Кросби поделился мнением о будущем Малкина в «Питтсбурге»

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал вопрос о том, насколько сложно будет команде справиться с возможным уходом российского форварда Евгения Малкина.
Контракт 39-летнего хоккеиста с «Пингвинз» рассчитан до конца сезона-2025/26, и по нему Малкин получает 6,1 миллиона долларов в год.
«Я всегда рассчитывал играть с ним. После общения со всеми мне показалось, что с точки зрения контракта Малкина все должно быть в порядке. Я давно перестал строить планы на будущее — много раз убеждался, что это плохая идея», — приводит слова Кросби The Athletic.
Канадский хоккеист добавил, что при необходимости готов поделиться своим мнением с генеральным менеджером клуба Кайлом Дубасом, но при этом не собирается принимать решения о составе команды самостоятельно.
«Думаю, все знают, как я отношусь к Джино. Все понимают, какое значение он имеет для нашей команды и что сделал для организации за 20 лет. Это очевидно и без слов», — подчеркнул Кросби.
Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года и трижды выигрывал с клубом Кубок Стэнли. В сезоне-2025/26 нападающий набрал 61 очко (19+42) в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ и 3 очка (2+1) в шести играх плей-офф.