Хоккей. НХЛ
28.05
Монреаль
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.17
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Колорадо
1
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швеция
4
:
Словакия
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
США
4
:
Австрия
1
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Чехия
2
:
Канада
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
4
:
Финляндия
2
П1
X
П2

Овечкин снова проведет отпуск в Турции

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин по традиции отправится на летний отдых в Турцию.

Источник: AP 2024

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин снова проведет летний отпуск в Турции. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, приближенный к ситуации.

По информации источника, 40-летний форвард отправится примерно на месяц в тот же отель с системой «все включено», где отдыхал в последние годы.

«Снова будет делать зарядку на лужайке, играть в пляжный волейбол и вести здоровый образ жизни. Своим привычкам Александр не изменяет», — сообщил источник.

Овечкин провел 1573 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 1687 очков — 929 голов и 758 результативных передач. С учетом плей-офф на его счету 1006 шайб.

По этому показателю российский нападающий отстает на 10 голов от рекорда Уэйна Гретцки, который забросил 1016 шайб с учетом матчей плей-офф.

Контракт Овечкина с «Вашингтоном» завершится 1 июля. После этого форвард может стать неограниченно свободным агентом.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше