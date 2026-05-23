Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
13:20
Латвия
:
США
Все коэффициенты
П1
8.25
X
6.45
П2
1.33
Хоккей. Чемпионат мира
13:20
Дания
:
Словения
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.94
П2
4.50
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Швейцария
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
1.03
X
39.00
П2
55.00
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Словакия
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.93
П2
1.62
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Австрия
:
Германия
Все коэффициенты
П1
5.92
X
5.54
П2
1.48
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Норвегия
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
14.50
X
9.00
П2
1.16
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
1
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Финляндия
4
:
Великобритания
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швеция
3
:
Италия
0
П1
X
П2

Барбашев назвал Дорофеева важной частью «Вегаса»

Российский форвард «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашев похвалил Павла Дорофеева после победы над «Колорадо» в плей-офф НХЛ.

Источник: Reuters

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашев заявил, что считает Павла Дорофеева важной частью команды. Россиянин отметил прогресс партнера после победы над «Колорадо Эвеланш» во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Вегаса». Барбашев оформил дубль и отдал результативную передачу, а Дорофеев записал на свой счет два голевых паса. Форвард также лидирует в снайперской гонке нынешнего плей-офф НХЛ с 10 заброшенными шайбами.

«Павел является важной частью нашей команды, он прибавляет каждую игру», — приводит слова Барбашева официальный сайт клуба.

По словам российского форварда, «Вегас» сумел добиться победы благодаря игре в третьем периоде и надежным действиям в обороне. Барбашев также отметил давление со стороны Дорофеева и Джека Айкела, которое привело к одной из шайб команды.

«Если честно, моя подготовка в плей-офф не отличается от той, что была в регулярном чемпионате. Разве что приходится больше бороться, что я и стараюсь делать каждый год в плей-офф», — добавил Барбашев.

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Вегаса». Следующие матчи противостояния пройдут в Парадайсе 24 и 26 мая.

Колорадо
1:3
1:0, 0:0, 0:3
Вегас
Хоккей, НХЛ, Финал конференции
23.05.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Ball Arena, 18147 зрителей
Главные тренеры
Джаред Беднар
Джон Торторелла
Вратари
Скотт Уэджвуд
(00:00-41:53)
Картер Харт
Скотт Уэджвуд
(43:23-57:02)
1-й период
16:59
Росс Колтон
(Брент Бернс, Назем Кадри)
2-й период
21:33
Мартин Нечас
21:33
Мартин Нечас
22:19
Джек Айкел
33:31
Николя Руа
38:42
Ши Теодор
3-й период
41:58
Ши Теодор
44:48
Брент Бернс
49:15
Джек Айкел
(Павел Дорофеев, Иван Барбашев)
51:22
Иван Барбашев
(Джек Айкел, Павел Дорофеев)
58:57
Иван Барбашев
(Расмус Андерссон)
Статистика
Колорадо
Вегас
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
2
4
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит