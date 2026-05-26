Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Швейцария
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
2.44
X
4.29
П2
2.75
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Чехия
:
Канада
Все коэффициенты
П1
6.88
X
6.00
П2
1.38
Хоккей. НХЛ
27.05
Вегас
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.52
X
4.23
П2
2.40
Хоккей. Чемпионат мира
не начался
США
:
Австрия
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
не начался
Швеция
:
Словакия
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Венгрия
1
:
Латвия
8
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Норвегия
4
:
Дания
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
2
:
Каролина
3
П1
X
П2

Источник: Малкин останется в «Питтсбурге» еще на один сезон

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин продлит с клубом контракт на один сезон. Об этом сообщает The Athletic.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, стороны ведут переговоры о заключении однолетнего соглашения. Пока неясно, когда именно будет подписан контракт, однако уже можно полагать, что Малкин точно не покинет клуб и продолжит карьеру в НХЛ.

Напомним, этот сезон был последним по четырехлетнему контракту Малкина, который он подписал летом 2022 года. Его зарплата по этому соглашению составляла 6,1 млн долларов за сезон. Ожидалось, что этот сезон станет для Малкина последним в «Питтсбурге».

В минувшем регулярном чемпионате Малкин провел 56 матчей, в которых набрал 61 (19+42) очко и помог «Питтсбургу» впервые за три сезона выйти в плей-офф. Этот сезон стал для россиянина лучшим за последние шесть лет по среднему количеству набранных очков за матч (1,09), что заставило «Питтсбург» пересмотреть свои планы и попытаться сохранить опытного нападающего.

Ранее журналист Дэвид Паньотта сообщил, что Малкин, которому в июле исполнится 40 лет, может рассчитывать на однолетний контракт с годовой зарплатой около пяти миллионов долларов.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Он трижды завоевывал с клубом Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017), а также выигрывал «Конн Смайт Трофи» (2009) — приз лучшему игроку плей-офф Кубка Стэнли. Всего Малкин провел за «Питтсбург» 1452 матча в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набрал 1590 (602+988) очков.

Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше