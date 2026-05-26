Источник: Малкин останется в «Питтсбурге» еще на один сезон

По информации источника, стороны ведут переговоры о заключении однолетнего соглашения. Пока неясно, когда именно будет подписан контракт, однако уже можно полагать, что Малкин точно не покинет клуб и продолжит карьеру в НХЛ.
Напомним, этот сезон был последним по четырехлетнему контракту Малкина, который он подписал летом 2022 года. Его зарплата по этому соглашению составляла 6,1 млн долларов за сезон. Ожидалось, что этот сезон станет для Малкина последним в «Питтсбурге».
В минувшем регулярном чемпионате Малкин провел 56 матчей, в которых набрал 61 (19+42) очко и помог «Питтсбургу» впервые за три сезона выйти в плей-офф. Этот сезон стал для россиянина лучшим за последние шесть лет по среднему количеству набранных очков за матч (1,09), что заставило «Питтсбург» пересмотреть свои планы и попытаться сохранить опытного нападающего.
Ранее журналист Дэвид Паньотта сообщил, что Малкин, которому в июле исполнится 40 лет, может рассчитывать на однолетний контракт с годовой зарплатой около пяти миллионов долларов.
Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Он трижды завоевывал с клубом Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017), а также выигрывал «Конн Смайт Трофи» (2009) — приз лучшему игроку плей-офф Кубка Стэнли. Всего Малкин провел за «Питтсбург» 1452 матча в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набрал 1590 (602+988) очков.