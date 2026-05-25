Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
США
:
Венгрия
П1
1.03
X
28.00
П2
60.00
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Чехия
:
Норвегия
П1
1.45
X
5.42
П2
6.50
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Германия
:
Великобритания
П1
1.08
X
13.50
П2
32.00
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Словения
:
Италия
П1
2.17
X
4.36
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
5
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Финляндия
5
:
Австрия
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Словакия
1
:
Канада
5
П1
X
П2

«Вегас» одержал третью победу над «Колорадо», отыгравшись с 0:3

«Вегас» дома обыграл «Колорадо» (5:3) в третьем матче финальной серии Западной конференции плей-офф НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По ходу матча «лавины» вели со счетом 3:0 благодаря голам Габриэля Ландескуга (4'), Назема Кадри (8') и Джека Друри (14'), однако затем «рыцари» забили пять шайб подряд — отличились Марк Стоун (21'), Вильям Карлссон (25'), Киган Колесар (33'), Томаш Гертл (49') и Бретт Хауден (60').

Российские нападающие «Вегаса» Павел Дорофеев и Иван Барбашев, а также форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин в этом матче не сумели отметиться результативными действиями. Дорофеев отличился в первом периоде при счете 0:2, однако его гол после видеопросмотра был отменен, так как россиянин добил шайбу в ворота рукой.

«Вегас» увеличил преимущество в серии до четырех побед до 3−0 и теперь находится в одном шаге от выхода в финал Кубка Стэнли. В истории плей-офф НХЛ лишь четырем командам удалось отыграться с 0−3 и выиграть серию. Последний такой случай произошел н в 2014 году, когда «Лос-Анджелес» во втором раунде сумел переломить серию с «Сан-Хосе», а затем завоевал Кубок Стэнли.

Четвертый матч серии пройдет на домашнем льду «Вегаса» в ночь на среду, 27 мая.

Вегас
5:3
0:3, 3:0, 2:0
Колорадо
Хоккей, НХЛ, Финал конференции
25.05.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 18212 зрителей
Главные тренеры
Джон Торторелла
Джаред Беднар
Вратари
Картер Харт
Скотт Уэджвуд
(00:00-58:15)
1-й период
03:21
Габриэль Ландескуг
(Нэйтан Маккиннон, Девон Тэйвз)
07:03
Назем Кадри
(Джош Мэнсон, Мартин Нечас)
09:31
Коул Смит
11:28
Назем Кадри
13:15
Джек Друри
(Девон Тэйвз, Паркер Келли)
17:09
Расмус Андерссон
19:19
Брок Нельсон
2-й период
20:19
Марк Стоун
(Томаш Гертл, Митчелл Марнер)
24:05
Вильям Карлссон
(Митчелл Марнер)
25:28
Брент Бернс
28:03
Коул Смит
32:46
Киган Колесар
(Кэдан Корчак, Дилан Коглан)
3-й период
42:14
Марк Стоун
42:14
Росс Колтон
48:21
Томаш Гертл
(Марк Стоун, Кэдан Корчак)
49:54
Митчелл Марнер
59:01
Бретт Хауден
(Вильям Карлссон, Ши Теодор)
59:20
Росс Колтон
Статистика
Вегас
Колорадо
Штрафное время
10
18
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит