Российский вратарь стал первой звездой в дебютном матче в НХЛ

У хозяев заброшенными шайбами отметились Морган Фрост (26'), Зэйн Парех (47') и Джоэл Фараби (60'). У гостей единственная шайба на счету Куинтона Байфилда (27').
Вратарь «Калгари» Арсений Сергеев провел дебютную игру в НХЛ. 23-летний россиянин отразил 27 из 28 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча.
Сергеев является воспитанником ярославского «Локомотива». В 2019 году он перебрался в Северную Америку, где выступал в USHL и студенческой лиге NCAA. На драфте НХЛ 2021 года «Калгари» выбрал Сергеева в седьмом раунде под общим 205-м номером. В этом сезоне он стал основным вратарем фарм-клуба «Калгари» в АХЛ.
«Калгари» завершил регулярный чемпионат НХЛ на 14-м месте в турнирной таблице Западной конференции и не сыграет в плей-офф. «Лос-Анджелес» финишировал на восьмой строчке на Западе и в первом раунде плей-офф встретится с лучшей командой регулярки — «Колорадо». Первый матч пройдет в воскресенье, 19 апреля, на домашнем льду «лавин».
Райан Гуска
Ди Джей Смит
Арсений Сергеев
Антон Форсберг
(00:00-57:52)
Антон Форсберг
(58:41-58:44)
Антон Форсберг
(c 59:20)
00:28
Дрю Даути
05:26
Айдар Суниев
23:37
Самуэль Хелениус
25:21
Морган Фрост
(Матвей Гридин, Мэтт Коронато)
26:43
Куинтон Байфилд
(Тревор Мур, Алекс Лаферрье)
37:12
Джоэл Фараби
37:38
Блэйк Коулмэн
37:38
Алекс Лаферрье
42:43
Брайан Дюмулин
46:08
Зэйн Парех
(Зак Уайтклауд, Райан Строум)
59:20
Джоэл Фараби
(Зак Уайтклауд)
