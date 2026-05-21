Что делают Овечкин и Исинбаева, чтобы оставаться в форме после 40

После 40 многие считают, что тело сдается. Но олимпийские чемпионы доказывают обратное: они не только сохраняют форму, но и открывают новые возможности своего организма. В нашей статье — три привычки от известных спортсменов, которые помогают им продолжать тренироваться и вдохновлять своим примером миллионы людей по всему миру.
Александр Овечкин — отказался от кардио в пользу силовых
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, которому в 2025 году исполнилось 40 лет, до сих пор играет в НХЛ на высочайшем уровне. Секрет — в регулярных силовых тренировках, которые он проводит 4 раза в неделю, даже в сезон.
В одном из своих интервью он рассказал, что основной фокус делает на спине, ягодицах и коре, чтобы компенсировать возрастное снижение скорости. Он отказался от изнурительного кардио в пользу медленных, контролируемых движений с весом: приседания, жим лежа, выпады, упражнения на корпус, тяги и подъемы.
У хоккеиста также есть свои ритуалы, которые он повторяет из года в год: разминка в определенном порядке, музыка перед тренировкой, короткая визуализация. А для восстановления — баня, сон не меньше 7—8 часов и отдых без телефона. Благодаря этому подходу он остается одним из самых результативных форвардов лиги.
Юлия Ступак — сменила интенсивность на регулярность
Олимпийская чемпионка Пекина-2022 по лыжным гонкам Юлия Ступак, родившая ребенка в 2023 году, полностью пересмотрела подход к тренировкам. Она поделилась, что ее ежедневная рутина составляет:
- 8−10 тысяч шагов (прогулка с коляской или по парку);
- 30 минут растяжки и пилатеса;
- 2 силовые тренировки в неделю с резинками.
Как отмечает сама спортсменка, сейчас для нее важнее, чтобы тело было подвижным, а суставы — здоровыми. Ступак признавалась, что процесс восстановления после родов оказался сложнее, чем она ожидала. По ее словам, проблемы начались именно после того, как она стала мамой. Но такой подход помог ей вернуться к тренировкам через 4 месяца после родов и готовиться к Олимпиаде в Милане-2026.
Елена Исинбаева начинает день с дыхательных практик
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, ставшая мамой двоих детей, сохранила привычку, заложенную еще в юности: утренняя гимнастика + дыхательные практики.
В интервью она рассказала, что каждое утро делает 15 минут упражнений на подвижность позвоночника и глубокое дыхание — вдохи и выдохи с задержкой. Это занимает меньше времени, чем утренний макияж, но дает энергию на весь день.
Исинбаева не раз подчеркивала в публичных выступлениях, что именно дыхательные практики помогли ей справляться с колоссальным психологическим давлением во время спортивной карьеры. После завершения выступлений она не бросила эту привычку. По ее словам, правильное дыхание быстро снимает напряжение, помогает сохранять осанку, избегать болей в спине и оставаться активной без кофе и энергетиков.
Спорт после 40 — это про энергию, здоровье и хорошее самочувствие. Как показывает опыт этих трех чемпионов, ничего сверхъестественного для этого не нужно. Нужно просто продолжать ежедневно двигаться и следить за восстановлением.