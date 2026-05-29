30.05
Каролина
:
Монреаль
Хоккей. Чемпионат мира
30.05
Швейцария
:
Норвегия
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
4
:
США
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Финляндия
4
:
Чехия
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Норвегия
2
:
Латвия
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
3
:
Швеция
1
Панарин рассказал, чем хочет заниматься после завершения карьеры

Форвард «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин заявил, что после окончания карьеры намерен остаться в хоккее и заниматься развитием игроков.

Источник: Reuters

Нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин рассказал о своих планах после завершения игровой карьеры. Слова хоккеиста приводит Daily Faceoff.

По словам 34-летнего форварда, он пока не задумывается о скором уходе из спорта, однако уверен, что продолжит работать в хоккее в том или ином качестве.

«Не скажу, что я задумываюсь о конце карьеры, но прихожу к тому, что в любом случае буду связан с хоккеем», — сказал Панарин.

Хоккеист отметил, что его будущая деятельность может быть связана как с бизнесом, так и с развитием игроков.

«Не знаю, куда я потом пристроюсь: в детский хоккей или во взрослый, но точно считаю частью своей миссии передавать знания и развивать ребят», — заявил Панарин.

Форвард подчеркнул, что современные возможности позволяют помогать молодым спортсменам и делиться с ними опытом.

Действующий контракт Панарина с «Лос-Анджелесом» рассчитан до 30 июня 2028 года. В феврале 2026 года российский нападающий перешел в клуб из «Нью-Йорк Рейнджерс».