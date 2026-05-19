«Монреаль» с Демидовым вышел в полуфинал Кубка Стэнли

У гостей в основное время заброшенными шайбами отметились Филлип Дано (5') и Закари Болдук (15'), у хозяев отличились Джордан Гринуэй (34') и Расмус Далин (47'). Победу «Монреалю» принес точный бросок Алекса Ньюхука на 12-й минуте овертайма.
Нападающий «Монреаля» Иван Демидов не сумел отметиться результативными действиями, прервав свою серию из четырех матчей с набранными очками. Всего на счету 20-летнего россиянина после 14 сыгранных матчей в плей-офф 7 (2+5) набранных очков.
«Монреаль» выиграл серию до четырех побед у «Баффало» со счетом 4−3 и впервые с сезона-2020/21 вышел в финал Восточной конференции. Команда Мартена Сен-Луи стала самым молодым участником полуфинала Кубка Стэнли за последние 33 года — средний возраст текущего состава «хабов» составляет 25,8 года.
Примечательно, что в 1993 году «Монреаль» вышел в финал конференции с идентичным возрастным показателем и завоевал последний на текущий момент для канадских команд Кубок Стэнли.
За выход в финал Кубка Стэнли «Монреаль» сыграет с «Каролиной», которая в первых двух сериях плей-офф не проиграла ни одного матча. Серия стартует на домашнем льду «ураганов» в ночь на пятницу, 22 мая.
На Западе путевку в финал Кубка Стэнли между собой разыграют «Колорадо» и «Вегас». Их серия стартует в Денвере в ночь на четверг, 21 мая.
Линди Рафф
Мартен Сан-Луи
Укко-Пекка Луукконен
(00:00-71:22)
Якуб Добеш
(00:00-71:22)
04:30
Филлип Дано
(Кайден Гуле, Александр Тексье)
12:34
Зак Бенсон
14:29
Захари Болдюк
(Ник Сузуки, Лэйн Хатсон)
33:19
Джордан Гринуэй
(Маттиас Самуэльссон, Бек Маленстин)
41:34
Филлип Дано
46:27
Расмус Далин
(Оуэн Пауэр, Райан Маклеод)
71:22
Алекс Ньюхук
(Александр Каррье)
