«Каролина» получит неделю отдыха перед финалом Востока НХЛ

В ночь на 10 мая «Каролина» обыграла «Филадельфию» со счетом 3:2 в овертайме четвертого матча серии и оформила выход в финал Восточной конференции.
Следующим соперником «Харрикейнз» станет победитель противостояния между «Баффало Сейбрз» и «Монреаль Канадиенс». После двух матчей счет в серии равный — 1−1.
Журналист из Баффало Кевин Массаре обратил внимание, что НХЛ составила календарь таким образом, что «Каролина» получит продолжительный отдых перед следующим раундом плей-офф.
Ближайшие матчи серии между «Баффало» и «Монреалем» запланированы на 11, 13 и 15 мая. Таким образом, «Каролина» будет отдыхать как минимум неделю перед стартом финала конференции.
«Харрикейнз» выиграли уже две серии подряд со счетом 4−0. В первом раунде команда также всухую победила «Оттаву Сенаторз».