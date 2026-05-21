Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
2-й период
Латвия
1
:
Финляндия
4
Все коэффициенты
П1
68.00
X
20.00
П2
1.03
Хоккей. Чемпионат мира
2-й период
Канада
2
:
Норвегия
3
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.40
П2
6.75
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Швейцария
:
Великобритания
Все коэффициенты
П1
1.03
X
41.00
П2
50.00
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Дания
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
3.95
X
4.68
П2
1.82
Хоккей. КХЛ
не начался
Ак Барс
:
Локомотив
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
2
:
Вегас
4
П1
X
П2

Что делают Овечкин и Исинбаева, чтобы оставаться в форме после 40

В спорте есть негласное правило: после 35 лет карьера идет на спад. Кто-то уходит в тренеры, кто-то в бизнес, а кто-то просто перестает следить за собой. Но есть те, кто ломает этот стереотип.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

После 40 многие считают, что тело сдается. Но олимпийские чемпионы доказывают обратное: они не только сохраняют форму, но и открывают новые возможности своего организма. В нашей статье — три привычки от известных спортсменов, которые помогают им продолжать тренироваться и вдохновлять своим примером миллионы людей по всему миру.

Александр Овечкин — отказался от кардио в пользу силовых

Александр Овечкин
Александр ОвечкинИсточник: Соцсети

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, которому в 2025 году исполнилось 40 лет, до сих пор играет в НХЛ на высочайшем уровне. Секрет — в регулярных силовых тренировках, которые он проводит 4 раза в неделю, даже в сезон.

В одном из своих интервью он рассказал, что основной фокус делает на спине, ягодицах и коре, чтобы компенсировать возрастное снижение скорости. Он отказался от изнурительного кардио в пользу медленных, контролируемых движений с весом: приседания, жим лежа, выпады, упражнения на корпус, тяги и подъемы.

У хоккеиста также есть свои ритуалы, которые он повторяет из года в год: разминка в определенном порядке, музыка перед тренировкой, короткая визуализация. А для восстановления — баня, сон не меньше 7—8 часов и отдых без телефона. Благодаря этому подходу он остается одним из самых результативных форвардов лиги.

Юлия Ступак — сменила интенсивность на регулярность

Юлия Ступак
Юлия Ступак Источник: Соцсети

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 по лыжным гонкам Юлия Ступак, родившая ребенка в 2023 году, полностью пересмотрела подход к тренировкам. Она поделилась, что ее ежедневная рутина составляет:

  • 8−10 тысяч шагов (прогулка с коляской или по парку);
  • 30 минут растяжки и пилатеса;
  • 2 силовые тренировки в неделю с резинками.

Как отмечает сама спортсменка, сейчас для нее важнее, чтобы тело было подвижным, а суставы — здоровыми. Ступак признавалась, что процесс восстановления после родов оказался сложнее, чем она ожидала. По ее словам, проблемы начались именно после того, как она стала мамой. Но такой подход помог ей вернуться к тренировкам через 4 месяца после родов и готовиться к Олимпиаде в Милане-2026.

Елена Исинбаева начинает день с дыхательных практик

Елена Исинбаева
Елена ИсинбаеваИсточник: Соцсети

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, ставшая мамой двоих детей, сохранила привычку, заложенную еще в юности: утренняя гимнастика + дыхательные практики.

В интервью она рассказала, что каждое утро делает 15 минут упражнений на подвижность позвоночника и глубокое дыхание — вдохи и выдохи с задержкой. Это занимает меньше времени, чем утренний макияж, но дает энергию на весь день.

Исинбаева не раз подчеркивала в публичных выступлениях, что именно дыхательные практики помогли ей справляться с колоссальным психологическим давлением во время спортивной карьеры. После завершения выступлений она не бросила эту привычку. По ее словам, правильное дыхание быстро снимает напряжение, помогает сохранять осанку, избегать болей в спине и оставаться активной без кофе и энергетиков.

Спорт после 40 — это про энергию, здоровье и хорошее самочувствие. Как показывает опыт этих трех чемпионов, ничего сверхъестественного для этого не нужно. Нужно просто продолжать ежедневно двигаться и следить за восстановлением.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше