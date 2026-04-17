Макдэвид стал лучшим бомбардиром НХЛ, Кучеров — второй

В заключительном матче регулярного чемпионата против «Ванкувера» (6:1) Макдэвид оформил ассистентский покер. Он завершил сезон, отыграв все 82 матча, в которых набрал 138 (48+90) очков.
По числу завоеванных «Арт Росс Трофи» Макдэвид сравнялся с Марио Лемье и Горди Хоу и теперь делит с ними второе место. Рекордсменом по числу наград лучшему бомбардиру сезона является Уэйн Гретцки (10).
Второе место в бомбардирской гонке занял нападающий «Тампы» Никита Кучеров, набравший 130 (44+86) очков в 76 матчах. 32-летний россиянин несколько раз по ходу сезона пропускал матчи из-за болезни. По среднему количеству набранных очков за матч он оказался выше Макдэвида — 1,71 против 1,68.
Третье место в бомбардирской гонке занял нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон, набравший 127 (53+74) очков в 80 матчах. 30-летний канадец впервые в карьере стал обладателем «Морис Ришар Трофи» — приза лучшему снайперу сезона.
Лучшим снайпером среди россиян стал нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, забросивший 45 шайб в 78 матчах. Он финишировал в снайперской гонке на шестом месте. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с 32 шайбами в 82 матчах расположился на 33-й строчке.
Плей-офф НХЛ стартует в ночь на воскресенье, 19 апреля.
Крис Ноблок
Адам Фут
Коннор Ингрэм
(00:00-18:43)
Кевин Ланкинен
Коннор Ингрэм
(c 19:02)
01:58
Джошуа Замански
(Колтон Дач, Эван Бушар)
06:48
Мэтт Савой
(Эван Бушар, Коннор Макдэвид)
07:46
Колтон Дач
07:46
Элиас Петтерссон
12:10
Тай Мюллер
(Кертис Дуглас, Кевин Ланкинен)
12:48
Теодорс Блюгерс
14:35
Мэтт Савой
(Коннор Макдэвид)
19:02
Мэтт Савой
(Эван Бушар, Коннор Макдэвид)
23:20
Коннор Макдэвид
23:20
Зеев Байэм
23:20
Зеев Байэм
27:21
Коннор Мерфи
27:21
Дрю О`Коннор
30:17
Адам Хенрик
36:37
Элиас Петтерссон
36:46
Райан Нюджент-Хопкинс
(Зак Хаймэн, Коннор Макдэвид)
48:20
Колтон Дач
(Коннор Мерфи, Дарнелл Нерс)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит