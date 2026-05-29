В «Торонто» впечатлены российским вратарем Ахтямовым: «У него есть будущее»

Руководство «Торонто» высоко оценивает перспективы российского голкипера Артура Ахтямова и рассчитывает на его дальнейший прогресс.
Как сообщил инсайдер Эллиот Фридман, развитие 24-летнего вратаря может повлиять на решения клуба в межсезонье при формировании состава.
«В организации очень внимательно следят за ним. В “Лифс” верят, что Ахтямов — игрок приличного уровня. Они считают, что у него есть будущее в НХЛ. Будет любопытно последить за тем, изменит ли этот факт поведение “Торонто” летом в плане формирования вратарской линии», — заявил Фридман в своем подкасте.
В прошедшем сезоне Ахтямов сыграл 37 матчей в регулярном чемпионате АХЛ, отразив 90,4% бросков. В плей-офф россиянин провел 12 встреч, где его показатель надежности составил 92,4%.
На данный момент «Марлис» продолжают выступление в розыгрыше Кубка Колдера. Команда ведет со счетом 1−0 в полуфинальной серии против «Уилкс-Барре».