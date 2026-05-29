Панарин рассказал, чем хочет заниматься после завершения карьеры

Нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин рассказал о своих планах после завершения игровой карьеры. Слова хоккеиста приводит Daily Faceoff.
По словам 34-летнего форварда, он пока не задумывается о скором уходе из спорта, однако уверен, что продолжит работать в хоккее в том или ином качестве.
«Не скажу, что я задумываюсь о конце карьеры, но прихожу к тому, что в любом случае буду связан с хоккеем», — сказал Панарин.
Хоккеист отметил, что его будущая деятельность может быть связана как с бизнесом, так и с развитием игроков.
«Не знаю, куда я потом пристроюсь: в детский хоккей или во взрослый, но точно считаю частью своей миссии передавать знания и развивать ребят», — заявил Панарин.
Форвард подчеркнул, что современные возможности позволяют помогать молодым спортсменам и делиться с ними опытом.
Действующий контракт Панарина с «Лос-Анджелесом» рассчитан до 30 июня 2028 года. В феврале 2026 года российский нападающий перешел в клуб из «Нью-Йорк Рейнджерс».