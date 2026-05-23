Барбашев назвал Дорофеева важной частью «Вегаса»

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашев заявил, что считает Павла Дорофеева важной частью команды. Россиянин отметил прогресс партнера после победы над «Колорадо Эвеланш» во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли.
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Вегаса». Барбашев оформил дубль и отдал результативную передачу, а Дорофеев записал на свой счет два голевых паса. Форвард также лидирует в снайперской гонке нынешнего плей-офф НХЛ с 10 заброшенными шайбами.
«Павел является важной частью нашей команды, он прибавляет каждую игру», — приводит слова Барбашева официальный сайт клуба.
По словам российского форварда, «Вегас» сумел добиться победы благодаря игре в третьем периоде и надежным действиям в обороне. Барбашев также отметил давление со стороны Дорофеева и Джека Айкела, которое привело к одной из шайб команды.
«Если честно, моя подготовка в плей-офф не отличается от той, что была в регулярном чемпионате. Разве что приходится больше бороться, что я и стараюсь делать каждый год в плей-офф», — добавил Барбашев.
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Вегаса». Следующие матчи противостояния пройдут в Парадайсе 24 и 26 мая.
Джаред Беднар
Джон Торторелла
Скотт Уэджвуд
(00:00-41:53)
Картер Харт
Скотт Уэджвуд
(43:23-57:02)
16:59
Росс Колтон
(Брент Бернс, Назем Кадри)
21:33
Мартин Нечас
21:33
22:19
Джек Айкел
33:31
Николя Руа
38:42
Ши Теодор
41:58
Ши Теодор
44:48
Брент Бернс
49:15
Джек Айкел
(Павел Дорофеев, Иван Барбашев)
51:22
Иван Барбашев
(Джек Айкел, Павел Дорофеев)
58:57
Иван Барбашев
(Расмус Андерссон)
