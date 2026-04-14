Гол и передача Чернышова помогли «Сан-Хосе» обыграть «Нэшвилл»

Нападающий «Сан-Хосе» Игорь Чернышов забросил восьмую шайбу в этом сезоне, реализовав большинство. Также 20-летний россиянин поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету Чернышова в этом сезоне после 26 сыгранных матчей 18 (8+10) набранных очков.