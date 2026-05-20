Худшая команда НХЛ уволила главного тренера

Вместе с 54-летним Футом команду покинул его тренерский штаб: Скотт Янг, Кевин Дин и Бретт Маклин.
«Мы хотели бы поблагодарить Адама, Скотта, Кевина и Бретта за всю работу, которую они проделали для нас в этом сезоне. Это был сложный год по многим направлениям, и, честно говоря, Адаму и его команде выпала очень непростая задача. Тем не менее сейчас, когда мы вступаем в период перестройки, наша команда считает, что для определения дальнейшего пути необходимы новые тренерские мнения.
Создание надлежащей атмосферы и культуры — это жизненно важный первый шаг к формированию прочного и эффективного взаимодействия внутри всей организации. В начале следующего сезона нашим тренерам предстоит проделать большую работу с нашими игроками, чтобы привить им черты характера и привычки, на которые они будут опираться в дальнейшем. Процесс набора нового тренерского штаба начинается немедленно», — приводит слова генерального менеджера канадского клуба Райана Джонсона пресс-служба команды.
Адам Фут возглавил «Ванкувер» в мае прошлого года. Ранее он никогда не занимал должность главного тренера клуба НХЛ. В регулярном чемпионате сезона-2025/26 «Кэнакс» набрали 58 очков в 82 матчах и заняли последнее место в общей таблице лиги.
Крис Ноблок
Адам Фут
Коннор Ингрэм
(00:00-18:43)
Кевин Ланкинен
Коннор Ингрэм
(c 19:02)
01:58
Джошуа Замански
(Колтон Дач, Эван Бушар)
06:48
Мэтт Савой
(Эван Бушар, Коннор Макдэвид)
07:46
Колтон Дач
07:46
Элиас Петтерссон
12:10
Тай Мюллер
(Кертис Дуглас, Кевин Ланкинен)
12:48
Теодорс Блюгерс
14:35
Мэтт Савой
(Коннор Макдэвид)
19:02
Мэтт Савой
(Эван Бушар, Коннор Макдэвид)
23:20
Коннор Макдэвид
23:20
Зеев Байэм
23:20
Зеев Байэм
27:21
Коннор Мерфи
27:21
Дрю О`Коннор
30:17
Адам Хенрик
36:37
Элиас Петтерссон
36:46
Райан Нюджент-Хопкинс
(Зак Хаймэн, Коннор Макдэвид)
48:20
Колтон Дач
(Коннор Мерфи, Дарнелл Нерс)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит