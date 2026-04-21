«Питтсбург» с Малкиным проиграл второй матч серии плей-офф НХЛ

Встреча прошла на домашней арене «Пингвинз». В составе победителей шайбы забросили Портер Мартон (34-я минута), Гарнет Хэтэуэй (38) и Люк Гленденинг (58).
39-летний российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин нанес два броска в створ ворот и совершил один силовой прием. Форвард «Пингвинз» Егор Чинахов три раза бросил в створ и провел один силовой прием. Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков нанес два броска в створ и смог заблокировать два удара по воротам.
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал исход матча:
«Думаю, в этом сезоне мы не раз оказывались в непростых ситуациях. Но мы всегда очень хорошо реагировали на трудности. Похоже, это помогало показывать свой лучший хоккей. Думаю, выезд и такая ситуация должны снова раскрыть в нас максимум», — сказал форвард в послематчевом интервью.
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Филадельфии». Третий матч между командами пройдет в ночь на 23 апреля по московскому времени.
Дэн Мьюз
Рик Токкет
Стюарт Скиннер
(00:00-57:26)
Даниэл Владарж
Стюарт Скиннер
(c 57:55)
08:24
Тайсон Форстер
09:01
Эрик Карлссон
10:13
Расмус Ристолайнен
13:18
Ник Силер
25:34
Командный штраф
33:39
Портер Мартон
(Трэвис Конекны, Кристиан Дворак)
35:48
Люк Гленденинг
37:43
Гарнет Хэтэуэй
(Оуэн Типпетт)
39:45
Евгений Малкин
46:31
Трэвис Конекны
49:45
Оуэн Типпетт
57:55
Люк Гленденинг
(Шон Кутюрье, Гарнет Хэтэуэй)
58:13
Энтони Манта
58:13
Крис Летанг
58:13
Крис Летанг
58:13
Крис Летанг
58:13
Ник Силер
59:41
Паркер Уотерспун
59:41
Паркер Уотерспун
59:41
Ноэль Аччиари
59:41
Расмус Ристолайнен
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит