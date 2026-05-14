Клуб с четырьмя россиянами вылетел из Кубка Стэнли

У хозяев в основное время заброшенными шайбами отметились Паркер Келли (31'), Джек Друри (57') и Натан Маккиннон (59'). У гостей дубль оформил Ник Фолиньо (12', 16'), еще одну шайбу забросил Маркус Юханссон (1'). Победу «Колорадо» принес точный бросок Бретта Кулака на четвертой минуте овертайма.
К концу первого периода «Миннесота» вела со счетом 3:0, но не смогла удержать преимущество. Капитан «Колорадо» Натан Маккиннон сравнял счет за 83 секунды до конца основного времени броском под перекладину при пустых воротах. 30-летний канадец забросил в шестом матче плей-офф подряд и вышел в лидеры снайперской гонки плей-офф НХЛ. Всего на его счету после 9 сыгранных матчей 13 (7+6) набранных очков.
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей в большинстве. 29-летний россиянин завершил плей-офф, набрав 15 (4+11) очков в 11 матчах. Он идет вторым в списке лучших бомбардиров плей-офф НХЛ, уступая лишь нападающему «Вегаса» Митчу Марнеру, набравшему за аналогичное количество матчей 16 (6+10) очков.
Также за «Миннесоту» в этой серии сыграли нападающие Владимир Тарасенко, Данила Юров и Яков Тренин. Тарасенко набрал 5 (2+3) очков в 11 матчах, Юров — 3 (1+2) очка в 9 матчах, Тренин — 2 (0+2) очка в 9 матчах.
«Миннесота» впервые с 2015 года добралась до второго раунда плей-офф. До этого «дикари» восемь раз вылетали из борьбы за Кубок Стэнли уже после первой серии.
«Колорадо» в седьмой раз в своей истории вышел в финал Западной конференции и сыграет там впервые с 2022 года — тогда «лавины» последний раз выигрывали Кубок Стэнли. На пути к финалу Запада команда Джареда Беднара проиграла лишь один из восьми матчей. За выход в финал Кубка Стэнли «Колорадо» будет играть с победителем серии «Вегас» — «Анахайм» (3−2).
Джаред Беднар
Джон Хайнс
Маккензи Блэквуд
(00:00-20:00)
Йеспер Валльстедт
(00:00-63:52)
Скотт Уэджвуд
(20:00-57:59)
Скотт Уэджвуд
(58:37-63:52)
00:34
Маркус Юханссон
(Куинн Хьюз, Мэтт Болди)
11:03
Ник Фолиньо
(Нико Штурм, Кирилл Капризов)
12:26
Габриэль Ландескуг
15:56
Ник Фолиньо
(Нико Штурм, Мэтт Болди)
31:00
Паркер Келли
(Бретт Кулак, Брент Бернс)
36:52
Данила Юров
56:27
Джек Друри
(Девон Тэйвз, Николя Руа)
58:37
Нэйтан Маккиннон
(Мартин Нечас, Брент Бернс)
63:52
Бретт Кулак
(Паркер Келли, Мартин Нечас)
