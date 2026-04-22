«Лос-Анджелес» уступил «Колорадо» несмотря на гол Панарина

Встреча прошла на домашней арене «Эвеланш». В составе победителей отличились Габриэль Ландескуг (57-я минута) и Николя Руа (68). У проигравших шайбу забросил российский нападающий Артемий Панарин (54).
Для Панарина эта шайба стала второй в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Как сообщает пресс-служба НХЛ, россиянин стал восьмым игроком в истории клуба, сумевшим забросить шайбу в двух своих первых матчах плей-офф.
В этом списке из восьми хоккеистов также есть другой россиянин — Андрей Кузьменко. Он отличился в двух первых матчах плей-офф за «Кингз» в прошлом году.
На 24-й минуте нападающий «Лос-Анджелеса» Куинтон Байфилд не смог реализовать буллит. Обрадовавшись, болельщики «Колорадо» разбили стекло за скамейкой запасных гостевой команды, и работникам арены пришлось его менять. Пауза продлилась около 15 минут.
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Колорадо». Следующие два матча противостояния пройдут 24 и 27 апреля на домашней площадке «Лос-Анджелеса».
Джаред Беднар
Ди Джей Смит
Скотт Уэджвуд
(00:00-22:48)
Антон Форсберг
(00:00-67:44)
Скотт Уэджвуд
(23:04-67:44)
02:55
Адриан Кемпе
07:21
Кэйл Макар
09:49
Бретт Кулак
09:49
Майки Андерсон
12:10
Джоэль Армиа
13:24
Габриэль Ландескуг
23:04
Джефф Малотт
23:12
Куинтон Байфилд
23:28
Нэйтан Маккиннон
51:36
Паркер Келли
53:04
Артемий Панарин
(Тревор Мур, Куинтон Байфилд)
56:25
Габриэль Ландескуг
(Мартин Нечас, Девон Тэйвз)
67:44
Николя Руа
(Джош Мэнсон, Назем Кадри)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит