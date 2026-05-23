Хоккей. Чемпионат мира
13:20
Латвия
:
США
П1
8.25
X
6.45
П2
1.33
Хоккей. Чемпионат мира
13:20
Дания
:
Словения
П1
1.60
X
4.94
П2
4.50
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Швейцария
:
Венгрия
П1
1.03
X
39.00
П2
55.00
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Словакия
:
Чехия
П1
4.40
X
4.93
П2
1.62
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Австрия
:
Германия
П1
5.92
X
5.54
П2
1.48
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Норвегия
:
Швеция
П1
14.50
X
9.00
П2
1.16
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
1
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Финляндия
4
:
Великобритания
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швеция
3
:
Италия
0
П1
X
П2

Дубль Барбашева помог «Вегасу» победить «Колорадо»

«Вегас Голден Найтс» увеличил преимущество в серии против «Колорадо Эвеланш» после второго матча полуфинала Кубка Стэнли.

Источник: Reuters

«Вегас Голден Найтс» обыграл «Колорадо Эвеланш» во втором матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ. Встреча в Денвере завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

В составе победителей шайбы забросили Джек Айкел и Иван Барбашев, оформивший дубль. Российский форвард отличился на 52-й и 59-й минутах встречи. У «Колорадо» единственный гол забил Росс Колтон.

Барбашев также отметился результативной передачей и был признан первой звездой матча. В текущем розыгрыше Кубка Стэнли российский нападающий набрал 12 очков — пять голов и семь передач — в 14 матчах.

Еще одним из героев встречи стал Павел Дорофеев, записавший на свой счет две голевые передачи. Россиянин набрал 14 очков в нынешнем плей-офф и с 10 шайбами является лучшим снайпером Кубка Стэнли.

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Вегаса». Следующие два матча финала Западной конференции пройдут в Парадайсе 24 и 26 мая.

Колорадо
1:3
1:0, 0:0, 0:3
Вегас
Хоккей, НХЛ, Финал конференции
23.05.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Ball Arena, 18147 зрителей
Главные тренеры
Джаред Беднар
Джон Торторелла
Вратари
Скотт Уэджвуд
(00:00-41:53)
Картер Харт
Скотт Уэджвуд
(43:23-57:02)
1-й период
16:59
Росс Колтон
(Брент Бернс, Назем Кадри)
2-й период
21:33
Мартин Нечас
22:19
Джек Айкел
33:31
Николя Руа
38:42
Ши Теодор
3-й период
41:58
Ши Теодор
44:48
Брент Бернс
49:15
Джек Айкел
(Павел Дорофеев, Иван Барбашев)
51:22
Иван Барбашев
(Джек Айкел, Павел Дорофеев)
58:57
Иван Барбашев
(Расмус Андерссон)
Статистика
Колорадо
Вегас
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
2
4
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит