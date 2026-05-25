«Вегас» одержал третью победу над «Колорадо», отыгравшись с 0:3

По ходу матча «лавины» вели со счетом 3:0 благодаря голам Габриэля Ландескуга (4'), Назема Кадри (8') и Джека Друри (14'), однако затем «рыцари» забили пять шайб подряд — отличились Марк Стоун (21'), Вильям Карлссон (25'), Киган Колесар (33'), Томаш Гертл (49') и Бретт Хауден (60').
Российские нападающие «Вегаса» Павел Дорофеев и Иван Барбашев, а также форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин в этом матче не сумели отметиться результативными действиями. Дорофеев отличился в первом периоде при счете 0:2, однако его гол после видеопросмотра был отменен, так как россиянин добил шайбу в ворота рукой.
«Вегас» увеличил преимущество в серии до четырех побед до 3−0 и теперь находится в одном шаге от выхода в финал Кубка Стэнли. В истории плей-офф НХЛ лишь четырем командам удалось отыграться с 0−3 и выиграть серию. Последний такой случай произошел н в 2014 году, когда «Лос-Анджелес» во втором раунде сумел переломить серию с «Сан-Хосе», а затем завоевал Кубок Стэнли.
Четвертый матч серии пройдет на домашнем льду «Вегаса» в ночь на среду, 27 мая.
Джон Торторелла
Джаред Беднар
Картер Харт
Скотт Уэджвуд
(00:00-58:15)
03:21
Габриэль Ландескуг
(Нэйтан Маккиннон, Девон Тэйвз)
07:03
Назем Кадри
(Джош Мэнсон, Мартин Нечас)
09:31
Коул Смит
11:28
Назем Кадри
13:15
Джек Друри
(Девон Тэйвз, Паркер Келли)
17:09
Расмус Андерссон
19:19
Брок Нельсон
20:19
Марк Стоун
(Томаш Гертл, Митчелл Марнер)
24:05
Вильям Карлссон
(Митчелл Марнер)
25:28
Брент Бернс
28:03
Коул Смит
32:46
Киган Колесар
(Кэдан Корчак, Дилан Коглан)
42:14
Марк Стоун
42:14
Росс Колтон
48:21
Томаш Гертл
(Марк Стоун, Кэдан Корчак)
49:54
Митчелл Марнер
59:01
Бретт Хауден
(Вильям Карлссон, Ши Теодор)
59:20
Росс Колтон
