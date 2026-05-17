Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
3
:
Баффало
8
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
4
:
Латвия
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Словения
3
:
Чехия
2
П1
X
П2

«Баффало» разгромил «Монреаль» и сравнял счет в серии плей-офф

Хоккеисты «Монреаль Канадиенс» уступили «Баффало Сейбрз» в шестом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: Reuters

Встреча состоялась 17 мая и завершилась со счетом 8:3 (2:3, 3:0, 3:0).

В составе «Баффало» шайбы забросили Расмус Далин, Джейсон Цукер, Зак Бенсон, Конста Хелениус, Тейдж Томпсон и Зак Метса. Джек Куинн оформил дубль, отличившись на 31-й и 50-й минутах. У хозяев площадки голы забили Арбер Джекай, российский нападающий Иван Демидов и Джейк Эванс.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал равным — 3:3. Решающий седьмой матч противостояния пройдет в Баффало.

Монреаль
3:8
3:2, 0:3, 0:3
Баффало
Хоккей, НХЛ, 1/2 финала конференции
17.05.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Centre Bell, 20962 зрителя
Главные тренеры
Мартен Сан-Луи
Линди Рафф
Вратари
Якуб Добеш
(00:00-49:58)
Алекс Лайон
(00:00-10:14)
Джейкоб Фаулер
(49:58-52:33)
Укко-Пекка Луукконен
(10:14-30:05)
Джейкоб Фаулер
(c 54:12)
Укко-Пекка Луукконен
(c 30:10)
1-й период
00:32
Расмус Далин
(Зак Бенсон, Маттиас Самуэльссон)
01:40
Арбер Джекай
(Джейк Эванс)
07:43
Пэйтон Кребс
08:12
Иван Демидов
(Коул Кофилд, Лэйн Хатсон)
08:30
Филлип Дано
09:50
Якуб Добеш
09:50
Расмус Далин
10:14
Джейк Эванс
(Майкл Мэтисон)
11:47
Майкл Мэтисон
11:47
Майкл Мэтисон
13:56
Джейсон Зукер
(Джек Куинн, Джош Норрис)
17:17
Лэйн Хатсон
17:17
Джош Норрис
2-й период
21:00
Зак Бенсон
(Боуэн Байрам, Тэйдж Томпсон)
27:08
Командный штраф
30:10
Александр Каррье
30:54
Джек Куинн
(Расмус Далин, Тэйдж Томпсон)
32:59
Конста Хелениус
(Расмус Далин, Джейсон Зукер)
35:55
Алекс Так
3-й период
49:12
Джош Андерсон
49:58
Джек Куинн
(Расмус Далин, Тэйдж Томпсон)
54:12
Тэйдж Томпсон
57:16
Арбер Джекай
57:16
Арбер Джекай
57:20
Джейк Эванс
57:20
Джейк Эванс
57:20
Александр Каррье
57:20
Джош Норрис
57:20
Зак Бенсон
57:49
Зак Метса
(Райан Маклеод, Расмус Далин)
57:52
Кирби Дак
57:52
Пэйтон Кребс
Статистика
Монреаль
Баффало
Штрафное время
58
32
Игра в большинстве
3
6
Голы в большинстве
1
4
Голы в меньшинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит