«Каролина» вызвала российского вратаря Кочеткова из фарм-клуба АХЛ

Кочеткову 26 лет, и он был выбран «Каролиной» во втором раунде драфта НХЛ 2019 года под общим 36-м номером. Вратарь присоединился к команде в 2022 году и за это время провел 125 матчей, с процентом отражённых бросков 90,5% и 11 шатаутами. В текущем сезоне он сыграл 9 матчей, одержав 6 побед и один шатаут.