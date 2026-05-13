Передача Демидова не спасла «Монреаль» от проигрыша «Баффало»

У гостей заброшенными шайбами отметились Маттиас Самуэльссон (7'), Тейдж Томпсон (27') и Зак Бенсон (45'). У хозяев отличились Алекс Ньюхук (11') и Коул Кофилд (20').
Нападающий «Монреаля» Иван Демидов поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. 20-летний россиянин провел на льду 18 минут 45 секунд (8 минут 49 секунд — в большинстве) и нанес два броска в створ ворот, закончив матч с положительным показателем полезности — «+1».
Всего на счету Демидова после 11 сыгранных матчей в плей-офф 4 (0+4) набранных очка.
«Баффало» сравнял счет в серии до четырех побед — 2−2. Пятая игра пройдет на домашнем льду «клинков» в ночь на пятницу, 15 мая.
Мартен Сан-Луи
Линди Рафф
Якуб Добеш
(00:00-21:52)
Укко-Пекка Луукконен
Якуб Добеш
(22:23-31:12)
Якуб Добеш
(31:21-57:57)
06:32
Маттиас Самуэльссон
(Джош Норрис, Джош Доан)
10:08
Алекс Ньюхук
(Джейк Эванс, Иван Демидов)
11:28
Александр Каррье
12:06
Расмус Далин
14:57
Джейсон Зукер
17:25
Захари Болдюк
17:25
Пэйтон Кребс
19:19
Тэйдж Томпсон
19:47
Коул Кофилд
(Юрай Слафковски, Лэйн Хатсон)
22:23
Боуэн Байрам
25:56
Александр Каррье
25:56
Александр Каррье
27:00
Тэйдж Томпсон
(Расмус Далин)
31:21
Расмус Далин
38:31
Боуэн Байрам
38:31
Боуэн Байрам
43:47
Джейк Эванс
44:41
Зак Бенсон
(Джош Доан, Тэйдж Томпсон)
