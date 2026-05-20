Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Австрия
:
Швейцария
П1
26.00
X
16.00
П2
1.07
П1
26.00
X
16.00
П2
1.07
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Чехия
:
Италия
П1
1.07
X
17.00
П2
47.00
П1
1.07
X
17.00
П2
47.00
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
США
:
Германия
П1
1.42
X
5.80
П2
6.77
П1
1.42
X
5.80
П2
6.77
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Швеция
:
Словения
П1
1.04
X
27.00
П2
50.00
П1
1.04
X
27.00
П2
50.00
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Венгрия
5
:
Великобритания
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Б
Словения
4
:
Словакия
5
П1
X
П2

Худшая команда НХЛ уволила главного тренера

Пресс-служба клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс» объявила об уходе Адама Фута с поста главного тренера.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Вместе с 54-летним Футом команду покинул его тренерский штаб: Скотт Янг, Кевин Дин и Бретт Маклин.

«Мы хотели бы поблагодарить Адама, Скотта, Кевина и Бретта за всю работу, которую они проделали для нас в этом сезоне. Это был сложный год по многим направлениям, и, честно говоря, Адаму и его команде выпала очень непростая задача. Тем не менее сейчас, когда мы вступаем в период перестройки, наша команда считает, что для определения дальнейшего пути необходимы новые тренерские мнения.

Создание надлежащей атмосферы и культуры — это жизненно важный первый шаг к формированию прочного и эффективного взаимодействия внутри всей организации. В начале следующего сезона нашим тренерам предстоит проделать большую работу с нашими игроками, чтобы привить им черты характера и привычки, на которые они будут опираться в дальнейшем. Процесс набора нового тренерского штаба начинается немедленно», — приводит слова генерального менеджера канадского клуба Райана Джонсона пресс-служба команды.

Адам Фут возглавил «Ванкувер» в мае прошлого года. Ранее он никогда не занимал должность главного тренера клуба НХЛ. В регулярном чемпионате сезона-2025/26 «Кэнакс» набрали 58 очков в 82 матчах и заняли последнее место в общей таблице лиги.

Эдмонтон
6:1
4:1, 1:0, 1:0
Ванкувер
Хоккей, НХЛ, Неделя 26
17.04.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Rogers Place, 18347 зрителей
Главные тренеры
Крис Ноблок
Адам Фут
Вратари
Коннор Ингрэм
(00:00-18:43)
Кевин Ланкинен
Коннор Ингрэм
(c 19:02)
1-й период
01:58
Джошуа Замански
(Колтон Дач, Эван Бушар)
06:48
Мэтт Савой
(Эван Бушар, Коннор Макдэвид)
07:46
Колтон Дач
07:46
Элиас Петтерссон
12:10
Тай Мюллер
(Кертис Дуглас, Кевин Ланкинен)
12:48
Теодорс Блюгерс
14:35
Мэтт Савой
(Коннор Макдэвид)
19:02
Мэтт Савой
(Эван Бушар, Коннор Макдэвид)
2-й период
23:20
Коннор Макдэвид
23:20
Зеев Байэм
23:20
Зеев Байэм
27:21
Коннор Мерфи
27:21
Дрю О`Коннор
30:17
Адам Хенрик
36:37
Элиас Петтерссон
36:46
Райан Нюджент-Хопкинс
(Зак Хаймэн, Коннор Макдэвид)
3-й период
48:20
Колтон Дач
(Коннор Мерфи, Дарнелл Нерс)
Статистика
Эдмонтон
Ванкувер
Штрафное время
14
18
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
2
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит