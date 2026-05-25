Инсайдер выбрал для Бобровского неочевидный клуб НХЛ

Известный инсайдер Джефф Марек спрогнозировал нестандартное продолжение карьеры для российского вратаря Сергея Бобровского. Действующий контракт с «Флоридой Пантерс» еще не продлен.
«Мне кажется, этот парень по-прежнему хочет зарабатывать хорошие деньги. Интересно, что он думает насчет “Сан-Хосе”? Хотя я легко могу представить ситуацию, что он выйдет на рынок 1 июля, оценит свои варианты и примет решение вернуться назад», — заявил Марек в подкасте Daily Faceoff.
Эксперты считают, что зарплата 37-летнего Бобровского может составить около 5 миллионов долларов за сезон. Бобровский выступает за «Пантерс» с 2019 года и дважды выигрывал с командой Кубок Стэнли (2024, 2025). Его зарплата составляет около 10 млн долларов за сезон.