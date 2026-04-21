22.04
Тампа-Бэй
:
Монреаль
П1
1.90
X
4.41
П2
3.47
Хоккей. НХЛ
22.04
Баффало
:
Бостон
П1
2.00
X
4.39
П2
3.21
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Миннесота
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
3
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
0
:
Филадельфия
3
П1
X
П2

«Каролина» со Свечниковым победила во втором матче серии плей-офф

«Каролина» одержала победу над «Оттавой» во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ сезона-2025/26 (3:2 ОТ).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Встреча прошла на домашней площадке «Харрикейнз». В составе победителей шайбы в основное время матча забросили Логан Стэнковен (7-я минута) и Себастьян Ахо (28). Автором победного гола во втором овертайме стал Джордан Мартинук (94). У проигравших голы в активе Дрейка Батерсона (31) и Дилана Козенса (37).

В концовке первого овертайма «Каролина» забросила шайбу, но после видеопросмотра взятие ворот отменили из-за офсайда. В этом же эпизоде хозяева площадки получили право на буллит. Однако вратарь «Оттавы» Линус Улльмарк спас свою команду, отразив бросок, но в итоге хоккеисты «Каролины» одержали победу.

Россияне Александр Никишин, Андрей Свечников и Артем Зуб не отметились результативными действиями. Свечников нанес в створ ворот семь бросков, он также заработал два двухминутных удаления — за грубость и атаку игрока, не владеющего шайбой.

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Каролины». Третий матч пройдет в Оттаве в ночь на 23 апреля по московскому времени.


Каролина
3:2
1:0, 1:2, 0:0
ОТ
Оттава
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
21.04.2026, 02:30 (МСК UTC+3)
Lenovo Center, 18591 зритель
Главные тренеры
Род Бриндамор
Трэвис Грин
Вратари
Фредерик Андерсен
(00:00-93:53)
Линус Улльмарк
(00:00-93:53)
1-й период
05:14
Брэди Ткачак
06:31
Логан Стэнковен
(Тэйлор Холл, Джексон Блэйк)
08:49
Андрей Свечников
15:22
Андрей Свечников
2-й период
25:49
Шон Уокер
27:50
Себастьян Ахо
(Джордан Стаал)
30:47
Дрейк Батерсон
(Джейк Сандерсон)
32:53
Джексон Блэйк
32:53
Деннис Джилберт
36:40
Дилан Козенс
(Ридли Грейг, Джейк Сандерсон)
Овертайм
76:49
Джордан Мартинук
93:53
Джордан Мартинук
(Николай Элерс, К`Андре Миллер)
Статистика
Каролина
Оттава
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
1
3
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит