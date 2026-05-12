Клуб с четырьмя россиянами близок к вылету из Кубка Стэнли

У гостей заброшенными шайбами отметились Назем Кадри (27'), Росс Колтон (47'), Паркер Келли (52'), Натан Маккиннон (60') и Брок Нельсон (60'). У хозяев отличились Данила Юров (10') и Нико Штурм (50').
Нападающий «Миннесоты» Данила Юров забросил дебютную шайбу в плей-офф НХЛ, отличившись в большинстве. Всего на счету 22-летнего россиянина после 8 сыгранных матчей 3 (1+2) набранных очка.
Нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко поучаствовал в шайбе Юрова и отметился результативной передачей. Всего на счету 34-летнего россиянина после 10 сыгранных матчей 5 (2+3) набранных очков.
«Миннесота» является клубом с самым большим представительством россиян в плей-офф НХЛ. Помимо Юрова и Тарасенко за нее выступают Кирилл Капризов и Яков Тренин, которые в этом матче не сумели отметиться результативными действиями.
«Колорадо» увеличил свое преимущество в серии до четырех побед — 3−1. Пятый матч в серии пройдет на домашнем льду «лавин» в ночь на четверг, 14 мая.
Для выхода в финал Западной конференции «Миннесоте» необходимо выиграть три матча подряд. В истории НХЛ зафиксировано 32 случая, когда командам удавалось отыграться со счета 1−3 в серии. Последний подобный камбэк произошел в 2023 году, когда «Флорида» в первом раунде сумела обыграть «Бостон».
Джон Хайнс
Джаред Беднар
Йеспер Валльстедт
(00:00-58:18)
Маккензи Блэквуд
Йеспер Валльстедт
(59:27-59:31)
Йеспер Валльстедт
(c 59:52)
00:48
Данила Юров
00:48
Росс Колтон
07:07
Джош Мэнсон
09:46
Данила Юров
(Брок Фэйбер, Владимир Тарасенко)
22:42
Зак Богосян
26:01
Яков Тренин
26:08
Назем Кадри
(Мартин Нечас)
30:48
Командный штраф
35:39
Паркер Келли
46:56
Росс Колтон
(Николя Руа)
49:15
Нико Штурм
(Куинн Хьюз)
51:32
Паркер Келли
(Джек Друри)
59:27
Нэйтан Маккиннон
(Мартин Нечас)
59:52
Брок Нельсон
60:00
Маркус Фолиньо
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит