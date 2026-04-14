«Каролина» вызвала российского вратаря Кочеткова из фарм-клуба АХЛ

«Каролина Харрикейнз» вызвала российского вратаря Петра Кочеткова из фарм-клуба «Чикаго Вулвз», о чём сообщается в официальном аккаунте клуба НХЛ в соцсети X.
Ранее, 10 апреля, «Каролина» отправила Кочеткова в «Чикаго Вулвз», играющий в АХЛ, с целью восстановления его игровой формы. В конце декабря 2025 года стало известно, что вратарь перенесет операцию на нижней части тела, а в апреле вернулся к тренировкам на льду. В текущем сезоне он провел 9 матчей в НХЛ, и не появлялся на льду с декабря.
«Каролина» уже вышла в плей-офф НХЛ, и первые матчи стартуют 19 апреля.
Кочеткову 26 лет, и он был выбран «Каролиной» во втором раунде драфта НХЛ 2019 года под общим 36-м номером. Вратарь присоединился к команде в 2022 году и за это время провел 125 матчей, с процентом отражённых бросков 90,5% и 11 шатаутами. В текущем сезоне он сыграл 9 матчей, одержав 6 побед и один шатаут.
Рик Токкет
Род Бриндамор
Даниэл Владарж
Брэндон Бусси
08:41
Брэдли Надо
(Николай Элерс, Шон Уокер)
15:05
Кристиан Дворак
15:30
Николай Элерс
(Логан Стэнковен, Джексон Блэйк)
27:57
Матвей Мичков
(Денвер Барки, Ноа Кэйтс)
28:43
Шон Уокер
30:30
Тревор Зеграс
(Портер Мартон, Тайсон Форстер)
51:38
Николай Элерс
победный бросок: Тайсон Форстер
(Филадельфия)
