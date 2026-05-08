Гол и пас Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Филадельфию»

У гостей заброшенными шайбами отметились Джордан Стаал (18'), Джейлен Чатфилд (36'), Андрей Свечников (44') и Николай Элерс (48'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Тревора Зеграса (23').
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников был признан первой звездой матча. 26-летний россиянин забросил дебютную шайбу в этом розыгрыше плей-офф, отличившись в большинстве. Кроме того, он поучаствовал в первом голе своей команды и записал на свой счет результативную передачу. Всего на счету Свечникова в этом плей-офф после 7 матчей 3 (1+2) набранных очка.
В этом матче Свечников стал вторым игроком в истории «Каролины» и 17-м хоккеистом из России, набравшим 50 очков в матчах Кубка Стэнли. Теперь на его счету после 73 сыгранных матчей 51 (24+27) набранных очков. Он выходил с «Каролиной» в плей-офф в семи из восьми своих сезонов в НХЛ.
«Каролина» повела в серии против «Филадельфии» — 3−0. Четвертая игра пройдет на домашнем льду «летчиков» в ночь на воскресенье, 10 мая.
Рик Токкет
Род Бриндамор
Даниэл Владарж
(00:00-22:25)
Фредерик Андерсен
Даниэл Владарж
(c 22:31)
13:34
Шон Уокер
16:35
Шон Кутюрье
17:27
Джордан Стаал
(Шейн Гостисбеер, Андрей Свечников)
19:24
Джексон Блэйк
19:42
Джейми Драйсдейл
22:31
Тревор Зеграс
(Портер Мартон, Эмиль Андре)
28:40
Джейми Драйсдейл
32:55
Тревор Зеграс
35:48
Тэйлор Холл
35:59
Джален Чатфилд
(Джордан Стаал, Джордан Мартинук)
36:33
Джейми Драйсдейл
36:33
Сет Джарвис
36:33
Командный штраф
39:09
Кристиан Дворак
42:14
Кристиан Дворак
42:14
К`Андре Миллер
43:24
Кэмерон Йорк
43:52
Андрей Свечников
(Шейн Гостисбеер, Себастьян Ахо)
47:08
Николай Элерс
(К`Андре Миллер, Джордан Мартинук)
48:52
Кристиан Дворак
52:21
Себастьян Ахо
57:41
Трэвис Конекны
57:41
Трэвис Конекны
57:41
Трэвис Конекны
57:41
Эрик Робинсон
59:34
Расмус Ристолайнен
59:34
Гарнет Хэтэуэй
59:34
Ник Силер
59:34
Логан Стэнковен
59:34
Шейн Гостисбеер
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит