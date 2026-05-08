Гол и пас Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Филадельфию»

В этом матче Свечников стал вторым игроком в истории «Каролины» и 17-м хоккеистом из России, набравшим 50 очков в матчах Кубка Стэнли. Теперь на его счету после 73 сыгранных матчей 51 (24+27) набранных очков. Он выходил с «Каролиной» в плей-офф в семи из восьми своих сезонов в НХЛ.