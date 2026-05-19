Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Латвия
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
1.84
X
4.58
П2
3.50
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Италия
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
6.16
X
5.63
П2
1.43
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.00
П2
2.95
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Венгрия
:
Великобритания
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.38
П2
2.55
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Словения
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
8.00
X
6.41
П2
1.30
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Баффало
2
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Германия
1
:
Швейцария
6
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швеция
3
:
Чехия
4
П1
X
П2

«Монреаль» с Демидовым вышел в полуфинал Кубка Стэнли

«Монреаль» обыграл «Баффало» (3:2 ОТ) в решающем седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей в основное время заброшенными шайбами отметились Филлип Дано (5') и Закари Болдук (15'), у хозяев отличились Джордан Гринуэй (34') и Расмус Далин (47'). Победу «Монреалю» принес точный бросок Алекса Ньюхука на 12-й минуте овертайма.

Нападающий «Монреаля» Иван Демидов не сумел отметиться результативными действиями, прервав свою серию из четырех матчей с набранными очками. Всего на счету 20-летнего россиянина после 14 сыгранных матчей в плей-офф 7 (2+5) набранных очков.

«Монреаль» выиграл серию до четырех побед у «Баффало» со счетом 4−3 и впервые с сезона-2020/21 вышел в финал Восточной конференции. Команда Мартена Сен-Луи стала самым молодым участником полуфинала Кубка Стэнли за последние 33 года — средний возраст текущего состава «хабов» составляет 25,8 года.

Примечательно, что в 1993 году «Монреаль» вышел в финал конференции с идентичным возрастным показателем и завоевал последний на текущий момент для канадских команд Кубок Стэнли.

За выход в финал Кубка Стэнли «Монреаль» сыграет с «Каролиной», которая в первых двух сериях плей-офф не проиграла ни одного матча. Серия стартует на домашнем льду «ураганов» в ночь на пятницу, 22 мая.

На Западе путевку в финал Кубка Стэнли между собой разыграют «Колорадо» и «Вегас». Их серия стартует в Денвере в ночь на четверг, 21 мая.

Баффало
2:3
0:2, 1:0, 1:0
ОТ
Монреаль
Хоккей, НХЛ, 1/2 финала конференции
19.05.2026, 02:30 (МСК UTC+3)
KeyBank Center, 19070 зрителей
Главные тренеры
Линди Рафф
Мартен Сан-Луи
Вратари
Укко-Пекка Луукконен
(00:00-71:22)
Якуб Добеш
(00:00-71:22)
1-й период
04:30
Филлип Дано
(Кайден Гуле, Александр Тексье)
12:34
Зак Бенсон
14:29
Захари Болдюк
(Ник Сузуки, Лэйн Хатсон)
2-й период
33:19
Джордан Гринуэй
(Маттиас Самуэльссон, Бек Маленстин)
3-й период
41:34
Филлип Дано
46:27
Расмус Далин
(Оуэн Пауэр, Райан Маклеод)
Овертайм
71:22
Алекс Ньюхук
(Александр Каррье)
Статистика
Баффало
Монреаль
Штрафное время
2
2
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит