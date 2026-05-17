Хоккей. Чемпионат мира
13:20
Великобритания
:
США
Все коэффициенты
П1
54.00
X
33.00
П2
1.03
Хоккей. Чемпионат мира
13:20
Италия
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
11.00
X
7.50
П2
1.23
Хоккей. КХЛ
14:30
Ак Барс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.00
П2
2.85
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Австрия
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.75
П2
6.46
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Дания
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
22.00
X
10.75
П2
1.12
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
3
:
Баффало
8
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
4
:
Латвия
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Словения
3
:
Чехия
2
П1
X
П2

Иван Демидов установил рекорд «Монреаля» в плей-офф НХЛ

Российский форвард «Монреаля» Иван Демидов забросил шайбу в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Баффало».

Источник: Reuters

Встреча завершилась поражением канадского клуба со счетом 3:8. 20-летний хоккеист отличился в первом периоде и забил во втором матче плей-офф подряд.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Демидов (20 лет и 157 дней) стал самым молодым игроком «Монреаля» в XXI веке, забившим гол в потенциально решающем матче серии плей-офф. За всю историю клуба он занимает второе место по этому показателю, уступая только Анри Ришару, который отличился в возрасте 20 лет и 27 дней в полуфинале Кубка Стэнли 1956 года.

В текущем розыгрыше плей-офф НХЛ Демидов провел 13 матчей, в которых набрал 7 (2+5) очков. Счет в серии стал равным — 3−3. Седьмой матч противостояния состоится 19 мая в Баффало. Победитель серии встретится в финале Восточной конференции с «Каролиной».

Монреаль
3:8
3:2, 0:3, 0:3
Баффало
Хоккей, НХЛ, 1/2 финала конференции
17.05.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Centre Bell, 20962 зрителя
Главные тренеры
Мартен Сан-Луи
Линди Рафф
Вратари
Якуб Добеш
(00:00-49:58)
Алекс Лайон
(00:00-10:14)
Джейкоб Фаулер
(49:58-52:33)
Укко-Пекка Луукконен
(10:14-30:05)
Джейкоб Фаулер
(c 54:12)
Укко-Пекка Луукконен
(c 30:10)
1-й период
00:32
Расмус Далин
(Зак Бенсон, Маттиас Самуэльссон)
01:40
Арбер Джекай
(Джейк Эванс)
07:43
Пэйтон Кребс
08:12
Иван Демидов
(Коул Кофилд, Лэйн Хатсон)
08:30
Филлип Дано
09:50
Якуб Добеш
09:50
Расмус Далин
10:14
Джейк Эванс
(Майкл Мэтисон)
11:47
Майкл Мэтисон
11:47
Майкл Мэтисон
13:56
Джейсон Зукер
(Джек Куинн, Джош Норрис)
17:17
Лэйн Хатсон
17:17
Джош Норрис
2-й период
21:00
Зак Бенсон
(Боуэн Байрам, Тэйдж Томпсон)
27:08
Командный штраф
30:10
Александр Каррье
30:54
Джек Куинн
(Расмус Далин, Тэйдж Томпсон)
32:59
Конста Хелениус
(Расмус Далин, Джейсон Зукер)
35:55
Алекс Так
3-й период
49:12
Джош Андерсон
49:58
Джек Куинн
(Расмус Далин, Тэйдж Томпсон)
54:12
Тэйдж Томпсон
57:16
Арбер Джекай
57:16
Арбер Джекай
57:20
Джейк Эванс
57:20
Джейк Эванс
57:20
Александр Каррье
57:20
Джош Норрис
57:20
Зак Бенсон
57:49
Зак Метса
(Райан Маклеод, Расмус Далин)
57:52
Кирби Дак
57:52
Пэйтон Кребс
Статистика
Монреаль
Баффало
Штрафное время
58
32
Игра в большинстве
3
6
Голы в большинстве
1
4
Голы в меньшинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит