в шайбе Юрова и отметился результативной передачей. Всего на счету 34-летнего россиянина после 74 сыгранных матчей 46 (23+23) набранных очков.
Нападающий «Миннесоты» Яков Тренин поучаствовал в первой шайбе своей команды и записал на свой счет результативную передачу. Всего на счету 29-летнего россиянина после 81 сыгранного матча 23 (6+17) набранных очка.
«Сент-Луис» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В среду, 15 апреля, «блюзмены» дома сыграют против «Питтсбурга».
«Миннесота» проиграла третий матч кряду и идет на третьем месте на Западе. В тот же день «дикари» дома сыграют против «Анахайма».
Джим Монтгомери
Джон Хайнс
Жоэль Хофер
Филип Густавссон
(00:00-50:34)
Филип Густавссон
(51:06-56:17)
Филип Густавссон
(c 56:56)
01:22
Колтон Парэйко
(Роберт Томас, Джимми Снаггерад)
05:51
Робби Фаббри
12:37
Командный штраф
14:46
Ник Фолиньо
(Яков Тренин, Дэмон Хант)
18:00
Колтон Парэйко
18:00
Колтон Парэйко
18:00
Яков Тренин
19:13
Данила Юров
(Маркус Юханссон, Владимир Тарасенко)
21:30
Хантер Хайт
21:59
Майк Маккэррон
(Ник Фолиньо)
24:04
Отто Стенберг
(Алексей Торопченко, Тайлер Такер)
24:31
Павел Бучневич
(Джордан Кайру, Кэм Фаулер)
25:45
Нико Штурм
32:54
Джимми Снаггерад
36:41
Тео Линдстейн
(Далибор Дворски, Джонатан Друэн)
40:54
Джейк Нейберс
43:05
Джейк Нейберс
44:17
Данила Юров
51:06
Дилан Холлоуэй
56:56
Джимми Снаггерад
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит