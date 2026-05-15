«Надеюсь, что забью еще». Демидов — о первой шайбе в Кубке Стэнли

«Монреаль» на выезде обыграл «Баффало» в пятом матче серии второго раунда плей-офф (6:3). 20-летний нападающий «Монреаля» Демидов забросил первую шайбу в карьере в плей-офф, НХЛ отличившись в большинстве. Также хоккеист поучаствовал в четвертой шайбе «Канадиенс», записав в свой актив результативную передачу. Он был признан третьей звездой встречи. Всего на счету Демидова после 12 сыгранных матчей 6 (1+5) набранных очков.
«Забросить шайбу — невероятное чувство. Я не могу описать эти ощущения. Надеюсь, что забью еще парочку», — приводит слова Демидова Montreal Gazette.
«Монреаль» вышел вперед в серии до четырех побед против «Баффало» — 3−2. Шестой матч между командами пройдет на домашнем льду канадского клуба в ночь на воскресенье, 17 мая.
Победитель серии в финале Восточной конференции сыграет против «Каролины», которая не проиграла в плей-офф ни одного матча и закрыла серию второго раунда против «Филадельфии» 9 мая.
Линди Рафф
Мартен Сан-Луи
Укко-Пекка Луукконен
(00:00-40:00)
Якуб Добеш
Алекс Лайон
(40:00-53:31)
Алекс Лайон
(c 59:52)
02:00
Джейсон Зукер
(Джек Куинн, Конор Тимминс)
06:31
Коул Кофилд
(Ник Сузуки, Юрай Слафковски)
07:45
Джош Доан
(Оуэн Пауэр)
07:54
Александр Тексье
(Александр Каррье, Филлип Дано)
10:15
Конста Хелениус
(Маттиас Самуэльссон, Расмус Далин)
28:01
Джош Андерсон
(Филлип Дано, Лэйн Хатсон)
32:51
Юрай Слафковски
36:15
Джейк Эванс
(Алекс Ньюхук, Иван Демидов)
37:23
Тэйдж Томпсон
37:33
Ник Сузуки
(Лэйн Хатсон, Юрай Слафковски)
42:09
Расмус Далин
43:32
Иван Демидов
(Ник Сузуки, Юрай Слафковски)
56:32
Боуэн Байрам
56:32
Лэйн Хатсон
56:32
Джош Андерсон
57:50
Зак Бенсон
57:50
Алекс Ньюхук
