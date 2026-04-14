Гол и передача Чернышова помогли «Сан-Хосе» обыграть «Нэшвилл»

У гостей дубль оформил Маклин Селебрини (44', 59'), еще одну шайбу забросил Игорь Чернышов (30'). У хозяев дважды отличился Люк Эвангелиста (56', 59').
Нападающий «Сан-Хосе» Игорь Чернышов забросил восьмую шайбу в этом сезоне, реализовав большинство. Также 20-летний россиянин поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету Чернышова в этом сезоне после 26 сыгранных матчей 18 (8+10) набранных очков.
«Сан-Хосе» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции и лишился шансов на выход в плей-офф. В среду, 15 апреля, «акулы» на выезде сыграют против «Чикаго».
«Нэшвилл» идет на девятом месте на Западе и также не смог выйти в плей-офф. В пятницу, 17 апреля, «хищники» дома сыграют против «Нэшвилла».
Другие результаты игрового дня:
«Флорида» дома обыграла «Рейнджерс» (3:2). Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов отразил 24 из 26 бросков по своим воротам и одержал 12-ю победу в сезоне. 27-летний россиянин был признан второй звездой матча.
«Даллас» на выезде победил «Торонто» (6:5). Вратарь «Торонто» Артур Ахтямов отразил 27 из 32 бросков по своим воротам.
«Баффало» на выезде обыграл «Чикаго» (5:1). Нападающий «Чикаго» Илья Михеев поучаствовал в единственной шайбе своей команды и отметился результативной передачей.
Эндрю Брюнетт
Райан Варсофски
Юстус Аннунен
(00:00-57:47)
Алекс Неделькович
Юстус Аннунен
(58:15-58:29)
Юстус Аннунен
(58:50-58:57)
27:54
Стивен Стэмкос
29:53
Игорь Чернышов
(Майк Миса, Вильям Эклунд)
43:04
Маклин Селебрини
(Игорь Чернышов, Уилл Смит)
43:51
Марио Ферраро
55:39
Люк Евангелиста
(Райан Афко, Ник Пербикс)
58:15
Маклин Селебрини
(Коллин Граф, Александр Веннберг)
58:50
Люк Евангелиста
(Райан Афко, Роман Йоси)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит