«Надеюсь, что забью еще». Демидов — о первой шайбе в Кубке Стэнли

«Монреаль» на выезде обыграл «Баффало» в пятом матче серии второго раунда плей-офф (6:3). 20-летний нападающий «Монреаля» Демидов забросил первую шайбу в карьере в плей-офф, НХЛ отличившись в большинстве. Также хоккеист поучаствовал в четвертой шайбе «Канадиенс», записав в свой актив результативную передачу. Он был признан третьей звездой встречи. Всего на счету Демидова после 12 сыгранных матчей 6 (1+5) набранных очков.