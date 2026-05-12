13.05
Монреаль
:
Баффало
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Ак Барс
1
П1
X
П2

Клуб с четырьмя россиянами близок к вылету из Кубка Стэнли

«Колорадо» на выезде обыграл «Миннесоту» (5:2) в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей заброшенными шайбами отметились Назем Кадри (27'), Росс Колтон (47'), Паркер Келли (52'), Натан Маккиннон (60') и Брок Нельсон (60'). У хозяев отличились Данила Юров (10') и Нико Штурм (50').

Нападающий «Миннесоты» Данила Юров забросил дебютную шайбу в плей-офф НХЛ, отличившись в большинстве. Всего на счету 22-летнего россиянина после 8 сыгранных матчей 3 (1+2) набранных очка.

Нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко поучаствовал в шайбе Юрова и отметился результативной передачей. Всего на счету 34-летнего россиянина после 10 сыгранных матчей 5 (2+3) набранных очков.

«Миннесота» является клубом с самым большим представительством россиян в плей-офф НХЛ. Помимо Юрова и Тарасенко за нее выступают Кирилл Капризов и Яков Тренин, которые в этом матче не сумели отметиться результативными действиями.

«Колорадо» увеличил свое преимущество в серии до четырех побед — 3−1. Пятый матч в серии пройдет на домашнем льду «лавин» в ночь на четверг, 14 мая.

Для выхода в финал Западной конференции «Миннесоте» необходимо выиграть три матча подряд. В истории НХЛ зафиксировано 32 случая, когда командам удавалось отыграться со счета 1−3 в серии. Последний подобный камбэк произошел в 2023 году, когда «Флорида» в первом раунде сумела обыграть «Бостон».

Миннесота
2:5
1:0, 0:1, 1:4
Колорадо
Хоккей, НХЛ, 1/2 финала конференции
12.05.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Grand Casino Arena, 19136 зрителей
Главные тренеры
Джон Хайнс
Джаред Беднар
Вратари
Йеспер Валльстедт
(00:00-58:18)
Маккензи Блэквуд
Йеспер Валльстедт
(59:27-59:31)
Йеспер Валльстедт
(c 59:52)
1-й период
00:48
Данила Юров
00:48
Росс Колтон
07:07
Джош Мэнсон
09:46
Данила Юров
(Брок Фэйбер, Владимир Тарасенко)
2-й период
22:42
Зак Богосян
26:01
Яков Тренин
26:08
Назем Кадри
(Мартин Нечас)
30:48
Командный штраф
35:39
Паркер Келли
3-й период
46:56
Росс Колтон
(Николя Руа)
49:15
Нико Штурм
(Куинн Хьюз)
51:32
Паркер Келли
(Джек Друри)
59:27
Нэйтан Маккиннон
(Мартин Нечас)
59:52
Брок Нельсон
Овертайм
60:00
Маркус Фолиньо
Статистика
Миннесота
Колорадо
Штрафное время
8
8
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
Читать дальше