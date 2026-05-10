Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
11.05
Монреаль
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.22
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
11.05
Анахайм
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.54
X
4.31
П2
2.36
Хоккей. КХЛ
11.05
Локомотив
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.98
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Колорадо
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
2
:
Вегас
6
П1
X
П2

Капризов стал первой звездой матча плей-офф НХЛ с «Колорадо»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов набрал три очка в матче Кубка Стэнли против «Колорадо Эвеланш».

Источник: Reuters

«Миннесота» победила «Колорадо» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ со счетом 5:1. Встреча прошла в Сент-Поле.

Капризов отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. Также в составе «Миннесоты» отличились Куинн Хьюз, Райан Хартман, Брок Фейбер и Мэттью Болди. У «Колорадо» единственный гол забил Натан Маккиннон.

По итогам встречи Капризов был признан первой звездой матча. Российский форвард набрал уже 14 очков в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли — на его счету четыре гола и десять передач в девяти играх. Нападающий возглавляет список лучших бомбардиров текущего плей-офф НХЛ.

Результативной передачей также отметился российский форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко. В нынешнем плей-офф у него четыре очка (2 шайбы + 2 передачи) в девяти матчах.

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Колорадо». Следующий матч команды проведут в ночь на 12 мая в Сент-Поле.

Миннесота
5:1
2:0, 2:1, 1:0
Колорадо
Хоккей, НХЛ, 1/2 финала конференции
10.05.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Grand Casino Arena, 19236 зрителей
Главные тренеры
Джон Хайнс
Джаред Беднар
Вратари
Йеспер Валльстедт
Скотт Уэджвуд
(00:00-24:23)
Маккензи Блэквуд
(24:23-56:27)
Маккензи Блэквуд
(57:34-57:53)
Маккензи Блэквуд
(c 59:56)
1-й период
12:09
Брок Фэйбер
14:54
Райан Хартман
14:54
Паркер Келли
15:11
Кирилл Капризов
(Брок Фэйбер, Куинн Хьюз)
15:52
Девон Тэйвз
16:44
Куинн Хьюз
(Кирилл Капризов, Матс Зуккарелло)
17:42
Куинн Хьюз
2-й период
23:39
Паркер Келли
24:23
Райан Хартман
(Кирилл Капризов, Матс Зуккарелло)
32:16
Маркус Фолиньо
33:11
Нэйтан Маккиннон
(Габриэль Ландескуг, Назем Кадри)
33:31
Брок Фэйбер
(Владимир Тарасенко, Майк Маккэррон)
39:33
Нэйтан Маккиннон
3-й период
59:56
Мэтт Болди
(Брок Фэйбер)
Статистика
Миннесота
Колорадо
Штрафное время
8
8
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
2
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
Читать дальше