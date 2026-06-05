Свечников помог «Каролине» сравнять счет в финале Кубка Стэнли

Нападающий «Вегаса» Бретт Хауден забросил 12-ю и 13-ю шайбы в текущем розыгрыше плей-офф, укрепив свое лидерство в снайперской гонке Кубка Стэнли. Отрыв от идущего вторым Павла Дорофеева составляет три шайбы. Всего на счету 28-летнего канадца после 18 сыгранных матчей 16 (13+3) набранных очков.