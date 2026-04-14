Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Салават Юлаев
0
:
Локомотив
1
Все коэффициенты
П1
7.50
X
4.30
П2
1.53
Хоккей. НХЛ
15.04
Айлендерс
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.40
П2
2.73
Хоккей. НХЛ
15.04
Бостон
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.77
Хоккей. НХЛ
15.04
Коламбус
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
15.04
Филадельфия
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
3.44
X
4.50
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
15.04
Миннесота
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.40
П2
2.19
Хоккей. НХЛ
15.04
Калгари
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.07
X
4.40
П2
2.02
Хоккей. НХЛ
15.04
Юта
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.42
П2
3.35
Хоккей. НХЛ
15.04
Сент-Луис
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
15.04
Ванкувер
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
3.11
X
4.40
П2
2.04
Хоккей. КХЛ
не начался
ЦСКА
:
Авангард
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
6
:
Виннипег
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Эдмонтон
1
:
Колорадо
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Лос-Анджелес
5
П1
X
П2

«Каролина» вызвала российского вратаря Кочеткова из фарм-клуба АХЛ

Россиянин вновь отправляется в НХЛ спустя 4 дня после отправки в АХЛ.

«Каролина Харрикейнз» вызвала российского вратаря Петра Кочеткова из фарм-клуба «Чикаго Вулвз», о чём сообщается в официальном аккаунте клуба НХЛ в соцсети X.

Ранее, 10 апреля, «Каролина» отправила Кочеткова в «Чикаго Вулвз», играющий в АХЛ, с целью восстановления его игровой формы. В конце декабря 2025 года стало известно, что вратарь перенесет операцию на нижней части тела, а в апреле вернулся к тренировкам на льду. В текущем сезоне он провел 9 матчей в НХЛ, и не появлялся на льду с декабря.

«Каролина» уже вышла в плей-офф НХЛ, и первые матчи стартуют 19 апреля.

Кочеткову 26 лет, и он был выбран «Каролиной» во втором раунде драфта НХЛ 2019 года под общим 36-м номером. Вратарь присоединился к команде в 2022 году и за это время провел 125 матчей, с процентом отражённых бросков 90,5% и 11 шатаутами. В текущем сезоне он сыграл 9 матчей, одержав 6 побед и один шатаут.

Филадельфия
3:2
0:2, 2:0, 0:0, 0:0
Б
Каролина
Хоккей, НХЛ, Неделя 26
14.04.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Xfinity Mobile Arena, 19795 зрителей
Главные тренеры
Рик Токкет
Род Бриндамор
Вратари
Даниэл Владарж
Брэндон Бусси
1-й период
08:41
Брэдли Надо
(Николай Элерс, Шон Уокер)
15:05
Кристиан Дворак
15:30
Николай Элерс
(Логан Стэнковен, Джексон Блэйк)
2-й период
27:57
Матвей Мичков
(Денвер Барки, Ноа Кэйтс)
28:43
Шон Уокер
30:30
Тревор Зеграс
(Портер Мартон, Тайсон Форстер)
3-й период
51:38
Николай Элерс
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Тайсон Форстер
(Филадельфия)
Статистика
Филадельфия
Каролина
Штрафное время
2
4
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит