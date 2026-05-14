Клуб с четырьмя россиянами вылетел из Кубка Стэнли

«Колорадо» дома обыграл «Миннесоту» (4:3 ОТ) в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ и стал первым финалистом Западной конференции.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев в основное время заброшенными шайбами отметились Паркер Келли (31'), Джек Друри (57') и Натан Маккиннон (59'). У гостей дубль оформил Ник Фолиньо (12', 16'), еще одну шайбу забросил Маркус Юханссон (1'). Победу «Колорадо» принес точный бросок Бретта Кулака на четвертой минуте овертайма.

К концу первого периода «Миннесота» вела со счетом 3:0, но не смогла удержать преимущество. Капитан «Колорадо» Натан Маккиннон сравнял счет за 83 секунды до конца основного времени броском под перекладину при пустых воротах. 30-летний канадец забросил в шестом матче плей-офф подряд и вышел в лидеры снайперской гонки плей-офф НХЛ. Всего на его счету после 9 сыгранных матчей 13 (7+6) набранных очков.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей в большинстве. 29-летний россиянин завершил плей-офф, набрав 15 (4+11) очков в 11 матчах. Он идет вторым в списке лучших бомбардиров плей-офф НХЛ, уступая лишь нападающему «Вегаса» Митчу Марнеру, набравшему за аналогичное количество матчей 16 (6+10) очков.

Также за «Миннесоту» в этой серии сыграли нападающие Владимир Тарасенко, Данила Юров и Яков Тренин. Тарасенко набрал 5 (2+3) очков в 11 матчах, Юров — 3 (1+2) очка в 9 матчах, Тренин — 2 (0+2) очка в 9 матчах.

«Миннесота» впервые с 2015 года добралась до второго раунда плей-офф. До этого «дикари» восемь раз вылетали из борьбы за Кубок Стэнли уже после первой серии.

«Колорадо» в седьмой раз в своей истории вышел в финал Западной конференции и сыграет там впервые с 2022 года — тогда «лавины» последний раз выигрывали Кубок Стэнли. На пути к финалу Запада команда Джареда Беднара проиграла лишь один из восьми матчей. За выход в финал Кубка Стэнли «Колорадо» будет играть с победителем серии «Вегас» — «Анахайм» (3−2).

Колорадо
4:3
0:3, 1:0, 2:0
ОТ
Миннесота
Хоккей, НХЛ, 1/2 финала конференции
14.05.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Ball Arena, 18159 зрителей
Главные тренеры
Джаред Беднар
Джон Хайнс
Вратари
Маккензи Блэквуд
(00:00-20:00)
Йеспер Валльстедт
(00:00-63:52)
Скотт Уэджвуд
(20:00-57:59)
Скотт Уэджвуд
(58:37-63:52)
1-й период
00:34
Маркус Юханссон
(Куинн Хьюз, Мэтт Болди)
11:03
Ник Фолиньо
(Нико Штурм, Кирилл Капризов)
12:26
Габриэль Ландескуг
15:56
Ник Фолиньо
(Нико Штурм, Мэтт Болди)
2-й период
31:00
Паркер Келли
(Бретт Кулак, Брент Бернс)
36:52
Данила Юров
3-й период
56:27
Джек Друри
(Девон Тэйвз, Николя Руа)
58:37
Нэйтан Маккиннон
(Мартин Нечас, Брент Бернс)
Овертайм
63:52
Бретт Кулак
(Паркер Келли, Мартин Нечас)
Статистика
Колорадо
Миннесота
Штрафное время
2
2
Игра в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
