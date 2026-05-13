Передача Демидова не спасла «Монреаль» от проигрыша «Баффало»

Нападающий «Монреаля» Иван Демидов поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. 20-летний россиянин провел на льду 18 минут 45 секунд (8 минут 49 секунд — в большинстве) и нанес два броска в створ ворот, закончив матч с положительным показателем полезности — «+1».