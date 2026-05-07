Передача Демидова не спасла «Монреаль» от проигрыша «Баффало»

«Баффало» дома обыграл «Монреаль» (4:2) в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Джош Доун (5'), Райан Маклеод (14'), Джордан Гринвей (24') и Боуэн Байрам (30'). У гостей отличились Ник Сузуки (20') и Кирби Дак (37').

Нападающий «Монреаля» Иван Демидов поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей при игре в большинстве. Всего на счету 20-летнего россиянина после 7 сыгранных матчей в плей-офф 2 (0+2) набранных очка.

«Баффало» повел в серии против «Монреаля» — 1−0. Вторая игра пройдет на домашнем льду «клинков» в ночь на субботу, 9 мая.

В другом матче игрового дня «Анахайм» на выезде обыграл «Вегас» (3:1) и сравнял счет в серии — 1:1. Защитник «Анахайма» Павел Минтюков, а также нападающие «Вегаса» Иван Барбашев и Павел Дорофеев не сумели отметиться результативными действиями.

Баффало
4:2
2:1, 2:1, 0:0
Монреаль
Хоккей, НХЛ, 1/2 финала конференции
7.05.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
KeyBank Center, 19070 зрителей
Главные тренеры
Линди Рафф
Мартен Сан-Луи
Вратари
Алекс Лайон
(00:00-00:19)
Якуб Добеш
(00:00-17:46)
Алекс Лайон
(00:30-27:04)
Якуб Добеш
(17:58-57:00)
Алекс Лайон
(c 27:13)
1-й период
00:30
Лэйн Хатсон
04:31
Джош Доан
(Зак Бенсон)
11:35
Ник Сузуки
13:26
Райан Маклеод
(Зак Бенсон, Джош Доан)
17:58
Расмус Далин
19:16
Ник Сузуки
(Юрай Слафковски, Иван Демидов)
2-й период
23:32
Джордан Гринуэй
(Маттиас Самуэльссон)
27:13
Кайден Гуле
29:01
Боуэн Байрам
(Райан Маклеод)
29:11
Бек Маленстин
36:31
Кирби Дак
(Захари Болдюк)
Статистика
Баффало
Монреаль
Штрафное время
4
6
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
2
1
