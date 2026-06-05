Свечников помог «Каролине» сравнять счет в финале Кубка Стэнли

У хозяев в основное время матча отличились Логан Стэнковен (51'), Марк Янковски (53') и Джордан Стаал (56'). У гостей дубль оформил Бретт Хауден (14', 28'), еще одну шайбу забросил Марк Стоун (59'). Победу «Каролине» на четвертой минуте овертайма принес точный бросок Сета Джарвиса.
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей в большинстве. Всего на счету 26-летнего россиянина после 15 сыгранных матчей 8 (3+5) набранных очков.
Нападающий «Вегаса» Бретт Хауден забросил 12-ю и 13-ю шайбы в текущем розыгрыше плей-офф, укрепив свое лидерство в снайперской гонке Кубка Стэнли. Отрыв от идущего вторым Павла Дорофеева составляет три шайбы. Всего на счету 28-летнего канадца после 18 сыгранных матчей 16 (13+3) набранных очков.
«Каролина» сравняла счет в финальной серии Кубка Стэнли — 1−1. Третий матч финала пройдет на домашнем льду «Вегаса» в ночь на воскресенье, 7 июня.
Род Бриндамор
Джон Торторелла
Фредерик Андерсен
(00:00-63:56)
Картер Харт
(00:00-17:32)
Картер Харт
(17:42-58:25)
Картер Харт
(58:39-63:56)
02:29
Дилан Коглан
13:33
Бретт Хауден
(Митчелл Марнер)
14:44
Колтон Сиссонс
17:42
Джордан Стаал
25:16
К`Андре Миллер
27:23
Бретт Хауден
(Иван Барбашев, Ноа Хэнифин)
33:55
Джордан Мартинук
50:20
Логан Стэнковен
52:46
Марк Янковски
(Вильям Каррье, Эрик Робинсон)
55:00
Командный штраф
55:25
Джордан Стаал
(Шейн Гостисбеер, Андрей Свечников)
56:31
Джексон Блэйк
58:39
Марк Стоун
(Томаш Гертл, Митчелл Марнер)
63:17
Томаш Гертл
63:56
Сет Джарвис
(Себастьян Ахо, Шейн Гостисбеер)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит