«Лос-Анджелес» уступил «Колорадо» несмотря на гол Панарина

«Лос-Анджелес» проиграл «Колорадо» во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ сезона-2025/26 (1:2 ОТ).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча прошла на домашней арене «Эвеланш». В составе победителей отличились Габриэль Ландескуг (57-я минута) и Николя Руа (68). У проигравших шайбу забросил российский нападающий Артемий Панарин (54).

Для Панарина эта шайба стала второй в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Как сообщает пресс-служба НХЛ, россиянин стал восьмым игроком в истории клуба, сумевшим забросить шайбу в двух своих первых матчах плей-офф.

В этом списке из восьми хоккеистов также есть другой россиянин — Андрей Кузьменко. Он отличился в двух первых матчах плей-офф за «Кингз» в прошлом году.

На 24-й минуте нападающий «Лос-Анджелеса» Куинтон Байфилд не смог реализовать буллит. Обрадовавшись, болельщики «Колорадо» разбили стекло за скамейкой запасных гостевой команды, и работникам арены пришлось его менять. Пауза продлилась около 15 минут.

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Колорадо». Следующие два матча противостояния пройдут 24 и 27 апреля на домашней площадке «Лос-Анджелеса».

Колорадо
2:1
0:0, 0:0, 1:1
ОТ
Лос-Анджелес
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
22.04.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Ball Arena, 18142 зрителя
Главные тренеры
Джаред Беднар
Ди Джей Смит
Вратари
Скотт Уэджвуд
(00:00-22:48)
Антон Форсберг
(00:00-67:44)
Скотт Уэджвуд
(23:04-67:44)
1-й период
02:55
Адриан Кемпе
07:21
Кэйл Макар
09:49
Бретт Кулак
09:49
Бретт Кулак
09:49
Майки Андерсон
12:10
Джоэль Армиа
13:24
Габриэль Ландескуг
2-й период
23:04
Джефф Малотт
23:12
Куинтон Байфилд
23:28
Нэйтан Маккиннон
3-й период
51:36
Паркер Келли
53:04
Артемий Панарин
(Тревор Мур, Куинтон Байфилд)
56:25
Габриэль Ландескуг
(Мартин Нечас, Девон Тэйвз)
Овертайм
67:44
Николя Руа
(Джош Мэнсон, Назем Кадри)
Статистика
Колорадо
Лос-Анджелес
Штрафное время
12
8
Игра в большинстве
3
5
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит