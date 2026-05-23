Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Колорадо
1
:
Вегас
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.12
П2
9.50
Хоккей. НХЛ
24.05
Каролина
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Финляндия
4
:
Великобритания
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швеция
3
:
Италия
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Германия
6
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
3
:
Словения
1
П1
X
П2

Кросби поделился мнением о будущем Малкина в «Питтсбурге»

Соглашение Евгения Малкина истекает после окончания сезона-2025/26.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Justin Berl/Getty Images

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал вопрос о том, насколько сложно будет команде справиться с возможным уходом российского форварда Евгения Малкина.

Контракт 39-летнего хоккеиста с «Пингвинз» рассчитан до конца сезона-2025/26, и по нему Малкин получает 6,1 миллиона долларов в год.

«Я всегда рассчитывал играть с ним. После общения со всеми мне показалось, что с точки зрения контракта Малкина все должно быть в порядке. Я давно перестал строить планы на будущее — много раз убеждался, что это плохая идея», — приводит слова Кросби The Athletic.

Канадский хоккеист добавил, что при необходимости готов поделиться своим мнением с генеральным менеджером клуба Кайлом Дубасом, но при этом не собирается принимать решения о составе команды самостоятельно.

«Думаю, все знают, как я отношусь к Джино. Все понимают, какое значение он имеет для нашей команды и что сделал для организации за 20 лет. Это очевидно и без слов», — подчеркнул Кросби.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года и трижды выигрывал с клубом Кубок Стэнли. В сезоне-2025/26 нападающий набрал 61 очко (19+42) в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ и 3 очка (2+1) в шести играх плей-офф.

