Передача Демидова не спасла «Монреаль» от проигрыша «Баффало»

У хозяев заброшенными шайбами отметились Джош Доун (5'), Райан Маклеод (14'), Джордан Гринвей (24') и Боуэн Байрам (30'). У гостей отличились Ник Сузуки (20') и Кирби Дак (37').
Нападающий «Монреаля» Иван Демидов поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей при игре в большинстве. Всего на счету 20-летнего россиянина после 7 сыгранных матчей в плей-офф 2 (0+2) набранных очка.
«Баффало» повел в серии против «Монреаля» — 1−0. Вторая игра пройдет на домашнем льду «клинков» в ночь на субботу, 9 мая.
В другом матче игрового дня «Анахайм» на выезде обыграл «Вегас» (3:1) и сравнял счет в серии — 1:1. Защитник «Анахайма» Павел Минтюков, а также нападающие «Вегаса» Иван Барбашев и Павел Дорофеев не сумели отметиться результативными действиями.
Линди Рафф
Мартен Сан-Луи
Алекс Лайон
(00:00-00:19)
Якуб Добеш
(00:00-17:46)
Алекс Лайон
(00:30-27:04)
Якуб Добеш
(17:58-57:00)
Алекс Лайон
(c 27:13)
00:30
Лэйн Хатсон
04:31
Джош Доан
(Зак Бенсон)
11:35
Ник Сузуки
13:26
Райан Маклеод
(Зак Бенсон, Джош Доан)
17:58
Расмус Далин
19:16
Ник Сузуки
(Юрай Слафковски, Иван Демидов)
23:32
Джордан Гринуэй
(Маттиас Самуэльссон)
27:13
Кайден Гуле
29:01
Боуэн Байрам
(Райан Маклеод)
29:11
Бек Маленстин
36:31
Кирби Дак
(Захари Болдюк)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит