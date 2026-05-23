Кросби допустил переход на однолетние контракты в НХЛ

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби заявил, что готов продлевать карьеру сезон за сезоном.

Источник: Reuters

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби рассказал о своем будущем в НХЛ и подходе к новым контрактам. Слова канадского хоккеиста приводит The Athletic.

«Очевидно, что в отношении контрактов я буду идти от сезона к сезону. Я готов поступать в интересах команды. И дело не в том, как долго я хочу играть. Я определенно хочу выступать как можно дольше», — заявил Кросби.

Действующее соглашение 38-летнего форварда с «Питтсбургом» рассчитано до 2027 года. По контракту хоккеист зарабатывает 8,7 миллиона долларов за сезон.

По данным Puck Pedia, Кросби занимает 10-е место среди самых высокооплачиваемых центральных нападающих первого звена в НХЛ.

В сезоне-2025/26 капитан «Пингвинз» вновь выступал на уровне «очко за игру». В 68 матчах регулярного чемпионата Кросби набрал 74 очка — 29 голов и 45 результативных передач.

Кросби выступает за «Питтсбург» с 2005 года. Вместе с клубом канадец трижды выигрывал Кубок Стэнли и дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной Канады.