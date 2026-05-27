«Вегас» с Дорофеевым и Барбашевым вышел в финал Кубка Стэнли

У хозяев заброшенными шайбами отметились Марк Стоун (5') и Коул Смит (55'). У гостей единственный гол на счету Габриэля Ландескуга (58').
«Вегас» выиграл серию против «Колорадо» со счетом 4−0 и в третий раз в своей истории сыграет в финале Кубка Стэнли. В 2018 году «рыцари» уступили в решающей серии «Вашингтону» (1−4), а в 2023 году впервые стали чемпионами, обыграв «Флориду» (4−1).
Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев сыграет в финале Кубка Стэнли в третий раз за карьеру. В 2019 году он выиграл трофей вместе с «Сент-Луисом», в 2023-м — с «Вегасом». Его одноклубник Павел Дорофеев сыграет в решающей серии плей-офф впервые.
«Колорадо» всухую проиграл серию в четвертый раз в своей истории и впервые с 2008 года, продолжив тенденцию последних лет — победитель регулярного чемпионата НХЛ не выходит в финал Кубка Стэнли на протяжении 13 сезонов подряд. Последней командой, которой удалось выиграть регулярный чемпионат и Кубок Стэнли в один год, был «Чикаго» в сезоне-2012/13.
В финале Кубка Стэнли «Вегас» сыграет с победителем серии «Каролина» — «Монреаль» (счет в серии — 2−1). Финальная серия стартует на следующей неделе.
Джон Торторелла
Джаред Беднар
Картер Харт
Маккензи Блэквуд
(00:00-57:47)
Маккензи Блэквуд
(57:57-58:04)
04:42
Марк Стоун
(Брэйден Макнэбб, Ши Теодор)
18:56
Джош Мэнсон
22:51
Коул Смит
33:43
Габриэль Ландескуг
54:15
Коул Смит
(Дилан Коглан, Ник Дауд)
57:57
Габриэль Ландескуг
(Мартин Нечас, Назем Кадри)
