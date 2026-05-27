Овечкин снова проведет отпуск в Турции

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин снова проведет летний отпуск в Турции. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, приближенный к ситуации.
По информации источника, 40-летний форвард отправится примерно на месяц в тот же отель с системой «все включено», где отдыхал в последние годы.
«Снова будет делать зарядку на лужайке, играть в пляжный волейбол и вести здоровый образ жизни. Своим привычкам Александр не изменяет», — сообщил источник.
Овечкин провел 1573 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 1687 очков — 929 голов и 758 результативных передач. С учетом плей-офф на его счету 1006 шайб.
По этому показателю российский нападающий отстает на 10 голов от рекорда Уэйна Гретцки, который забросил 1016 шайб с учетом матчей плей-офф.
Контракт Овечкина с «Вашингтоном» завершится 1 июля. После этого форвард может стать неограниченно свободным агентом.