Иван Демидов установил рекорд «Монреаля» в плей-офф НХЛ

Встреча завершилась поражением канадского клуба со счетом 3:8. 20-летний хоккеист отличился в первом периоде и забил во втором матче плей-офф подряд.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Демидов (20 лет и 157 дней) стал самым молодым игроком «Монреаля» в XXI веке, забившим гол в потенциально решающем матче серии плей-офф. За всю историю клуба он занимает второе место по этому показателю, уступая только Анри Ришару, который отличился в возрасте 20 лет и 27 дней в полуфинале Кубка Стэнли 1956 года.
В текущем розыгрыше плей-офф НХЛ Демидов провел 13 матчей, в которых набрал 7 (2+5) очков. Счет в серии стал равным — 3−3. Седьмой матч противостояния состоится 19 мая в Баффало. Победитель серии встретится в финале Восточной конференции с «Каролиной».
Мартен Сан-Луи
Линди Рафф
Якуб Добеш
(00:00-49:58)
Алекс Лайон
(00:00-10:14)
Джейкоб Фаулер
(49:58-52:33)
Укко-Пекка Луукконен
(10:14-30:05)
Джейкоб Фаулер
(c 54:12)
Укко-Пекка Луукконен
(c 30:10)
00:32
Расмус Далин
(Зак Бенсон, Маттиас Самуэльссон)
01:40
Арбер Джекай
(Джейк Эванс)
07:43
Пэйтон Кребс
08:12
Иван Демидов
(Коул Кофилд, Лэйн Хатсон)
08:30
Филлип Дано
09:50
Якуб Добеш
09:50
Расмус Далин
10:14
Джейк Эванс
(Майкл Мэтисон)
11:47
Майкл Мэтисон
11:47
Майкл Мэтисон
13:56
Джейсон Зукер
(Джек Куинн, Джош Норрис)
17:17
Лэйн Хатсон
17:17
Джош Норрис
21:00
Зак Бенсон
(Боуэн Байрам, Тэйдж Томпсон)
27:08
Командный штраф
30:10
Александр Каррье
30:54
Джек Куинн
(Расмус Далин, Тэйдж Томпсон)
32:59
Конста Хелениус
(Расмус Далин, Джейсон Зукер)
35:55
Алекс Так
49:12
Джош Андерсон
49:58
Джек Куинн
(Расмус Далин, Тэйдж Томпсон)
54:12
Тэйдж Томпсон
57:16
Арбер Джекай
57:16
Арбер Джекай
57:20
Джейк Эванс
57:20
Джейк Эванс
57:20
Александр Каррье
57:20
Джош Норрис
57:20
Зак Бенсон
57:49
Зак Метса
(Райан Маклеод, Расмус Далин)
57:52
Кирби Дак
57:52
Пэйтон Кребс
