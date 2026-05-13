Передача Демидова не спасла «Монреаль» от проигрыша «Баффало»

«Баффало» на выезде обыграл «Монреаль» (3:2) в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей заброшенными шайбами отметились Маттиас Самуэльссон (7'), Тейдж Томпсон (27') и Зак Бенсон (45'). У хозяев отличились Алекс Ньюхук (11') и Коул Кофилд (20').

Нападающий «Монреаля» Иван Демидов поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. 20-летний россиянин провел на льду 18 минут 45 секунд (8 минут 49 секунд — в большинстве) и нанес два броска в створ ворот, закончив матч с положительным показателем полезности — «+1».

Всего на счету Демидова после 11 сыгранных матчей в плей-офф 4 (0+4) набранных очка.

«Баффало» сравнял счет в серии до четырех побед — 2−2. Пятая игра пройдет на домашнем льду «клинков» в ночь на пятницу, 15 мая.

Монреаль
2:3
2:1, 0:1, 0:1
Баффало
Хоккей, НХЛ, 1/2 финала конференции
13.05.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Centre Bell, 20962 зрителя
Главные тренеры
Мартен Сан-Луи
Линди Рафф
Вратари
Якуб Добеш
(00:00-21:52)
Укко-Пекка Луукконен
Якуб Добеш
(22:23-31:12)
Якуб Добеш
(31:21-57:57)
1-й период
06:32
Маттиас Самуэльссон
(Джош Норрис, Джош Доан)
10:08
Алекс Ньюхук
(Джейк Эванс, Иван Демидов)
11:28
Александр Каррье
12:06
Расмус Далин
14:57
Джейсон Зукер
17:25
Захари Болдюк
17:25
Пэйтон Кребс
19:19
Тэйдж Томпсон
19:47
Коул Кофилд
(Юрай Слафковски, Лэйн Хатсон)
2-й период
22:23
Боуэн Байрам
25:56
Александр Каррье
25:56
Александр Каррье
27:00
Тэйдж Томпсон
(Расмус Далин)
31:21
Расмус Далин
38:31
Боуэн Байрам
38:31
Боуэн Байрам
3-й период
43:47
Джейк Эванс
44:41
Зак Бенсон
(Джош Доан, Тэйдж Томпсон)
Статистика
Монреаль
Баффало
Штрафное время
10
16
Игра в большинстве
7
4
Голы в большинстве
1
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит