Российский вратарь стал первой звездой в дебютном матче в НХЛ

«Калгари» дома обыграл «Лос-Анджелес» (3:1) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Морган Фрост (26'), Зэйн Парех (47') и Джоэл Фараби (60'). У гостей единственная шайба на счету Куинтона Байфилда (27').

Вратарь «Калгари» Арсений Сергеев провел дебютную игру в НХЛ. 23-летний россиянин отразил 27 из 28 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча.

Сергеев является воспитанником ярославского «Локомотива». В 2019 году он перебрался в Северную Америку, где выступал в USHL и студенческой лиге NCAA. На драфте НХЛ 2021 года «Калгари» выбрал Сергеева в седьмом раунде под общим 205-м номером. В этом сезоне он стал основным вратарем фарм-клуба «Калгари» в АХЛ.

«Калгари» завершил регулярный чемпионат НХЛ на 14-м месте в турнирной таблице Западной конференции и не сыграет в плей-офф. «Лос-Анджелес» финишировал на восьмой строчке на Западе и в первом раунде плей-офф встретится с лучшей командой регулярки — «Колорадо». Первый матч пройдет в воскресенье, 19 апреля, на домашнем льду «лавин».

Калгари
3:1
0:0, 1:1, 2:0
Лос-Анджелес
Хоккей, НХЛ, Неделя 26
17.04.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Scotiabank Saddledome, 18711 зрителей
Главные тренеры
Райан Гуска
Ди Джей Смит
Вратари
Арсений Сергеев
Антон Форсберг
(00:00-57:52)
Антон Форсберг
(58:41-58:44)
Антон Форсберг
(c 59:20)
1-й период
00:28
Дрю Даути
05:26
Айдар Суниев
2-й период
23:37
Самуэль Хелениус
25:21
Морган Фрост
(Матвей Гридин, Мэтт Коронато)
26:43
Куинтон Байфилд
(Тревор Мур, Алекс Лаферрье)
37:12
Джоэл Фараби
37:38
Блэйк Коулмэн
37:38
Алекс Лаферрье
3-й период
42:43
Брайан Дюмулин
46:08
Зэйн Парех
(Зак Уайтклауд, Райан Строум)
59:20
Джоэл Фараби
(Зак Уайтклауд)
Статистика
Калгари
Лос-Анджелес
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит