Дубль Барбашева помог «Вегасу» победить «Колорадо»

«Вегас Голден Найтс» обыграл «Колорадо Эвеланш» во втором матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ. Встреча в Денвере завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
В составе победителей шайбы забросили Джек Айкел и Иван Барбашев, оформивший дубль. Российский форвард отличился на 52-й и 59-й минутах встречи. У «Колорадо» единственный гол забил Росс Колтон.
Барбашев также отметился результативной передачей и был признан первой звездой матча. В текущем розыгрыше Кубка Стэнли российский нападающий набрал 12 очков — пять голов и семь передач — в 14 матчах.
Еще одним из героев встречи стал Павел Дорофеев, записавший на свой счет две голевые передачи. Россиянин набрал 14 очков в нынешнем плей-офф и с 10 шайбами является лучшим снайпером Кубка Стэнли.
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Вегаса». Следующие два матча финала Западной конференции пройдут в Парадайсе 24 и 26 мая.
Джаред Беднар
Джон Торторелла
Скотт Уэджвуд
(00:00-41:53)
Картер Харт
Скотт Уэджвуд
(43:23-57:02)
16:59
Росс Колтон
(Брент Бернс, Назем Кадри)
21:33
Мартин Нечас
Мартин Нечас
22:19
Джек Айкел
33:31
Николя Руа
38:42
Ши Теодор
41:58
Ши Теодор
44:48
Брент Бернс
49:15
Джек Айкел
(Павел Дорофеев, Иван Барбашев)
51:22
Иван Барбашев
(Джек Айкел, Павел Дорофеев)
58:57
Иван Барбашев
(Расмус Андерссон)
