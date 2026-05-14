Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
15.05
Баффало
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
15.05
Анахайм
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
15.05
Ак Барс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.94
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Колорадо
4
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
3
:
Анахайм
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Ак Барс
5
П1
X
П2

Капризов повторил рекорд «Миннесоты» в плей-офф НХЛ

Кирилл Капризов и американский защитник Куинн Хьюз повторили рекорд «Миннесоты Уайлд» по количеству результативных передач в одном розыгрыше Кубка Стэнли.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В пятом матче второго раунда плей-офф «Миннесота» уступила «Колорадо» (3:4 в овертайме) и выбыла из борьбы за Кубок Стэнли, проиграв серию со счетом 1−4.

В игре против «Эвеланш» Кирилл Капризов и Куинн Хьюз отличились голевыми передачами. А по итогу всего плей-офф оба хоккеиста набрали по 15 очков (4 гола + 11 передач), став лучшими бомбардирами «Миннесоты» в текущем розыгрыше. Этот результат позволил им повторить клубное достижение, которое с 2003 года принадлежало латвийскому форварду Сергею Жолтоку.

В апреле 2026 года Капризов уже установил рекорд «Миннесоты» по голам в плей-офф, превзойдя достижение Зака Паризе. Также Капризову принадлежит рекорд по количеству голов за «Миннесоту» в регулярных чемпионатах НХЛ — 230 голов.

Всего за карьеру в Кубке Стэнли российский нападающий набрал 36 очков (19 голов и 17 передач) в 36 матчах.

Колорадо
4:3
0:3, 1:0, 2:0
ОТ
Миннесота
Хоккей, НХЛ, 1/2 финала конференции
14.05.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Ball Arena, 18159 зрителей
Главные тренеры
Джаред Беднар
Джон Хайнс
Вратари
Маккензи Блэквуд
(00:00-20:00)
Йеспер Валльстедт
(00:00-63:52)
Скотт Уэджвуд
(20:00-57:59)
Скотт Уэджвуд
(58:37-63:52)
1-й период
00:34
Маркус Юханссон
(Куинн Хьюз, Мэтт Болди)
11:03
Ник Фолиньо
(Нико Штурм, Кирилл Капризов)
12:26
Габриэль Ландескуг
15:56
Ник Фолиньо
(Нико Штурм, Мэтт Болди)
2-й период
31:00
Паркер Келли
(Бретт Кулак, Брент Бернс)
36:52
Данила Юров
3-й период
56:27
Джек Друри
(Девон Тэйвз, Николя Руа)
58:37
Нэйтан Маккиннон
(Мартин Нечас, Брент Бернс)
Овертайм
63:52
Бретт Кулак
(Паркер Келли, Мартин Нечас)
Статистика
Колорадо
Миннесота
Штрафное время
2
2
Игра в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
Читать дальше