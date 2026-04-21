«Каролина» со Свечниковым победила во втором матче серии плей-офф

Встреча прошла на домашней площадке «Харрикейнз». В составе победителей шайбы в основное время матча забросили Логан Стэнковен (7-я минута) и Себастьян Ахо (28). Автором победного гола во втором овертайме стал Джордан Мартинук (94). У проигравших голы в активе Дрейка Батерсона (31) и Дилана Козенса (37).
В концовке первого овертайма «Каролина» забросила шайбу, но после видеопросмотра взятие ворот отменили из-за офсайда. В этом же эпизоде хозяева площадки получили право на буллит. Однако вратарь «Оттавы» Линус Улльмарк спас свою команду, отразив бросок, но в итоге хоккеисты «Каролины» одержали победу.
Россияне Александр Никишин, Андрей Свечников и Артем Зуб не отметились результативными действиями. Свечников нанес в створ ворот семь бросков, он также заработал два двухминутных удаления — за грубость и атаку игрока, не владеющего шайбой.
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Каролины». Третий матч пройдет в Оттаве в ночь на 23 апреля по московскому времени.
Род Бриндамор
Трэвис Грин
Фредерик Андерсен
(00:00-93:53)
Линус Улльмарк
(00:00-93:53)
05:14
Брэди Ткачак
06:31
Логан Стэнковен
(Тэйлор Холл, Джексон Блэйк)
08:49
Андрей Свечников
15:22
Андрей Свечников
25:49
Шон Уокер
27:50
Себастьян Ахо
(Джордан Стаал)
30:47
Дрейк Батерсон
(Джейк Сандерсон)
32:53
Джексон Блэйк
32:53
Деннис Джилберт
36:40
Дилан Козенс
(Ридли Грейг, Джейк Сандерсон)
76:49
Джордан Мартинук
93:53
Джордан Мартинук
(Николай Элерс, К`Андре Миллер)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит