Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
09.05
Анахайм
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.27
П2
2.46
Хоккей. НХЛ
10.05
Филадельфия
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.40
X
4.24
П2
1.94
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
1
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Локомотив
4
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Монреаль
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
1
:
Анахайм
3
П1
X
П2

Гол и пас Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Филадельфию»

«Каролина» на выезде обыграла «Филадельфию» (4:1) в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей заброшенными шайбами отметились Джордан Стаал (18'), Джейлен Чатфилд (36'), Андрей Свечников (44') и Николай Элерс (48'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Тревора Зеграса (23').

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников был признан первой звездой матча. 26-летний россиянин забросил дебютную шайбу в этом розыгрыше плей-офф, отличившись в большинстве. Кроме того, он поучаствовал в первом голе своей команды и записал на свой счет результативную передачу. Всего на счету Свечникова в этом плей-офф после 7 матчей 3 (1+2) набранных очка.

В этом матче Свечников стал вторым игроком в истории «Каролины» и 17-м хоккеистом из России, набравшим 50 очков в матчах Кубка Стэнли. Теперь на его счету после 73 сыгранных матчей 51 (24+27) набранных очков. Он выходил с «Каролиной» в плей-офф в семи из восьми своих сезонов в НХЛ.

«Каролина» повела в серии против «Филадельфии» — 3−0. Четвертая игра пройдет на домашнем льду «летчиков» в ночь на воскресенье, 10 мая.

Филадельфия
1:4
0:1, 1:1, 0:2
Каролина
Хоккей, НХЛ, 1/2 финала конференции
8.05.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Xfinity Mobile Arena, 19970 зрителей
Главные тренеры
Рик Токкет
Род Бриндамор
Вратари
Даниэл Владарж
(00:00-22:25)
Фредерик Андерсен
Даниэл Владарж
(c 22:31)
1-й период
13:34
Шон Уокер
16:35
Шон Кутюрье
17:27
Джордан Стаал
(Шейн Гостисбеер, Андрей Свечников)
19:24
Джексон Блэйк
19:42
Джейми Драйсдейл
2-й период
22:31
Тревор Зеграс
(Портер Мартон, Эмиль Андре)
28:40
Джейми Драйсдейл
32:55
Тревор Зеграс
35:48
Тэйлор Холл
35:59
Джален Чатфилд
(Джордан Стаал, Джордан Мартинук)
36:33
Джейми Драйсдейл
36:33
Сет Джарвис
36:33
Командный штраф
39:09
Кристиан Дворак
3-й период
42:14
Кристиан Дворак
42:14
К`Андре Миллер
43:24
Кэмерон Йорк
43:52
Андрей Свечников
(Шейн Гостисбеер, Себастьян Ахо)
47:08
Николай Элерс
(К`Андре Миллер, Джордан Мартинук)
48:52
Кристиан Дворак
52:21
Себастьян Ахо
57:41
Трэвис Конекны
57:41
Трэвис Конекны
57:41
Трэвис Конекны
57:41
Эрик Робинсон
59:34
Расмус Ристолайнен
59:34
Гарнет Хэтэуэй
59:34
Ник Силер
59:34
Логан Стэнковен
59:34
Шейн Гостисбеер
Статистика
Филадельфия
Каролина
Штрафное время
38
20
Игра в большинстве
5
9
Голы в большинстве
0
2
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит