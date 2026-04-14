17:00
Салават Юлаев
:
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Авангард
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
6
:
Виннипег
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Эдмонтон
1
:
Колорадо
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Лос-Анджелес
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Баффало
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Сан-Хосе
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
6
:
Миннесота
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
5
:
Даллас
6
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
4
:
Детройт
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Филадельфия
3
:
Каролина
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Рейнджерс
2
Гол и передача Чернышова помогли «Сан-Хосе» обыграть «Нэшвилл»

«Сан-Хосе» на выезде обыграл «Нэшвилл» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У гостей дубль оформил Маклин Селебрини (44', 59'), еще одну шайбу забросил Игорь Чернышов (30'). У хозяев дважды отличился Люк Эвангелиста (56', 59').

Нападающий «Сан-Хосе» Игорь Чернышов забросил восьмую шайбу в этом сезоне, реализовав большинство. Также 20-летний россиянин поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету Чернышова в этом сезоне после 26 сыгранных матчей 18 (8+10) набранных очков.

«Сан-Хосе» занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции и лишился шансов на выход в плей-офф. В среду, 15 апреля, «акулы» на выезде сыграют против «Чикаго».

«Нэшвилл» идет на девятом месте на Западе и также не смог выйти в плей-офф. В пятницу, 17 апреля, «хищники» дома сыграют против «Нэшвилла».

Другие результаты игрового дня:

«Флорида» дома обыграла «Рейнджерс» (3:2). Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов отразил 24 из 26 бросков по своим воротам и одержал 12-ю победу в сезоне. 27-летний россиянин был признан второй звездой матча.

«Даллас» на выезде победил «Торонто» (6:5). Вратарь «Торонто» Артур Ахтямов отразил 27 из 32 бросков по своим воротам.

«Баффало» на выезде обыграл «Чикаго» (5:1). Нападающий «Чикаго» Илья Михеев поучаствовал в единственной шайбе своей команды и отметился результативной передачей.

Нэшвилл
2:3
0:0, 0:1, 2:2
Сан-Хосе
Хоккей, НХЛ, Неделя 26
14.04.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Bridgestone Arena, 17388 зрителей
Главные тренеры
Эндрю Брюнетт
Райан Варсофски
Вратари
Юстус Аннунен
(00:00-57:47)
Алекс Неделькович
Юстус Аннунен
(58:15-58:29)
Юстус Аннунен
(58:50-58:57)
2-й период
27:54
Стивен Стэмкос
29:53
Игорь Чернышов
(Майк Миса, Вильям Эклунд)
3-й период
43:04
Маклин Селебрини
(Игорь Чернышов, Уилл Смит)
43:51
Марио Ферраро
55:39
Люк Евангелиста
(Райан Афко, Ник Пербикс)
58:15
Маклин Селебрини
(Коллин Граф, Александр Веннберг)
58:50
Люк Евангелиста
(Райан Афко, Роман Йоси)
Статистика
Нэшвилл
Сан-Хосе
Штрафное время
2
2
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит