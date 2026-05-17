Иван Демидов установил рекорд «Монреаля» в плей-офф НХЛ

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Демидов (20 лет и 157 дней) стал самым молодым игроком «Монреаля» в XXI веке, забившим гол в потенциально решающем матче серии плей-офф. За всю историю клуба он занимает второе место по этому показателю, уступая только Анри Ришару, который отличился в возрасте 20 лет и 27 дней в полуфинале Кубка Стэнли 1956 года.