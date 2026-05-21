Дорофеев и Ничушкин обменялись голами в матче Кубка Стэнли

«Вегас» на выезде обыграл «Колорадо» (4:2) в первом матче финальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ.

Источник: Reuters

У гостей заброшенными шайбами отметились Дилан Коглан (33'), Павел Дорофеев (36'), Бретт Хауден (42') и Ник Дауд (60'). У хозяев отличились Валерий Ничушкин (46') и Габриэль Ландескуг (58').

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забросил десятую шайбу в текущем плей-офф, отличившись в большинстве, благодаря чему укрепил свое лидерство в снайперской гонке. Всего на счету 25-летнего россиянина после 13 сыгранных матчей 12 (10+2) набранных очков.

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил вторую шайбу в текущем плей-офф. Всего на счету 31-летнего россиянина после 10 сыгранных матчей 4 (2+2) набранных очка.

Вратарь «Вегаса» Картер Харт отразил 36 из 38 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи. Второй звездой стал нападающий «рыцарей» Бретт Хауден, третьей — нападающий «лавин» Габриэль Ландескуг.

«Вегас» вышел вперед в серии до четырех побед — 1−0. Второй матч серии пройдет на домашнем льду «Колорадо» в ночь на субботу, 23 мая.

Колорадо
2:4
0:0, 0:2, 2:2
Вегас
Хоккей, НХЛ, Финал конференции
21.05.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Ball Arena, 18109 зрителей
Главные тренеры
Джаред Беднар
Джон Торторелла
Вратари
Скотт Уэджвуд
(00:00-56:52)
Картер Харт
Скотт Уэджвуд
(57:39-57:58)
Скотт Уэджвуд
(59:15-59:19)
1-й период
09:02
Брент Бернс
19:09
Иван Барбашев
2-й период
32:29
Дилан Коглан
(Брэндон Саад, Колтон Сиссонс)
34:16
Росс Колтон
35:02
Павел Дорофеев
(Митчелл Марнер, Томаш Гертл)
39:24
Бен Хаттон
3-й период
41:34
Бретт Хауден
(Бен Хаттон)
45:53
Валерий Ничушкин
(Росс Колтон)
56:52
Ши Теодор
57:39
Габриэль Ландескуг
(Нэйтан Маккиннон, Девон Тэйвз)
59:15
Ник Дауд
(Джек Айкел)
Статистика
Колорадо
Вегас
Штрафное время
4
6
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит