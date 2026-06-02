Тренер «Вегаса»: с каждым днем я все больше ценю Дорофеева

25-летний россиянин является лучшим снайпером текущего розыгрыша плей-офф — в 16 матчах он забросил 10 шайб.
«Шайба будто сама находит его. Чем лучше я его узнаю, тем сильнее начинаю ценить как игрока. Думаю, он серьезно прибавил в игре без шайбы. А в большинстве создается ощущение, что шайба просто сама к нему приходит. Я слушал его послематчевые интервью, и мне нравится, как он себя ведет. Настоящий хоккеист. То, что он сказал пару недель назад: “Это моя работа”. Похоже, именно так он и думает. Он — очень важная часть нашей команды», — сказал Торторелла.
Джон Торторелла возглавил «Вегас» в конце марта — за восемь матчей до завершения регулярного чемпионата. Под его руководством «рыцари» выиграли 19 из 24 матчей и в третий раз в своей истории вышли в финал Кубка Стэнли. В 2023 году «Вегас» впервые стал чемпионом, обыграв в решающей серии «Флориду» (4−1).
«Они знают, как это делается. У них есть опыт. Эта организация с момента своего основания провела огромное количество матчей в плей-офф, и в раздевалке много игроков из состава 2023 года — они понимают, как побеждать. Я считаю, что тактика и игровые схемы сегодня в хоккее очень важны. Но нет ничего важнее мышления, психологической устойчивости и воли в ключевые моменты плей-офф. Наши ребята это понимают. Это основа команды», — добавил Торторелла.
В этом сезоне Дорофеев провел за «Вегас» 98 матчей, в которых набрал 78 (47+31) очков. Его контракт с клубом истекает по окончании сезона.
Финальная серия Кубка Стэнли между «Каролиной» и «Вегасом» стартует в ночь на среду, 3 июня. Начало матча — в 03:00 по московскому времени.