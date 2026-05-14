Капризов повторил рекорд «Миннесоты» в плей-офф НХЛ

В пятом матче второго раунда плей-офф «Миннесота» уступила «Колорадо» (3:4 в овертайме) и выбыла из борьбы за Кубок Стэнли, проиграв серию со счетом 1−4.
В игре против «Эвеланш» Кирилл Капризов и Куинн Хьюз отличились голевыми передачами. А по итогу всего плей-офф оба хоккеиста набрали по 15 очков (4 гола + 11 передач), став лучшими бомбардирами «Миннесоты» в текущем розыгрыше. Этот результат позволил им повторить клубное достижение, которое с 2003 года принадлежало латвийскому форварду Сергею Жолтоку.
В апреле 2026 года Капризов уже установил рекорд «Миннесоты» по голам в плей-офф, превзойдя достижение Зака Паризе. Также Капризову принадлежит рекорд по количеству голов за «Миннесоту» в регулярных чемпионатах НХЛ — 230 голов.
Всего за карьеру в Кубке Стэнли российский нападающий набрал 36 очков (19 голов и 17 передач) в 36 матчах.
Джаред Беднар
Джон Хайнс
Маккензи Блэквуд
(00:00-20:00)
Йеспер Валльстедт
(00:00-63:52)
Скотт Уэджвуд
(20:00-57:59)
Скотт Уэджвуд
(58:37-63:52)
00:34
Маркус Юханссон
(Куинн Хьюз, Мэтт Болди)
11:03
Ник Фолиньо
(Нико Штурм, Кирилл Капризов)
12:26
Габриэль Ландескуг
15:56
Ник Фолиньо
(Нико Штурм, Мэтт Болди)
31:00
Паркер Келли
(Бретт Кулак, Брент Бернс)
36:52
Данила Юров
56:27
Джек Друри
(Девон Тэйвз, Николя Руа)
58:37
Нэйтан Маккиннон
(Мартин Нечас, Брент Бернс)
63:52
Бретт Кулак
(Паркер Келли, Мартин Нечас)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит