Российский вратарь стал первой звездой в дебютном матче в НХЛ

Сергеев является воспитанником ярославского «Локомотива». В 2019 году он перебрался в Северную Америку, где выступал в USHL и студенческой лиге NCAA. На драфте НХЛ 2021 года «Калгари» выбрал Сергеева в седьмом раунде под общим 205-м номером. В этом сезоне он стал основным вратарем фарм-клуба «Калгари» в АХЛ.