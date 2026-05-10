Капризов стал первой звездой матча плей-офф НХЛ с «Колорадо»

«Миннесота» победила «Колорадо» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ со счетом 5:1. Встреча прошла в Сент-Поле.
Капризов отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. Также в составе «Миннесоты» отличились Куинн Хьюз, Райан Хартман, Брок Фейбер и Мэттью Болди. У «Колорадо» единственный гол забил Натан Маккиннон.
По итогам встречи Капризов был признан первой звездой матча. Российский форвард набрал уже 14 очков в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли — на его счету четыре гола и десять передач в девяти играх. Нападающий возглавляет список лучших бомбардиров текущего плей-офф НХЛ.
Результативной передачей также отметился российский форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко. В нынешнем плей-офф у него четыре очка (2 шайбы + 2 передачи) в девяти матчах.
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Колорадо». Следующий матч команды проведут в ночь на 12 мая в Сент-Поле.
Джон Хайнс
Джаред Беднар
Йеспер Валльстедт
Скотт Уэджвуд
(00:00-24:23)
Маккензи Блэквуд
(24:23-56:27)
Маккензи Блэквуд
(57:34-57:53)
Маккензи Блэквуд
(c 59:56)
12:09
Брок Фэйбер
14:54
Райан Хартман
14:54
Паркер Келли
15:11
Кирилл Капризов
(Брок Фэйбер, Куинн Хьюз)
15:52
Девон Тэйвз
16:44
Куинн Хьюз
(Кирилл Капризов, Матс Зуккарелло)
17:42
Куинн Хьюз
23:39
Паркер Келли
24:23
Райан Хартман
(Кирилл Капризов, Матс Зуккарелло)
32:16
Маркус Фолиньо
33:11
Нэйтан Маккиннон
(Габриэль Ландескуг, Назем Кадри)
33:31
Брок Фэйбер
(Владимир Тарасенко, Майк Маккэррон)
39:33
Нэйтан Маккиннон
59:56
Мэтт Болди
(Брок Фэйбер)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит