Барбашев поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли

Российский игрок «Вегаса» Иван Барбашев высказался в преддверии начала финальной серии Кубка Стэнли с «Каролиной».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Douglas P. DeFelice/Getty Images

Финальная серия Кубка Стэнли стартует матчами в Роли 3 и 5 июня. Игры 7 и 10 июня состоятся в Лас-Вегасе.

«Эта команда отлично прессингует и действует в силовой манере. Они будут давить на нас по всей площадке, не давать нам выйти с шайбой из своей зоны. Это очень хорошая команда, которая строго играет по своей системе. Надеюсь, что моя силовая игра поможет моим партнерам по звену найти свободное пространство для создания опасных моментов», — приводит слова Барбашева пресс-служба «Вегаса».

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев сыграет в финале Кубка Стэнли в третий раз за карьеру. В 2019 году он выиграл трофей вместе с «Сент-Луисом», в 2023-м — с «Вегасом». Также в составе команды выступает нападающий Павел Дорофеев. Он сыграет в решающей серии плей-офф впервые.

В составе «Каролины» выступают россияне Андрей Свечников и защитник Александр Никишин. 26-летний Свечников принял участие в 13 матчах текущего плей-офф, набрав 7 (3 + 4) очков. 24-летний Никишин отметился одной голевой передачей в 11 играх.


