Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
22.04
Тампа-Бэй
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.41
П2
3.47
Хоккей. НХЛ
22.04
Баффало
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.39
П2
3.21
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Миннесота
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
3
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
0
:
Филадельфия
3
П1
X
П2

«Питтсбург» с Малкиным проиграл второй матч серии плей-офф НХЛ

«Питтсбург» уступил «Филадельфии» во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ сезона-2025/26 (0:3).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча прошла на домашней арене «Пингвинз». В составе победителей шайбы забросили Портер Мартон (34-я минута), Гарнет Хэтэуэй (38) и Люк Гленденинг (58).

39-летний российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин нанес два броска в створ ворот и совершил один силовой прием. Форвард «Пингвинз» Егор Чинахов три раза бросил в створ и провел один силовой прием. Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков нанес два броска в створ и смог заблокировать два удара по воротам.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал исход матча:

​​ «Думаю, в этом сезоне мы не раз оказывались в непростых ситуациях. Но мы всегда очень хорошо реагировали на трудности. Похоже, это помогало показывать свой лучший хоккей. Думаю, выезд и такая ситуация должны снова раскрыть в нас максимум», — сказал форвард в послематчевом интервью.

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Филадельфии». Третий матч между командами пройдет в ночь на 23 апреля по московскому времени.


Питтсбург
0:3
0:0, 0:2, 0:1
Филадельфия
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
21.04.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 18308 зрителей
Главные тренеры
Дэн Мьюз
Рик Токкет
Вратари
Стюарт Скиннер
(00:00-57:26)
Даниэл Владарж
Стюарт Скиннер
(c 57:55)
1-й период
08:24
Тайсон Форстер
09:01
Эрик Карлссон
10:13
Расмус Ристолайнен
13:18
Ник Силер
2-й период
25:34
Командный штраф
33:39
Портер Мартон
(Трэвис Конекны, Кристиан Дворак)
35:48
Люк Гленденинг
37:43
Гарнет Хэтэуэй
(Оуэн Типпетт)
39:45
Евгений Малкин
3-й период
46:31
Трэвис Конекны
49:45
Оуэн Типпетт
57:55
Люк Гленденинг
(Шон Кутюрье, Гарнет Хэтэуэй)
58:13
Энтони Манта
58:13
Крис Летанг
58:13
Крис Летанг
58:13
Крис Летанг
58:13
Ник Силер
59:41
Паркер Уотерспун
59:41
Паркер Уотерспун
59:41
Ноэль Аччиари
59:41
Расмус Ристолайнен
Статистика
Питтсбург
Филадельфия
Штрафное время
52
30
Игра в большинстве
5
4
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
