Дорофеев и Ничушкин обменялись голами в матче Кубка Стэнли

У гостей заброшенными шайбами отметились Дилан Коглан (33'), Павел Дорофеев (36'), Бретт Хауден (42') и Ник Дауд (60'). У хозяев отличились Валерий Ничушкин (46') и Габриэль Ландескуг (58').
Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забросил десятую шайбу в текущем плей-офф, отличившись в большинстве, благодаря чему укрепил свое лидерство в снайперской гонке. Всего на счету 25-летнего россиянина после 13 сыгранных матчей 12 (10+2) набранных очков.
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил вторую шайбу в текущем плей-офф. Всего на счету 31-летнего россиянина после 10 сыгранных матчей 4 (2+2) набранных очка.
Вратарь «Вегаса» Картер Харт отразил 36 из 38 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи. Второй звездой стал нападающий «рыцарей» Бретт Хауден, третьей — нападающий «лавин» Габриэль Ландескуг.
«Вегас» вышел вперед в серии до четырех побед — 1−0. Второй матч серии пройдет на домашнем льду «Колорадо» в ночь на субботу, 23 мая.
Джаред Беднар
Джон Торторелла
Скотт Уэджвуд
(00:00-56:52)
Картер Харт
Скотт Уэджвуд
(57:39-57:58)
Скотт Уэджвуд
(59:15-59:19)
09:02
Брент Бернс
19:09
Иван Барбашев
32:29
Дилан Коглан
(Брэндон Саад, Колтон Сиссонс)
34:16
Росс Колтон
35:02
Павел Дорофеев
(Митчелл Марнер, Томаш Гертл)
39:24
Бен Хаттон
41:34
Бретт Хауден
(Бен Хаттон)
45:53
Валерий Ничушкин
(Росс Колтон)
56:52
Ши Теодор
57:39
Габриэль Ландескуг
(Нэйтан Маккиннон, Девон Тэйвз)
59:15
Ник Дауд
(Джек Айкел)
