Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03.06
Каролина
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
05.06
Каролина
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
6
:
Норвегия
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
2
:
Финляндия
4
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Канада
2
:
Норвегия
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Швейцария
0
:
Финляндия
1
П1
X
П2

Тренер «Вегаса»: с каждым днем я все больше ценю Дорофеева

Главный тренер «Вегаса» Джон Торторелла в преддверии финальной серии Кубка Стэнли высказался об игре нападающего команды Павла Дорофеева. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

25-летний россиянин является лучшим снайпером текущего розыгрыша плей-офф — в 16 матчах он забросил 10 шайб.

«Шайба будто сама находит его. Чем лучше я его узнаю, тем сильнее начинаю ценить как игрока. Думаю, он серьезно прибавил в игре без шайбы. А в большинстве создается ощущение, что шайба просто сама к нему приходит. Я слушал его послематчевые интервью, и мне нравится, как он себя ведет. Настоящий хоккеист. То, что он сказал пару недель назад: “Это моя работа”. Похоже, именно так он и думает. Он — очень важная часть нашей команды», — сказал Торторелла.

Джон Торторелла возглавил «Вегас» в конце марта — за восемь матчей до завершения регулярного чемпионата. Под его руководством «рыцари» выиграли 19 из 24 матчей и в третий раз в своей истории вышли в финал Кубка Стэнли. В 2023 году «Вегас» впервые стал чемпионом, обыграв в решающей серии «Флориду» (4−1).

«Они знают, как это делается. У них есть опыт. Эта организация с момента своего основания провела огромное количество матчей в плей-офф, и в раздевалке много игроков из состава 2023 года — они понимают, как побеждать. Я считаю, что тактика и игровые схемы сегодня в хоккее очень важны. Но нет ничего важнее мышления, психологической устойчивости и воли в ключевые моменты плей-офф. Наши ребята это понимают. Это основа команды», — добавил Торторелла.

В этом сезоне Дорофеев провел за «Вегас» 98 матчей, в которых набрал 78 (47+31) очков. Его контракт с клубом истекает по окончании сезона.

Финальная серия Кубка Стэнли между «Каролиной» и «Вегасом» стартует в ночь на среду, 3 июня. Начало матча — в 03:00 по московскому времени.

Хоккей. НХЛ
03.06
Каролина
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.05