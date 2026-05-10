«Каролина» получит неделю отдыха перед финалом Востока НХЛ

«Каролина Харрикейнз» завершила свою серию в плей-офф НХЛ значительно раньше возможного соперника по финалу Восточной конференции.

Источник: Reuters

В ночь на 10 мая «Каролина» обыграла «Филадельфию» со счетом 3:2 в овертайме четвертого матча серии и оформила выход в финал Восточной конференции.

Следующим соперником «Харрикейнз» станет победитель противостояния между «Баффало Сейбрз» и «Монреаль Канадиенс». После двух матчей счет в серии равный — 1−1.

Журналист из Баффало Кевин Массаре обратил внимание, что НХЛ составила календарь таким образом, что «Каролина» получит продолжительный отдых перед следующим раундом плей-офф.

Ближайшие матчи серии между «Баффало» и «Монреалем» запланированы на 11, 13 и 15 мая. Таким образом, «Каролина» будет отдыхать как минимум неделю перед стартом финала конференции.

«Харрикейнз» выиграли уже две серии подряд со счетом 4−0. В первом раунде команда также всухую победила «Оттаву Сенаторз».