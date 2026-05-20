Худшая команда НХЛ уволила главного тренера

«Мы хотели бы поблагодарить Адама, Скотта, Кевина и Бретта за всю работу, которую они проделали для нас в этом сезоне. Это был сложный год по многим направлениям, и, честно говоря, Адаму и его команде выпала очень непростая задача. Тем не менее сейчас, когда мы вступаем в период перестройки, наша команда считает, что для определения дальнейшего пути необходимы новые тренерские мнения.



Создание надлежащей атмосферы и культуры — это жизненно важный первый шаг к формированию прочного и эффективного взаимодействия внутри всей организации. В начале следующего сезона нашим тренерам предстоит проделать большую работу с нашими игроками, чтобы привить им черты характера и привычки, на которые они будут опираться в дальнейшем. Процесс набора нового тренерского штаба начинается немедленно», — приводит слова генерального менеджера канадского клуба Райана Джонсона пресс-служба команды.