Макдэвид стал лучшим бомбардиром НХЛ, Кучеров — второй

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид выиграл бомбардирскую гонку НХЛ и в шестой раз стал обладателем «Арт Росс Трофи».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В заключительном матче регулярного чемпионата против «Ванкувера» (6:1) Макдэвид оформил ассистентский покер. Он завершил сезон, отыграв все 82 матча, в которых набрал 138 (48+90) очков.

По числу завоеванных «Арт Росс Трофи» Макдэвид сравнялся с Марио Лемье и Горди Хоу и теперь делит с ними второе место. Рекордсменом по числу наград лучшему бомбардиру сезона является Уэйн Гретцки (10).

Второе место в бомбардирской гонке занял нападающий «Тампы» Никита Кучеров, набравший 130 (44+86) очков в 76 матчах. 32-летний россиянин несколько раз по ходу сезона пропускал матчи из-за болезни. По среднему количеству набранных очков за матч он оказался выше Макдэвида — 1,71 против 1,68.

Третье место в бомбардирской гонке занял нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон, набравший 127 (53+74) очков в 80 матчах. 30-летний канадец впервые в карьере стал обладателем «Морис Ришар Трофи» — приза лучшему снайперу сезона.

Лучшим снайпером среди россиян стал нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, забросивший 45 шайб в 78 матчах. Он финишировал в снайперской гонке на шестом месте. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с 32 шайбами в 82 матчах расположился на 33-й строчке.

Плей-офф НХЛ стартует в ночь на воскресенье, 19 апреля.

Эдмонтон
6:1
4:1, 1:0, 1:0
Ванкувер
Хоккей, НХЛ, Неделя 26
17.04.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Rogers Place, 18347 зрителей
Главные тренеры
Крис Ноблок
Адам Фут
Вратари
Коннор Ингрэм
(00:00-18:43)
Кевин Ланкинен
Коннор Ингрэм
(c 19:02)
1-й период
01:58
Джошуа Замански
(Колтон Дач, Эван Бушар)
06:48
Мэтт Савой
(Эван Бушар, Коннор Макдэвид)
07:46
Колтон Дач
07:46
Элиас Петтерссон
12:10
Тай Мюллер
(Кертис Дуглас, Кевин Ланкинен)
12:48
Теодорс Блюгерс
14:35
Мэтт Савой
(Коннор Макдэвид)
19:02
Мэтт Савой
(Эван Бушар, Коннор Макдэвид)
2-й период
23:20
Коннор Макдэвид
23:20
Зеев Байэм
23:20
Зеев Байэм
27:21
Коннор Мерфи
27:21
Дрю О`Коннор
30:17
Адам Хенрик
36:37
Элиас Петтерссон
36:46
Райан Нюджент-Хопкинс
(Зак Хаймэн, Коннор Макдэвид)
3-й период
48:20
Колтон Дач
(Коннор Мерфи, Дарнелл Нерс)
Статистика
Эдмонтон
Ванкувер
Штрафное время
14
18
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
2
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
