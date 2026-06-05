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Свечников помог «Каролине» сравнять счет в финале Кубка Стэнли

«Каролина» дома обыграла «Вегас» (4:3 ОТ) во втором матче финальной серии Кубка Стэнли.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У хозяев в основное время матча отличились Логан Стэнковен (51'), Марк Янковски (53') и Джордан Стаал (56'). У гостей дубль оформил Бретт Хауден (14', 28'), еще одну шайбу забросил Марк Стоун (59'). Победу «Каролине» на четвертой минуте овертайма принес точный бросок Сета Джарвиса.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей в большинстве. Всего на счету 26-летнего россиянина после 15 сыгранных матчей 8 (3+5) набранных очков.

Нападающий «Вегаса» Бретт Хауден забросил 12-ю и 13-ю шайбы в текущем розыгрыше плей-офф, укрепив свое лидерство в снайперской гонке Кубка Стэнли. Отрыв от идущего вторым Павла Дорофеева составляет три шайбы. Всего на счету 28-летнего канадца после 18 сыгранных матчей 16 (13+3) набранных очков.

«Каролина» сравняла счет в финальной серии Кубка Стэнли — 1−1. Третий матч финала пройдет на домашнем льду «Вегаса» в ночь на воскресенье, 7 июня.

Каролина
4:3
0:1, 0:1, 3:1
ОТ
Вегас
Хоккей, НХЛ, Финал
5.06.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Lenovo Center, 18710 зрителей
Главные тренеры
Род Бриндамор
Джон Торторелла
Вратари
Фредерик Андерсен
(00:00-63:56)
Картер Харт
(00:00-17:32)
Картер Харт
(17:42-58:25)
Картер Харт
(58:39-63:56)
1-й период
02:29
Дилан Коглан
13:33
Бретт Хауден
(Митчелл Марнер)
14:44
Колтон Сиссонс
17:42
Джордан Стаал
2-й период
25:16
К`Андре Миллер
27:23
Бретт Хауден
(Иван Барбашев, Ноа Хэнифин)
33:55
Джордан Мартинук
3-й период
50:20
Логан Стэнковен
52:46
Марк Янковски
(Вильям Каррье, Эрик Робинсон)
55:00
Командный штраф
55:25
Джордан Стаал
(Шейн Гостисбеер, Андрей Свечников)
56:31
Джексон Блэйк
58:39
Марк Стоун
(Томаш Гертл, Митчелл Марнер)
Овертайм
63:17
Томаш Гертл
63:56
Сет Джарвис
(Себастьян Ахо, Шейн Гостисбеер)
Статистика
Каролина
Вегас
Штрафное время
8
8
Игра в большинстве
4
4
Голы в большинстве
2
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит