Обладатель Кубка Стэнли может возглавить «Лос-Анджелес»

О возможном назначении сообщил инсайдер Дэвид Паньотта.
По информации журналиста, руководство «Лос-Анджелеса» рассматривает кандидатуру Кэссиди в рамках поиска нового главного тренера команды.
В марте «Кингз» отправили в отставку Джима Хиллера. До конца сезона обязанности главного тренера исполнял Ди Джей Смит. В первом раунде плей-офф команда проиграла «Колорадо» со счетом 0−4 в серии.
Кэссиди в прошлом сезоне работал с «Вегасом», однако был уволен за восемь матчей до завершения регулярного чемпионата.
58-летний специалист считается одним из самых успешных тренеров последних лет в НХЛ. В сезоне-2022/23 он привел «Вегас Голден Найтс» к победе в Кубке Стэнли.
В случае назначения в «Лос-Анджелес» Кэссиди будет работать с российским нападающим Артемием Панариным.