Дорофеев и Ничушкин обменялись голами в матче Кубка Стэнли

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забросил десятую шайбу в текущем плей-офф, отличившись в большинстве, благодаря чему укрепил свое лидерство в снайперской гонке. Всего на счету 25-летнего россиянина после 13 сыгранных матчей 12 (10+2) набранных очков.