Клуб с четырьмя россиянами вылетел из Кубка Стэнли

«Колорадо» в седьмой раз в своей истории вышел в финал Западной конференции и сыграет там впервые с 2022 года — тогда «лавины» последний раз выигрывали Кубок Стэнли. На пути к финалу Запада команда Джареда Беднара проиграла лишь один из восьми матчей. За выход в финал Кубка Стэнли «Колорадо» будет играть с победителем серии «Вегас» — «Анахайм» (3−2).