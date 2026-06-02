Третьяк не считает, что Сафонов обойдет Овечкина

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сохраняет статус главного спортсмена России, несмотря на успехи вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, сообщает «Матч ТВ».
30 мая в Будапеште «ПСЖ» обыграл «Арсенал» по пенальти в финале Лиги чемпионов. Сафонов защищал ворота парижского клуба и стал двукратным победителем турнира.
«Если честно, я не смотрел его финал против “Арсенала”. Но можно его поздравить. Сафонов — молодец, один из лучших наших вратарей. Выступает на таком уровне. С удовольствием скажу хорошие слова Матвею», — сказал Третьяк.
При этом глава ФХР не согласился с оценкой, что Сафонов может обойти Овечкина в статусе главного российского спортсмена.
«Я полагаю, что он не обгонит Овечкина. Александр уже много лет занимает первые места во всех рейтингах, недавно он побил вечный рекорд НХЛ, который принадлежал Уэйну Гретцки», — заявил Третьяк.
«Да и в плане достижений в свитере сборной Овечкин на много шагов впереди. Трехкратный чемпион мира, хоккеист, который повторил мой рекорд по игре на разных мировых первенствах в свитере национальной команды. Думаю, Сафонову есть куда стремиться. У него все впереди», — добавил президент ФХР.
Овечкин является рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. На счету российского форварда 929 шайб в регулярках и 1006 голов в матчах лиги с учетом плей-офф.